В Нью-Йорке в комитет Демократической партии включили покойницу

Кандидатка от Демократической партии Дайонн Браун-Джордан

В Нью-Йорке готовятся к выборам в Ассамблею штата, выполняющую роль одной из палат парламента.

Кандидатка от Демократической партии Дайонн Браун-Джордан решила бросить вызов действующему члену законодательного собрания, которая представляет 46-ой округ. В него, кстати, входит и часть знаменитого «русского» района Города Большого Яблока – Брайтон-бич.

Но Браун-Джонсон, судя по всему, не удастся собрать необходимое количество голосов. Причиной стал скандал: кандидатку поймали на том, что она включила в состав парткома несколько глубоких пенсионерок, давно отошедших от дел, и… мертвую женщину, пишет FoxNews.

Альфрида Дэвис действительно была активисткой Демократической партии, но она скончалась еще в декабре 2020 года.

Браун-Джонсон настаивает, что ничего не знала о смерти соратницы, но однопартийцы раздобыли запись видеоконференции, в ходе которой было объявлено о решении посмертно наградить покойную за ее работу на партийном поприще, и Браун-Джонсон была одним из организаторов этой конференции и инициатором награждения.