Минобороны: уничтожено вооружение США на Кременчугом заводе дорожных машин

Вооруженные Силы России высокоточным оружием нанесли удар по Кременчугскому заводу дорожных машин Фото: REUTERS

Успешные совместные действия российских войск, подразделений народных милиций Донецкой и Луганской народных республик наносят критические потери Вооруженным силам Украины (ВСУ).

«В результате ударов ВКС России по пункту дислокации нацистского формирования «Азов» в Харькове и одного из батальонов 92-й мотопехотной бригады у населенного пункта Покотиловка Харьковской области уничтожено более ста украинских военнослужащих, иностранных наемников и до 15-ти единиц бронетанковой и автомобильной техники», - заявил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант отметил «слабую обученность мобилизованных для участия в боевых действиях украинских граждан», а также низкий уровень подготовки иностранных наемников. Вот эти факторы все чаще и становятся причиной «дружественного огня», когда одни украинские солдаты истребляют других националистов ВСУ.

«Так, минометному обстрелу со стороны своих сослуживцев подверглись новобранцы, прибывшие на доукомплектование 97-го батальона 60-й пехотной бригады. Похожий случай произошел в 28-й механизированной бригаде ВСУ, где иностранные наемники открыли огонь на поражение по разведывательной группе этого соединения. В результате – четыре военнослужащих погибли на месте, трое получили ранения», - привел случаи «дружественного огня» в ВСУ представитель Минобороны России.

В понедельник Вооруженные Силы России высокоточным оружием нанесли удар по Кременчугскому заводу дорожных машин (Полтавская область). В ангарах завода сгорели поступившая из США и европейских стран вооружение и боеприпасы. Их не успели собрать, чтобы отправить на Донбасс.

При этом детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию оказалась настолько мощной, что вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода закрытом торговом центре.

«Также ВКС России за сутки уничтожены два пункта управления в районе Спорное Донецкой Народной Республики, живая сила и военная техника ВСУ в 28-ми районах на Луганском и Донецком направлениях, а в рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражены четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня «Град», что обстреливали мирных жителей Донецкой области, - подчеркнул Конашенков.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: 24 пункта управления, артиллерийские и минометные подразделения в 58-х районах, а также живая сила и военная техника в 304-х районах.

Бойцы ПВО за сутки сбили три самолета Су-25 и один вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе населенного пункта под Николаевым, девять украинских беспилотников, семь украинских баллистических х ракет «Точка-У», десять реактивных снарядов системы залпового огня. Благодаря такой слаженной боевой работе удалось сохранить десятки жизней мирных граждан.

БОЕВАЯ СВОДКА

С начала проведения специальной военной операции уничтожены:

218 - самолетов.

133 - вертолета.

1382 - беспилотных летательных аппарата.

350 - зенитных ракетных комплексов.

3837 - танков и других боевых бронированных машин.

690 - боевых машин реактивной системы залпового огня.

3037 - орудий полевой артиллерии и минометов.

3889 - единиц специальной военной автомобильной техники.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Минобороны России опубликовало кадры несение боевого дежурства расчетами радиолокационных станций «Небо-СВ» в ходе специальной военной операции. Станция определяет даже цели, которые не отвечают на запрос «Свой-Чужой». В ее память «прошиты» сотни характеристик летающих объектов.

- «Небо-СВ» способно заметить вертолет противника в нескольких километрах от позиции. И даже небольшой беспилотник тоже не ускользнет от глаза наблюдателя. Поразить ту или иную цель не составляет большого труда – для этого есть все средства. Но намного эффективнее и безопаснее обнаружить противника задолго до того, как он приблизится на опасное расстояние», - комментируют кадры в Минобороны России.

Точная и своевременная работа систем ПВО – залог воздушной безопасности войск, которые они прикрывают. И не менее важно заранее знать, откуда может прийти угроза. Глаза и уши любой современной зенитной ракетной системы – радиолокационный комплекс дальней разведки обнаружения целей.