Минобороны: Киев готовит ряд взрывов на ТЭЦ и энергетический кризис в стране

Руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев. Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию продолжает фиксировать факты преступных действий украинских властей в отношении мирного населения Украины и народных республик Донбасса.

«Достоверно установлено, что киевский режим подготовил и пытается реализовать очередную провокацию с целью обвинения российских Вооруженных Сил в разрушении важнейших элементов жизнеобеспечения Украины и создании на территории страны энергетического и гуманитарного кризиса», - заявил на прошедшем брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев.

Генерал-полковник раскрыл детали преступной акции киевского режима: «для ее реализации украинское командование целенаправленно разместило свои вооруженные формирования на Криворожской теплоэлектростанции (г. Зеленодольск, Днепропетровская обл.), с территории которой подразделения артиллерии и РСЗО ежедневно (с 24 июня 2022 г.) осуществляют выход на огневые позиции, совершают систематические обстрелы северных районов Херсонской области и укрываются на электростанции, провоцируя российские войска на открытие ответного огня».

По мнению Мизинцева «действия украинских властей в очередной раз демонстрируют готовность киевского режима пожертвовать благополучием своих граждан ради очередной громкой провокации».

«Не исключено, что, не сумев спровоцировать российские Вооруженные Силы на нанесение удара по Криворожской ТЭС, украинские националисты могут сами взорвать элементы электростанции и представить мировому сообществу поддельные доказательства нанесения удара со стороны российских войск», - отметил представитель Минобороны России.

По данным экспертов военного ведомства в случае разрушения объектов ТЭС без электроэнергии останется население большей части центральных регионов Украины и сотни объектов жизнеобеспечения.

«Призываем руководство, обслуживающий персонал Криворожской ТЭС, а также жителей Днепропетровской области приложить все усилия для недопущения этой провокации. Выступив с публичным протестом против использования объектов энергетики вооруженными формированиями и добившись их вывода с территории теплоэлектростанции, вы сохраните свет и тепло в своих домах, обезопасите себя и своих близких и защитите украинский народ от произвола киевского режима», - сделал предупреждение так называемому цивилизованному Западу Мизинцев.

Он обратил внимание, что «эту и другие подобные провокации со стороны киевских властей о якобы «бесчинствах русских» в ближайшее время планируется широко распространить через западные СМИ».

По данным начальника Национального центра управления обороной России несмотря на угрозу продовольственного кризиса украинские вооруженные формирования продолжают использовать предприятия пищевой промышленности в военных целях:

- «В Донецкой Народной Республике на территориях хлебозавода (г. Славянск, пер. Богомольца) и молокозавода (г. Краматорск, ул. Героев Союза) военнослужащие подразделений ВСУ оборудовали огневые позиции, разместили бронетехнику, артиллерийские орудия и РСЗО, из которых систематически обстреливают населенные пункты».

- «В Харькове на территории хлебозавода № 11 (ул. Гвардейцев-Широнинцев) националисты разместили дальнобойную артиллерию и РСЗО, при этом, эвакуация жителей из близлежащих домов умышленно не проводилась».

Мизинцев обратил внимание, что «данные факты в очередной раз демонстрируют полное безразличие украинских властей к судьбам мирных жителей при молчаливом согласии стран Запада, которые продолжают закрывать глаза на многочисленные военные преступления киевского режима».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- «За прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 25 286 человек, в том числе 3 190 детей, а всего с начала специальной военной операции – 2 153 078 человек, из которых 340 358 – дети».

- «Государственную границу Российской Федерации пересекли 330 663 единицы личного автомобильного транспорта, в том числе за сутки – 5 678».

- «В субъектах Российской Федерации штатно функционирует более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа и оперативно оказывается помощь в решении различных насущных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, оказанием помощи в трудоустройстве, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий».

- «Начиная с 2 марта 2022 г. Российской Федерацией на Украину уже доставлено 37 096,1 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведены 1 222 гуманитарные акции, в том числе за истекшие сутки три – в Донецкой и Луганской народных республиках, в ходе которых мирному населению передано 264 тонны гуманитарной помощи».