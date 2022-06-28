Российский летчик Ка-52: «Враг даже не видит, откуда мы стреляем»

Вертолеты Ка-52 на Донбассе круглосуточно решают задачи по обеспечению безопасности транспортных колонн, выполнению десантных операций и прикрытию с воздуха

Минобороны России демонстрирует кадры боевой работы экипажей разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» армейской авиации ВКС России в зоне специальной военной операции.

Авиационная ракета точно залетает в ворота ангара, где подразделение Вооруженных сил Украины скрывало свою артиллерию. После взрыва от нее ничего не остается.

О выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции рассказал летчик армейской авиации ВКС России:

«Сегодня выполняли задачи по уничтожению тяжелой и легкобронированной техники и опорных пунктов противника. Задача была выполнена на «отлично» - три прямых попадания», - рассказал Александр, командир экипажа вертолета Ка-52. «Мы ходим на высоте 3-5 метров, на такой скорости, чтобы было невозможно определить, где мы находимся. Когда наша «птичка» видит цель – подскакиваем на высоту 50-70 метров, наносим удар и уходим. Враг даже не видит откуда мы стреляли», - объясняет он.

«Аллигатор» - вертолет непосредственной поддержки войск на поле боя, способный атаковать любые цели при помощи современных средств обнаружения и целеуказания, как днем, так и ночью. Спрятаться от него невозможно: его оптика видит теплый двигатель боевой техники или печку буржуйку на несколько километров.

Вертолеты Ка-52 на Донбассе круглосуточно решают задачи по обеспечению безопасности транспортных колонн, выполнению десантных операций и прикрытию с воздуха любых наступательных действий армейских подразделений.