Роскачество рассказало, как опаснее всего передавать деньги при покупке квартиры

Роскачество рассказало о самом безопасном способе передать деньги при покупке недвижимости. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мало иметь деньги на покупку квартиры, надо еще передать их продавцу так, чтобы в итоге не остаться и без денег, и без квартиры. Пачки купюр в спортивной сумке или полиэтиленовом пакете сейчас, как в 90-е, уже не передают. Но безопасность расчетов по-прежнему остается вопросом актуальным. Особенно для тех, кто покупает жилье на вторичном рынке и делает это за свои деньги, без ипотеки ( то есть без вовлечения в процесс в качестве заинтересованной стороны банка).

Эксперты Роскачества разобрали ныне существующие способы взаиморасчетов между покупателем и продавцом недвижимости на вторичном рынке и объяснили, какой популярный способ несет бОльшие риски, а какой дает бОльшие гарантии.

1. «Через ячейку»

Это, пожалуй, самый известный и распространенный способ расчетов на вторичке. Суть его - передача денег от покупателя продавцу происходит через арендованный банковский сейф.

Роскачество предупреждает: несмотря на распространенность этого способа, он далеко не безопасен и может закончиться потерей денег.

Почему?

Расчеты «через ячейку» не урегулированы законом. Поэтому вся процедура должна быть от начала (закладка, пересчет и проверка купюр) и до конца (у кого находится ключ, документы для раскрытия ячейки, расписка продавца) тщательно прописана сторонами в договоре купли-продажи и договоре аренды банковского сейфа. Какие-то технические и юридические ошибки в документах могут привести к тому, что продавец не сможет забрать свои деньги из ячейки даже после перехода права собственности на квартиру к покупателю.

Впрочем, и покупатель рискует. Вопреки распространенному мнению, банк не отвечает за то, что лежит в ячейке. Он контролирует только доступ к ней. Существует дополнительная услуга по описи вложения в банковскую ячейку — тогда проверят, какие купюры закладываются в ячейку и сколько их. Но эта услуга платная, и ее оказывают не все банки.

Поэтому технически мошенничества при передаче средств через банковскую ячейку возможны. Например, подмена пакета с деньгами, закладка фальшивок. Теоретически не исключен сговор с сотрудником банка. За последние несколько лет случаи мошенничеств были в Москве и Санкт-Петербурге.

Здесь возможны мошеннические действия при передаче средств: подмена пакета с деньгами, закладка фальшивых купюр. Теоретически не исключен сговор с сотрудником банка, когда мошенники незаконным путем получают доступ к ячейке. За последние несколько лет подобные случаи были в Москве и Санкт-Петербурге.

Мораль: надо обязательно выбирать надежные банки, и обязательно заказывать там услугу по проверке подлинности купюр перед их закладкой в ячейку (стоимость - от 0,1% от объема проверяемой суммы). Можно взять в аренду счетную машину с возможностью проверки купюры на подлинность.

2. Нотариус в помощь

Возможная альтернатива - депонирование денежных средств нотариусом. Суть способа: деньги покупателя вносятся нотариусом на специальный публичный депозит. Не обязательно вносить наличные (как в банковскую ячейку). На депозит нотариуса деньги можно перевести со своего счета по безналу. После того, как будет зарегистрирован переход права собственности к покупателю, нотариус проверяет эту информацию и перечисляет деньги продавцу. Средства не нужно будет обналичивать, а за их своевременное перечисление продавцу будет отвечать нотариус.

При нотариальном удостоверении сделки и проведении расчетов через депонирование обе стороны защищены от рисков, присущих расчетам через банковскую ячейку. Немаловажно, что хранящиеся на депозитных счетах нотариусов деньги защищены от банкротства банка, и, если банк лишается лицензии, сразу же возвращаются их владельцу. Воспользоваться депозитом нотариуса можно удаленно - через интернет.

3. Аккредитив

По мнению экспертов Роскачества, это и есть самый безопасный вид передачи денег, используемый на рынке недвижимости.

Что это такое? На самом деле все просто. Аккредитив — специальный банковский счет. Его открывает покупатель, кладет туда нужные средства. Продавцу деньги перечисляются после того, как он выполнит обязательства перед покупателем. В нашем случае — будет зарегистрирован переход права собственности.

Банк выступает в некотором смысле гарантом правильных взаиморасчетов по сделке.

Каким образом?

Во-первых, поступление денег на аккредитив, их сумму и подлинность удостоверяет сам банк (в этом большой плюс аккредитива в сравнении с банковской ячейкой).

Во-вторых, при оформлении аккредитивного договора защищена вся сумма, тогда как количество наличных в ячейке никому не известно.

И еще один плюс — можно, как и в случае с депозитом нотариуса, не использовать наличные. А стало быть, избежать связанных с ними рисков — фальшивых купюр, краж и т.п.