Герои спецоперации «Z»: старший лейтенант Александр Попов внес в ряды наступающих националистов панику

«Комсомолка» продолжает знакомить читателей с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

«Комсомолка» продолжает знакомить читателей с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимость и напористость в Минобороны России ставят в пример молодым военнослужащим.

«Делай на войне то, что противник почитает за невозможное», - говорил легендарный генералиссимус Александр Суворов своим воинам. А русский полководец Михаил Кутузов замечал: «Видя бой со стороны, каждый мнит себя стратегом!».

УМЕЛО КОРРЕКТИРОВАЛ АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ УДАР

Старший лейтенант Роман Генисецкий

Старший лейтенант Роман Генисецкий. Фото: Минобороны РФ

«С первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик командир взвода старший лейтенант Роман Генисецкий силами своего подразделения обеспечивал артиллерийской поддержкой наступающие российские войска. Обороняющийся противник оказывал ожесточенное сопротивление, ведя артиллерийский и минометный огонь в сторону российских подразделений. Используя беспилотный летательный аппарат, артиллеристы обнаружили батарею гаубиц украинских националистов, в том числе иностранного производства. Старший лейтенант Роман Генисецкий принял решение на поражение цели, лично осуществлял корректировку огня, в результате чего было уничтожено 2 гаубичные самоходные артиллерийские установки вместе с расчетами.

Понеся потери, противник, лишенный возможности сдержать натиск российских войск, был вынужден отступить и покинуть занимаемые ранее позиции».

ЗАГНАЛ ДИВЕРСАНТОВ В ЗАБРОШКУ И ЛИКВИДИРОВАЛ

Младший сержант Константин Кандалов

Младший сержант Константин Кандалов Фото: Минобороны РФ

«Действуя в составе группы, младший сержант Константин Кандалов вел разведывательно-поисковые действия с целью обнаружения вооруженных формирований украинских националистов, действующих на освобожденных территориях и препятствующих продвижению российских войск. Благодаря своим профессиональным навыкам Константину Кандалову удалось обнаружить хорошо замаскированный опорный пункт украинских боевиков. Оценив обстановку, учитывая численное превосходство противника, Константин вышел на связь с вышестоящим командованием и передал координаты хорошо укрепленной позиции украинских националистов. По переданным Константином Кандаловым координатам подразделения российской артиллерии нанесли точный удар, в результате которого опорный пункт и находящиеся там боевики были уничтожены. Продвигаясь в заданном секторе поиска и продолжая выдавливать боевиков, группа, в составе которой находился младший сержант Кандалов, обнаружила ДРГ противника и вступила с ними в бой. В результате вражеского огня из крупнокалиберных минометов один российский десантник получил ранение. Младший сержант Константин Кандалов вытащил раненного военнослужащего из-под огня в безопасное место, оказал ему первую медицинскую помощь и продолжил выполнять боевую задачу. Одновременно с обстрелом, националисты предприняли попытку окружить группу десантников. Обнаружив это, младший сержант Кандалов огнем из стрелкового оружия, сковал их действия и вынудил укрыться в ближайшем заброшенном доме. В ходе огневого столкновения с боевиками, Константин Кандалов получил контузию, но из боя не вышел. Силами российских десантников группа националистов была полностью уничтожена».

ВОССТАНОВИЛ УТРАЧЕННУЮ СВЯЗЬ С КОМАНДОВАНИЕМ

Прапорщик Дмитрий Чемышев

Прапорщик Дмитрий Чемышев Фото: Минобороны РФ

«С первых дней проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик выполнял боевые задачи по обеспечению командование группировки российских войск непрерывной связью на передовом пункте управления. Дмитрий обеспечивал устойчивую связь, грамотно и профессионально действовал при применении противником средств постановки помех, тем самым обеспечивал непрерывное управление подразделениями российских войск для продолжения успешного наступления. При передвижении группы российских войск в новый оперативный район, колонна бронетехники, в которой следовал экипаж Дмитрия Чемышева, подверглась внезапному огневому воздействию с позиций украинских боевиков. Завязался бой, в результате которого антенна, расположенная на аппаратной машине, обеспечивающей связь с вышестоящим штабом, получила повреждения, в результате чего связь с вышестоящим командованием и внутри колонны была нарушена. Дмитрий Чемышев, находясь под обстрелом противника, мгновенно оценил характер повреждений оборудования и, рискуя своей жизнью, в кратчайшие сроки произвел его ремонт. Мужественные, самоотверженные и профессиональные действия прапорщика Чемышева позволили восстановить нарушенную связь, обеспечить передачу информации командованию, что позволило оперативно силами артиллерийских подразделений подавить огневые точки украинских неонацистов».

ДЕСАНТНИК ЦЕНОЙ ЖИЗНИ УДЕРЖАЛ ВАЖНЫЙ РУБЕЖ

Старший лейтенант Александр Попов

Старший лейтенант Александр Попов Фото: Минобороны РФ

«Подразделение под командованием старшего лейтенанта Александра Попова, заместителя командира роты десантно-штурмовой бригады выполняло задачу по прикрытию позиций российских войск. Украинские националисты силами двух мотопехотных рот при поддержке артиллерии предприняли попытку прорыва оборонительных рубежей с целью дальнейшего выхода в тыл. Несмотря на численное превосходство врага, взвод старшего лейтенанта Александра Попова под непрекращающимся огнём украинских боевиков совершил рывок в направлении главного удара противника. Своими действиями Александр сковал подразделения украинских националистов, грамотно скорректировав огонь артиллерии.

Решительные действия Александра Попова вынудили противника остановить наступление и отойти на исходные рубежи, при этом радикалы понесли большие потери. Отброшенные на исходные позиции украинские националисты, нарастив усилия, предприняли попытку окружения взвода. Мгновенно сориентировавшись в ситуации, Александр занял грамотную позицию и лично выстрелом из установки ПТУР уничтожил девять националистов, чем предотвратил возможное окружение и внес в ряды наступающих панику. В ходе боя старший лейтенант Попов получил ранение в результате разорвавшегося вблизи него артиллерийского снаряда, однако продолжил руководить вверенным личным составом.

Продолжая вести бой с националистами, Александр получил ещё одно тяжёлое ранение. Подразделением под руководством старшего лейтенанта Александра Попова был нанесен существенный урон вооруженным формированиям националистов: уничтожены более 20 боевиков и семь единиц бронетехники. В конечном итоге враг отступил. До последнего выполняя воинский долг, проявив мужество и героизм, Александр Попов ценой своей жизни обеспечил удержание стратегически важного рубежа.

Благодаря смелым и решительным действиям, проявленной самоотверженности, мужеству и отваге старшего лейтенанта Александра Попова удалось сдержать натиск превосходящих сил врага, отбить многократные атаки противника и не допустить прорыва оборонительных рубежей. Указом президента России Владимира Путина Александру Попову посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации».

В России появилась памятная медаль Росгвардии «Участнику специальной военной операции»

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В России появилась памятная медаль Росгвардии «Участнику специальной военной операции». Соответствующий приказ размещен в интернет -портале правовой информации. Ведомственная медаль будет вручаться военным и лицам, проходящим службу в Росгвардии и имеющим специального звания полиции, а также госслужащим и работникам ведомства, участвовавшим в спецоперации. Также ее могут получить отличившиеся в оказании содействия при выполнении задач в ходе спецоперации. На медали изображен военнослужащий Росгвардии в полевой форме с символикой ведомства, с автоматом в руках на фоне символа «Z».