«Три года депрессии»: Мария Кожевникова откровенно рассказала, почему ушла из Госдумы

Мария Кожевникова откровенно рассказала о трехлетней борьбе с депрессией. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Мария Кожевникова прославилась ролью Аллочки из сериала «Универ». В 2011 году актриса неожиданно решила круто изменить свою жизнь и баллотировалась в Госдуму. Дочь двукратного олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта Александра Кожевникова стала членом комитета по культуре. В Госдуме она проработала с 2011 по 2016 годы. Уйдя из политики, Мария на время выпала из профессии – она перестала сниматься и не появлялась на светских мероприятиях. В своем блоге актриса откровенно рассказала, почему решила уйти из Госдумы.

- Я бы сказала так, человеку эмоциональному и сердечному там не выжить, либо сойдешь с ума, либо - с волками жить - по-волчьи выть. Со мной случилось первое, три года депрессии... Только вылезла, а точнее вылезаю, - призналась Мария.

О том, что она переживет глубокую депрессию, Кожевникова рассказала еще в прошлом году. Актриса говорила, что ее накрыла волна апатии: ей вообще ничего не хотелось, она перестала выходить в свет общаться с друзьями. Почти все время она проводила дома. Мария не понимала, что с ней творится, и решила обратиться за помощью к специалистам.

- Я искала людей, которые могли бы помочь. Искала ответы, ресурсы. Перестала разговаривать с друзьями, их сейчас почти не осталось, перестала ездить на дни рождения. Слов было - ноль, во время каждого телефонного звонка ощущала опустошение. Ходила к различным психологам. И к гипнозу, и к психосоматике обращалась, - призналась Мария.

Во время депрессии Кожевникова сильно поправилась.

Актриса обследовалась у лучших специалистов, но и они не могли поставить ей точный диагноз.

- Я ничего не хотела. Это было как некое заболевание, меня ломало, но без температуры. Это страшно - жить без желания и мечты. Что-то такое происходило с мозгом. Я потолстела, начались проблемы с щитовидкой. Вставала с утра и думала: «Чего я хочу?» А я вообще ничего не хотела. Больше трех лет жила в депрессии, - рассказывала Кожевникова.

Мужу и детям она уделяла максимум внимания и старалась не грузить их своими проблемами.

- Я занималась детьми. Там выкладывалась по полной, но все это идет не от мозга, а от сердца. Что касалось семьи - выполняла, что касалось меня - ушла в глубокий анализ, - вспоминала звезда.

Вернуться к обычной жизни актрисе помогли психологи. Когда Мария смогла разобраться со своими тревогами, она снова начала появляться на публике.

- Прошло только полгода, как я стала куда-то выходить и ездить. Супруг говорит: «Ты была лысой и стокилограммовой, значит, мы пройдем и все остальное», - рассказывала Кожевникова.

Актриса замужем за бизнесменом Евгением Васильевым. Пара не стала ставить штамп в паспорте, но в 2013 году обвенчалась в Свято-Николаевском соборе в Ницце. Кожевникова – мама троих детей: ее сыну Ивану 8 лет, Максиму – 7, Василию – 5 лет.