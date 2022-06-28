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Политика28 июня 2022 8:40

Минобороны: уничтожено вооружение США на Кременчугом заводе дорожных машин

Детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода закрытом торговом центре
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Вооруженные Силы России высокоточным оружием нанесли удар по Кременчугскому заводу дорожных машин

Вооруженные Силы России высокоточным оружием нанесли удар по Кременчугскому заводу дорожных машин

Фото: REUTERS

Успешные совместные действия российских войск, подразделений народных милиций Донецкой и Луганской народных республик наносят критические потери Вооруженным силам Украины (ВСУ).

«В результате ударов ВКС России по пункту дислокации нацистского формирования «Азов» в Харькове и одного из батальонов 92-й мотопехотной бригады у населенного пункта Покотиловка Харьковской области уничтожено более ста украинских военнослужащих, иностранных наемников и до 15-ти единиц бронетанковой и автомобильной техники», - заявил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант отметил «слабую обученность мобилизованных для участия в боевых действиях украинских граждан», а также низкий уровень подготовки иностранных наемников. Вот эти факторы все чаще и становятся причиной «дружественного огня», когда одни украинские солдаты истребляют других националистов ВСУ.

«Так, минометному обстрелу со стороны своих сослуживцев подверглись новобранцы, прибывшие на доукомплектование 97-го батальона 60-й пехотной бригады. Похожий случай произошел в 28-й механизированной бригаде ВСУ, где иностранные наемники открыли огонь на поражение по разведывательной группе этого соединения. В результате – четыре военнослужащих погибли на месте, трое получили ранения», - привел случаи «дружественного огня» в ВСУ представитель Минобороны России.

В понедельник Вооруженные Силы России высокоточным оружием нанесли удар по Кременчугскому заводу дорожных машин (Полтавская область). В ангарах завода сгорели поступившая из США и европейских стран вооружение и боеприпасы. Их не успели собрать, чтобы отправить на Донбасс.

При этом детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию оказалась настолько мощной, что вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода закрытом торговом центре.

«Также ВКС России за сутки уничтожены два пункта управления в районе Спорное Донецкой Народной Республики, живая сила и военная техника ВСУ в 28-ми районах на Луганском и Донецком направлениях, а в рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражены четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня «Град», что обстреливали мирных жителей Донецкой области, - подчеркнул Конашенков.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: 24 пункта управления, артиллерийские и минометные подразделения в 58-х районах, а также живая сила и военная техника в 304-х районах.

Бойцы ПВО за сутки сбили три самолета Су-25 и один вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе населенного пункта под Николаевым, девять украинских беспилотников, семь украинских баллистических х ракет «Точка-У», десять реактивных снарядов системы залпового огня. Благодаря такой слаженной боевой работе удалось сохранить десятки жизней мирных граждан.

БОЕВАЯ СВОДКА

С начала проведения специальной военной операции уничтожены:

218 - самолетов.

133 - вертолета.

1382 - беспилотных летательных аппарата.

350 - зенитных ракетных комплексов.

3837 - танков и других боевых бронированных машин.

690 - боевых машин реактивной системы залпового огня.

3037 - орудий полевой артиллерии и минометов.

3889 - единиц специальной военной автомобильной техники.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Минобороны России опубликовало кадры несение боевого дежурства расчетами радиолокационных станций «Небо-СВ» в ходе специальной военной операции. Станция определяет даже цели, которые не отвечают на запрос «Свой-Чужой». В ее память «прошиты» сотни характеристик летающих объектов.

- «Небо-СВ» способно заметить вертолет противника в нескольких километрах от позиции. И даже небольшой беспилотник тоже не ускользнет от глаза наблюдателя. Поразить ту или иную цель не составляет большого труда – для этого есть все средства. Но намного эффективнее и безопаснее обнаружить противника задолго до того, как он приблизится на опасное расстояние», - комментируют кадры в Минобороны России.

Точная и своевременная работа систем ПВО – залог воздушной безопасности войск, которые они прикрывают. И не менее важно заранее знать, откуда может прийти угроза. Глаза и уши любой современной зенитной ракетной системы – радиолокационный комплекс дальней разведки обнаружения целей.

Спецоперация на УкраинеКАРТИНА ДНЯ