Как изменится ход спецоперации: США поставят Украине супер-ПВО, чтобы сбивать самолеты и «калибры»

Радикально «NASAMS» повлиять на ход спецоперации не смогут Фото: EAST NEWS

США продолжают накачивать Украину вооружениями. Причем каждая новая партия боевой техники явно мощнее предыдущей. Сначала были противотанковые «Джавелины» и противовоздушные «Стингеры». Потом - дальнобойные гаубицы М777. За ними последовали реактивные системы залпового огня HIMARS, которые еще в 3-4 раза дальнобойнее...

Но даже всего этого оказалось мало. Потому Киев выпросил у Вашингтона оружие гораздо более высокого класса – комплекс «NASAMS». Ожидается, что о его поставках Украине объявят на днях.

И что же это за зверь такой? Давайте заглянем в его паспорт.

ВОЕННОЕ ДОСЬЕ «КП»

ЧТО ТАКОЕ «NASAMS»

Это передвижной (норвежско-американский) зенитный ракетный комплекс средней дальности. Предназначен для поражения воздушных целей на малых и средних высотах в любых погодных условиях.

Дальность - от 55 до 180 км.

Высота поражения – от 30 метров до 16 километров.

Батарея состоит из 12 пусковых установок. В одной установке – 6 зенитных управляемых ракет. Плюс – 3 радиолокационных станции и оптоэлектронный комплекс наведения NTAS.

И вот тут возникает первый вопрос: почему американцы согласились поставить «NASAMS» украинцам именно сейчас?

ПОЧЕМУ ИМЕННО СЕЙЧАС

Причин несколько. Российская авиация почти полностью «владеет небом» над полем боя. И даже те редкие боевые самолеты и вертолеты ВВС Украины, которые отваживаются подняться в воздух, как правило, сбиваются российскими истребителями или ПВО. Но сильнее всего военные части, оборонные заводы, склады боеприпасов, горючего и пути переброски оружия с Запада на Украину «страдают» от ударов наших крылатых ракет «Калибр».

Отсюда следует резонный вопрос:

МОГУТ ЛИ «NASAMS» СШИБАТЬ НАШИ «КАЛИБРЫ»?

Давайте считать. Максимальная скорость полета ракеты

«NASAMS» - 1020 метров в секунду. Скорость гиперзвукового «Кинжала» - 4080 м/с. Скорость «Калибра» - от 2100 до 2600 м/с. Вот вам и ответ.

А для российских боевых самолетов – истребителей и штурмовиков — американо-норвежский «NASAMS» может стать серьезной угрозой? Опять считаем: истребителя Су-27 максимальная скорость на высоте — 2430 км/ч.

Или 675 метров в секунду. То есть, наша «Сушка» летит почти в 2 раза медленнее вражьей ракеты. И вполне может стать ее добычей (если вовремя не сделает противоракетный маневр).

Ну а нашим боевым вертолетам придется держать ухо совсем востро: у Ми-28Н максимальная скорость около 400 км/ч, а у Ка-52 – 350 км/ч. Грубо – 111 метров в секунду.

Вывод ясен: натовская ракета – серьезная угроза для нашей авиации.

Самолеты и вертолеты она вполне может срубить на дальности в 180 км.

А это очень приличное расстояние - например, дальше, чем путь от Одессы до Кишинева.

ЕСТЬ ЛИ У НАС ПРОТИВОЯДИЕ?

По мнению российских спецов, для противодействия комплексам «NASAMS» идеально подходят наши средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Они «выворачивают мозги» американо-норвежским ракетам, сбивая их с курса.

Ещё одной «ахиллесовой пятой» натовского комплекса является нижняя граница зоны поражения цели, которая (как уже говорилось) 30 метров.

Наши конструкторы систем ПВО считают, что в условиях современного театра военных действий, где ударно-разведывательные БПЛА, а также тактические крылатые ракеты способны огибать рельеф на высотах от 15 до 25 метров, такой параметр может в прямом смысле слова похоронить «NASAMS».

Ведь даже наш «старенький» отечественный ЗРК С-300 способен сбивать противника на высоте 10 метров. Не говоря уже о современном С-400 и новейшем С-500.

МОЖЕТ ЛИ ЭТО ОРУЖИЕ ПОВЛИЯТЬ НА ХОД СПЕЦОПЕРАЦИИ?

Любое оружие противника на поле боя требует к себе серьезного отношения. Тем более такое высокотехнологичное, как этот самый «NASAMS». Понятно, что для полного прикрытия неба Украины потребуется несколько десятков таких систем ПВО. Такого количества боевой техники США Киеву не обещает. Киев может, скорее всего, рассчитывать на 5-6 батарей. Следовательно, будут прикрыты лишь отдельные воздушные зоны над Украиной. И места дислокации «NASAMS» наше командование, безусловно, учтет. А затем эти системы постарается «откалибровать».

Нельзя исключать, что эти натовские системы ПВО будут уничтожены еще в момент поставки на Украину (скажем, с территории Польши или Румынии).

Но в любом случае, радикально «NASAMS» повлиять на ход спецоперации не смогут.

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