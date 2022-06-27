200 школьников из России и Беларуси посетили парк «Патриот»

200 школьников из России и Беларуси приехали в военный парк "Патриот" на "Поезде памяти" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Поезд памяти» медленно прибывает на платформу парка «Патриот». Старенький паровоз тянет современные двухэтажные вагоны, ставшие на две недели железнодорожного путешествия домом для 200 ребят из России и Беларуси. Позади Брест, Гродно, Витебск, Смоленск, Вязьма и Ржев, и почти половина пути. В основном, его пассажиры десятиклассники – выпускные у них только через год, и в этой поездке можно хорошо подтянуть историю. Замысел «Поезда памяти» - провезти школьников по местам боев Великой Отечественной войны: сначала от Бреста до Москвы через рубежи обороны первых месяцев войны, а затем в обратном направлении – уже по пути наступления Красной Армии, до Минска.

Школьники ехали в современных двухэтажных вагонах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На платформе в Кубинке их ожидает горячий прием- совсем по погоде.

- Думаю, что «Поезд памяти» станет традиционным, расширит географию. Я спрашивал ребят, тяжело ли им ехать две недели. Они, по их словам, готовы пройти весь проект с наилучшими ожиданиями. Мне лично нравится все, при том, что я люблю военную историю, в школьные годы прочитал все мемуары, выпущенные в Советском Союзе про Великую Отечественную войну. Но надо все видеть вживую, тогда обостряются реальные чувства, - заявил Председатель Постоянной Комиссии Совета Республики по образованию, член Комиссии Парламентского Собрания по труду и соцполитике Виктор Лискович, сам ставший пассажиром уникального состава.

Разбившись на группы, 10-классники отправились изучать парк "Патриот" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Одетые в разноцветные майки школьники разбегаются по автобусам - у каждой группы своя программа, надо посетить четыре объекта на территории «Патриота». На это у них отведен целый день, как на город, что неудивительно. Территория парка, действительно, как у городка. Пешком не доберешься, да еще и в жару.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Присоединяемся к группе, которая едет в танковый музей. Эти ребятам повезло: полтора часа экскурсии придется находиться в павильонах, где температура - комфортные +19, а не 33, как на улице. В группах ребят и девчонок примерно поровну, но интерес к Т- тяжелой и очень тяжелой боевой технике у слабой половины поезда никак не меньше, чем у мальчишек. И привлекают не только грозные «Тюльпан» и «Гвоздика», но и легендарные «тридцатьчетверки».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Боже, это такое удивление, что есть такие гигантские танки. Мы представляли, что танк Т-34 – маленький, а он – огромный, - говорит Вероника из Минска. – А насколько интересен был рассказ о том, как экспонаты завозили в «Парк Патриот». Здесь можно узнать столько всего нового, увидеть, услышать. У меня столько впечатлений, столько историй, которые я расскажу по возвращению домой своим родителям, своим друзьям.

Огромный немецкий танк "Адам" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Огромная пушка немецкого танка. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Двое ребят делают селфи в дуле 540-метровой самоходной немецкой мортире по прозвищу «Адам». Эта железная махина никогда не воевала, а вот ее родственниц (у них были, в основном, женские имена) применяли при штурме Брестской крепости и осаде Севастополя. Правда, их эффективность была прямо пропорциональна их размерам: из 50 выстрелов по защитникам Севастополя цели достигли лишь три.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Следующая остановка – «Партизанская деревня».

- Знаете, почему в землянке спали головой к двери? – интересуется экскурсовод. – Когда идет смена дневальных, новую смену забирали так, чтобы не мешать остальным. Первые землянки топили буржуйками, чтобы не замерзнуть.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В деревне есть землянка, где хранили овощи, сами партизаны их не выращивали, помогало местное население, блиндаж, где держали в ящиках крупы и мука. В углу – банка с соленьями: современные школьники учатся запоминать глазами. На столбе – чеснок: это, значит, кухня. Для современных посетителей сделали столовую, но партизаны питались, в основном, в землянках. Отдельное здание – школа для диверсантов, где учились пускать под откос немецкие поезда.

Ребята выходят из деревни с горящими глазами: впечатлений – море.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Партизанская землянка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН