Что грозит Ксении Собчак после жалоб на ее марафон за 600 тысяч: уголовное дело, суд или штраф

Злопыхатели уверены, что Собчак может реально оказаться за решеткой, как когда-то в рекламном ролике на своем YouTube-канале. Но это не так. Фото: стоп-кадр «Осторожно, Собчак!».

"Собчак грозит до 10 лет тюрьмы за мошенничество" - такими заголовками на днях взорвался Интернет. Мол, Ксения, которая объявила войну Елене Блиновской и прочему "инфоцыганству" (так в Сети называют продавцов некачественных онлайн-курсов), теперь сама будет отвечать перед законом за свой плохонький марафон успеха. Сайт kp.ru вместе с экспертами выяснил, насколько это возможно, и что на самом деле происходило на курсе.

Ксения Собчак, как шутят в Сети, обещала победить "инфоцыган", а на деле возглавила их.

СТАТЬ ДРУГОМ СОБЧАК ЗА 600 ТЫСЯЧ

Марафон, он же образовательный проект "Метод Собчак" уже не раз попадал в скандальные хроники. Например, когда Ксения объявила прайс на двухмесячное обучение. Оказалось, что самый дорогой vip-тариф, включающий, помимо лекций о деньгах и карьере, личную встречу с ведущей, рекомендательные письма от нее, а также доступ в закрытый клуб "Друзья Собчак", стоит 600 тысяч рублей. Таких счастливчиков набрали всего 10 человек, и трое из них в итоге написали заявление в Следственный комитет. Письмо с требованием провести проверку и возбудить уголовное дело о мошенничестве в отношении Собчак и ее "партнеров" опубликовала звездный адвокат Катя Гордон. Именно к ней обратились пострадавшие. Поклонник ведущей, пожелавший прикоснуться к ее авторскому курсу и войти в клуб друзей, перечислил 600 тысяч, но взамен "ничего не получил".

Заявление в СК от недовольных учеников. Фото: Катя Гордон.

- Мошенничество было поставлено членами организованной преступной группы на поток. В настоящее время мне известно о еще двоих потерпевших, которые перечислили за участие в проекте "Метод Собчак" по 300 и 600 тысяч рублей, - заявил обманутый клиент, приложив копии счетов, платежных поручений и кассовых чеков. - Поскольку в общей сложности похищено 1,5 млн рублей, то в описанных действиях гражданки Собчак и ее соучастников усматриваются признаки мошенничества, совершенного группой лиц в особо крупном размере.

Как выяснил сайт kp.ru, трое покупателей начали обучение вместе с остальными. Однако, первые занятия ожиданий не оправдали: випы думали, что Собчак лично будет вести каждый урок, а вместо этого им предложили заранее записанные лекции - мол, желанная встреча состоится позже. Народ потребовал вернуть деньги, а когда не получил их, решил по всей строгости наказать "блондинку в шоколаде".

"У БОЛЬШИХ РЫБ - БОЛЬШИЕ НЕПРИЯТНОСТИ"

Остальные обладатели вип-тарифа делиться впечатлениями не спешат. Все, к кому обращался сайт kp.ru, либо игнорировали вопросы, либо теряли интерес, узнав, что разговаривать придется бесплатно. А одна ученица Собчак и вовсе потребовала закрытые данные об охватах "Комсомолки" в соцсетях, да еще и устроила голосование среди подписчиков, стоит ли ей раздавать комментарии в СМИ. Подписчики не поддержали...

Между тем, сама Ксения на шумиху ответила гордым заявлением о собственной значимости, так и не объяснив, почему не вернула деньги.

- У больших рыб всегда большие неприятности, - философски отметила акула шоу-бизнеса, указав, что в ее курс пришли 2500 человек, а возвратов меньше 1,5%. - Как только Собчак решает заниматься серьезным образованием, жди заказухи на каждом углу. Когда мы открыли продажи, моя команда сообщила, что три человека из вип-тарифа объединились, чтобы "разоблачить" мой курс. В итоге разоблачить не удалось, но создали группу "недовольных". Почему я это пишу. Я пришла в образование надолго. А провокаторов мы будем изобличать!

Кстати, по данным Кати Гордон, после заявления в СК деньги покупателям наконец начали возвращать.

СЮРПРИЗ! СОБЧАК ТУТ НЕ ПРИ ЧЕМ

Впрочем, по мнению экспертов, никакая уголовка Ксении не грозит. Так, юрист Михаил Алексеев, который разбирает ошибки в марафонах Насти Ивлеевой, Гоар Аветисян и других звезд на своем YouTube-канале, уверен: мошенничеством здесь и не пахнет.

Юрист Михаил Алексеев.

- История получилась громкая, но по факту уголовное дело не имеет шансов, - объясняет юрист. - Мошенничество - это когда человек взял деньги с умыслом вас обмануть: например, объявить марафон и не провести его, скрывшись в неизвестном направлении. А если человек получил оплату, допустил вас к обучению, но потом что-то пошло не так, это уже гражданские отношения - идите судитесь, возмещайте ущерб. У нас от уголовной ответственности может освободить даже фраза "Я не отказываюсь возвращать деньги".

А главное - привлечь Собчак фактически невозможно. Изучив договор оферты, Михаил Алексеев пришел к выводу, что Ксения на собственном курсе лишь приглашенная звезда, а исполнителем услуг выступает некоммерческая организация "Мегакампус". Казалось бы, зачем знаменитой блондинке рекламировать свой проект, а затем делиться деньгами с кем-то еще? Но в случае со звездами это распространенная практика, ведь именно исполнитель обязан и денежные споры решать, и по судам мотаться, если придется.

Исполнитель услуг по договору - "Мегакампус", а не Ксения Собчак.

- Любопытный момент: согласно договору, "Мегакампус" оказывает услуги на основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности - прописан ее номер, а также номер приказа Департамента образования и науки Москвы, - отмечает юрист. - Однако по номеру такой лицензии вообще в реестре не находится, а если искать по дате вынесения приказа, то всего в реестре шесть организаций, и среди них нет "Мегакампуса". Возникают большие сомнения, а вправе ли организация вообще осуществлять образовательную деятельность, и будут ли действительны выданные ими документы об обучении.

Обратил внимание эксперт и на огрехи сбора персональных данных, и на мифические правила, которые постоянно упоминаются в договоре, но суть их не раскрывается, и на сайт проекта, который после старта частично перестал работать. Для юристов такие пункты - сигнал небрежного отношения к покупателю, и за все это по закону можно наказать.

- Нарушен закон о защите прав потребителей, - продолжает Михаил Алексеев. - Например, незаконны условия, при которых клиент должен оплатить курс своей именной банковской картой: никто не может запретить платить третьим лицам. И делать возврат именно на ту карту, с которой была произведена оплата, тоже необязательно: возврат производится по любым реквизитам заказчика, указанным в заявлении. Да и правила возврата денег здесь прописаны с нарушением. Если в течение 14 дней с момента оплаты клиент отказывается от договора, то ему возвращается 100% от суммы, при этом надо выполнить некое обязательное условие, "указанное на сайте исполнителя". Очень интересно бы знать, какое именно? Это не прописано. Ну а если по истечении 14 дней поступает отказ от договора, сумма заказчику не возвращается вообще. Казалось бы, Ксения Собчак озаботилась борьбой с "инфоцыганами", но, на мой взгляд, сама выпустила классический "инфоцыганский" продукт, когда на агрессивной рекламе потребителя стимулируют к покупке, а затем при возникновении проблем даже не отдают деньги.

По словам эксперта, всё это - повод обратиться в суд. Причем иск могут подать не только недовольные покупатели, но и Роспотребнадзор - тогда авторам курса придется исправлять недочеты в своем договоре. А кроме того, "Метод Собчак" могут оштрафовать за нарушение закона о рекламе.

- На сайте проекта в одном из тарифов указана возможность выиграть подарки от Ксении. Здесь есть признаки розыгрыша, условия которого по закону должны быть описаны максимально подробно и четко. Если ФАС обратит внимание на эту фразу, штраф за нее может составить от 300 до 500 тысяч, - предупреждает юрист.

За такую невинную строчку в тарифе могут оштрафовать на полмиллиона.

КСТАТИ

ТАК ЧЕМУ УЧИТ НАС "МЕТОД СОБЧАК"?

В обучении, рассчитанном на 8 недель, пять главных моделей: "Перепрошивка", "Позиционирование", "Ответственность", "Коммуникации" и "Деньги. Карьера". В каждом модуле по несколько уроков. Например, "Перепрошивка" включает в себя лекции по анализу личности, имиджу, уверенность в себе, интересу к жизни и выгоранию. Секретных знаний нет - по отзывам учеников, всю эту информацию раньше они получали их разных источников, а здесь она собрана воедино.

Как проходит курс, рассказала метолодог (специалист, который разрабатывает образовательные продукты) и основатель агентства по методологии "WES" Наталья Кундера. Она сама прошла "Метод Собчак" и осталась разочарована.

- Уроки выстроены нелогично, - поделилась специалист. - Весь курс выглядит как куча цифр со сбитой нумерацией, где ничего не понятно. Наш мозг решает: "Что-то сложно и непонятно, фигня какая-то - пойду лучше сериал посмотрю". Кроме того, сама онлайн-платформа очень сложная для ученика - это тоже не мотивирует к обучению.

Презентации от Собчак, по мнению методолога, перегружены текстом. Фото: Наталья Кундера.

Сами уроки представлены презентациями.

- Для них есть одно важное правило: "Меньше текста. Еще меньше текста", - объяснила Наталья. - И команда Ксении с этим явно не справилась. На слайдах должны быть метафоры для быстрого запоминания, какие-то яркие картинки, мемы. Все, что якорит ученика, а никак не полотно текста. Но если вы думаете, что весь курс в нечитаемых презентациях, вы ошибаетесь. В большей части уроков презентаций нет. Просто Ксения читает с суфлера - это тоже заметно: очень быстро бегают зрачки. Это плохо для всех визуалов (тех, кто воспринимает информацию глазами, а не на слух, например. - Ред.), а их среди нас - более 80%.

По словам методолога, идеальный курс соответствует нескольким главным правилам. Во-первых, короткие лекции - не более 20 минут или меньше. Во-вторых, информация подается со сменой форматов: видео, текст, аудио. В-третьих, ученик должен решать практические задачи за короткий промежуток времени и быстро достигать результатов. Вуаля! Но в "Методе Собчак" об этих правилах, похоже, не слышали...

Собчак читает с суфлера - это выдают бегающие зрачки. Фото: Наталья Кундера.

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Новость о возможном мошенничестве с курсом Ксении Собчак породила десятки мемов в Сети. Народное творчество на все лады склоняет светскую львицу, решившую заработать легкие миллионы на онлайн-курсах.

"Единственно верный метод Собчак - это родиться у Собчака!", - шутят в соцсетях.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

- Для меня лично на курсе не было ничего нового, но все структурировано, некоторые детали вспоминаешь в процессе, отрабатываешь, делаешь домашку и ловишь вдохновение, - рассказала kp.ru предприниматель Анна Имерлишвили, которая проходит обучение по тарифу за 40 тысяч рублей. - Чат живой, все ребята думающие. Предложила встретиться в Москве, собрались семь человек - остальные живут в Европе или СНГ. Кураторы молодцы, дают обратную связь моментально. Ксюша сама в чате пока на связь не выходила - но и не надо, зачем? Остался месяц учебы, любопытно, что еще нас ждет. Я довольна, претензий нет, и в работе помогает.

Содержание модулей в марафоне Ксении Собчак. Фото: соцсети.

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