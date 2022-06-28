Миллионы евро в сумках: Принц Чарльз получал колоссальные суммы наличными

Деньги принцу Чарльзу передали в три приема Фото: REUTERS

Британские СМИ заявили, что принц Чарльз, старший сын королевы Елизаветы II и главный претендент на трон Соединенного Королевства, несколько лет назад получил от шейха Катара пожертвования в размере 3 миллионов евро. Причем гигантская сумма была передана принцу наличными, пишет ВВС.

Деньги от шейха Хамада бин Ясима принцу Чарльзу передали в три приема: в первый раз это был набитый банкнотами чемодан, за ним последовал большой саквояж, а в третий раз наличные принесли в двух сумках из магазина Fortnum and Mason, расположенного неподалеку от лондонской резиденции принца.

В канцелярии венценосной особы факт получения денег отрицать не стали, но заверили, что вся сумма была оформлена по закону и тут же передана в Благотворительный фонд принца Уэльского, занимающийся помощью нуждающимся, а также выдачей грантов на образование.

Впрочем, о нарушении закона не говорят даже падкие на сенсации британские таблоиды, а удивление вызвало не само пожертвование, а способ его внесения.

В самом благотворительном фонде заявили, что ни способ передачи денег ни личность донора не вызывали ни малейших нареканий со стороны попечителей и аудиторов организации.