Спецназовцы Росгвардии в Харьковской области обнаружили тщательно замаскированные тайники украинских националистов

Следователи Следственного комитета России предъявили обвинение военнослужащему 501-ой отдельного батальона морской пехоты Вооруженных сил Украины (войсковая часть А-1965) старшему сержанту Антону Череднику.

«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов)», - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Следствием установлено, что 27 марта 2022 года в 18.30 в поселке Мирном города Мариуполя Чередник патрулировал совместно с сослуживцами окрестности. Он остановил двух мужчин и приказал им лечь на землю. Осознавая, что представившиеся ему и предъявившие документы граждане не являются участниками вооруженного конфликта, он потребовал произнести фразу на украинском языке, для устрашения производя выстрелы в воздух из автомата.

Используя в качестве предлога неправильное произношение слова «паляниця», Чередник расстрелял одного из жителей Мариуполя. Второй потерпевший остался жив и предоставил следствию подробные показания относительно совершенного преступления. Он указал на убийцу, который выполнял распоряжение киевских властей.

Расследование уголовного дела продолжается.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Спецназовцы Росгвардии в Харьковской области обнаружили тщательно замаскированные тайники украинских националистов. Росгвардейцы досмотрели более 30 домовладений в одном из населенных пунктов Харьковской области и обнаружили в некоторых подвалах и чердаках гранатометы NLAW, выстрелы к ручному противотанковому гранатомету польского производства, переносной зенитный ракетный комплекс «Игла», одиннадцать ракет к переносному противотанковому ракетному комплексу «Метис», ящики с патронами калибра 7,62 мм, двенадцать ручных кумулятивных гранат РКГ-3.

При осмотре домовладений в другом населенном пункте росгвардейцами были изъяты тридцать противотанковых мин ТМ-62, реактивные противотанковые гранаты РПГ-26 и ящики с патронами калибра 5,45 мм. Ряд боеприпасов находились на боевом взводе и представляли реальную угрозу жизни. Очевидно, их нашли местные жители на местах ожесточенных боев и принесли домой...