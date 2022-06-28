Владелец «Официальной гостиницы Эрмитаж» обратился к СКР: «Просим не допустить захвата нашего уникального международного культурного проекта»

Эльшан Бабаев рассказал о судах с кредиторами. Фото: предоставлено героем публикации.

Уникальный культурный проект - «Официальная гостиница Эрмитаж» - может оказаться в руках зарубежных инвесторов. Историческое здание на улице Правды в культурной столице России, пропитанное духом разных исторических эпох, пытаются присвоить себе кредиторы из Азербайджана. Оно неудивительно: раскрученная гостиница прославленного музея с мировым именем - место знаковое и известное на всю страну. Большие политики и звезды первой величины часто останавливаются здесь, приезжая в Петербург. Что касается доходов от этого культурного объекта, то их получает российская казна: бюджет страны за счет создания уникального проекта уже обогатился на 200 миллионов рублей. И эта цифра далеко не предел! Пока это только пилотный проект, который планируют распространить и в других городах России. Правда, сейчас из-за хитрых финансовых схем он находится под угрозой.

«ПРОЕКТ С ДВУХВЕКОВОЙ ЭПОХОЙ»

«Официальная гостиница Эрмитаж», располагающаяся в сердце Петербурга, буквально пропитана духом музея. Об этом говорит и сам директор главного музея страны Михаил Пиотровский. Именно он вместе с владельцем гостиницы Эльшаном Бабаевым торжественно открывал первый подобный в России проект в 2013 году. Но мало кто знает, что перед этим владельцы вложили в нее немало усилий.

Эльшан Бабаев полностью восстановил разрушенный пожаром объект. Фото: предоставлено героем публикации.

И еще важный момент: дом, в котором разместилась гостиница, выбран не случайно. Здание на улице Правды, 10, - памятник архитектуры XIX века. По истории этого здания можно считывать дух времени: в царские времена здесь располагался железнодорожный клуб, во время Первой мировой войны был госпиталь, а после революции открылся первый уникальный дворец культуры. В 70-80-е годы здание стало точкой притяжения артистов, которые позже становились известны на весь СССР. В ДК работал клуб «Восток», где выступали Владимир Высоцкий, Юрий Визбор и Булат Окуджава. И не случайно, ведь «Восток» был первым в стране клубом авторской песни. На этой же сцене звучали и другие не менее известные имена. Например, Виктор Цой и Борис Гребенщиков.

Но всему этому пришел конец в 2000-х годах. Здание было разрушено пожаром и находилось в упадке, чем, конечно, отпугивало инвесторов. Здесь выгорело 500 квадратных метров (общая площадь была 4300 квадратных метров). Но, зная историю этого здания, владелец «Международной Балтийской инвестиционной компании» Эльшан Бабаев понял, что оно лучше всего подойдет для того, чтобы именно здесь разместилась пока единственная «Официальная гостиница Эрмитаж».

Ранее само здание было в упадке. Фото: предоставлено героем публикации.

И в 2007 году собственником объекта стала АО «Международная Балтийская инвестиционная компания» (АО «МБИК»).

«ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ»

Эльшан Бабаев подготовил проект строительства «Официальной гостиницы Эрмитаж», который представил Михаилу Пиотровскому. До этого директор Эрмитажа еще ни разу не давал согласие на использования бренда «Эрмитаж». Но, прочитав документы, Михаил Борисович дал добро, заключив официальное лицензионное соглашение. Оно подразумевало ряд строгих пунктов, которые всегда четко соблюдаются. Так, приоритетами в деятельности гостиницы являются:

- содействие в развитии в России в целом, и в Санкт-Петербурге в частности, познавательного туризма

- продвижение и популяризация культурных и исторических ценностей России на международном уровне

- содействие культурному и деловому международному обмену и сотрудничеству.

И в 2008 году Эльшан Бабаев начал возрождать историческое здание. Все проходило под чутким контролем сотрудников Эрмитажа, его архитекторов и научных сотрудников. В итоге «Официальная гостиница музея Государственный Эрмитаж» стала уникальным проектом в Санкт-Петербурге и была награждена Золотым знаком.

Гостиницу строили под чутким руководством сотрудников Эрмитажа. Фото: Анна СВЕТЛАКОВА.

- Нам удалось воплотить в жизнь уникальный и единственный в мире проект, ставший частью одного из крупнейших музеев мира и культурным центром Петербурга, - рассказывает Эльшан Бабаев. - Путем заключения лицензионного договора с главным музеем Санкт-Петербурга пятизвездочная гостиница стала именоваться «Официальной гостиницей музея Государственный Эрмитаж», соответствуя не только высочайшим стандартам в сфере гостеприимства, но и имея репутацию гуманитарного центра, в котором проводится множество межкультурных, межконфессиональных, дипломатических мероприятий. Гостиничный комплекс стал «витриной» высочайшего уровня международного взаимодействия нашего государства и проводником «мягкой силы» во взаимодействии с другими государствами в сфере культурного обмена. Весь интерьер и внутреннее убранство выполнены согласно архивным записям музея Эрмитаж.

В гостинице есть точные копии экспонатов Эрмитажа. Фото: предоставлено героем публикации.

Однако для строительства гостиницы Эльшан Бабаев привлекал кредиты Международного банка Азербайджана и его российской дочки «МБА-Москва». И теперь кредиторы за неуплату долга в судах через компанию «Аграркредит» пытаются выставить на торги и продать отель с молотка. Сейчас Эльшан Бабаев написал обращение к главе СКР, в котором рассказал, что от него требовали передать 100 процентов акций его компании кредиторам, чтобы избежать «судебных дел и личного уголовного преследования».

«Суть угроз заключалась в том, что, в случае непринятия решения, кредиторы добьются выставления на торги здания и имущества гостиницы, которое повлечет уничтожение уникального культурного проекта, а также увольнение 150 высококвалифицированных сотрудников, а руководство гостиницы будет преследоваться по неисчислимому количеству уголовных и административных дел, - заявляет в обращении к Бастрыкину Эльшан Бабаев. - Просим не допустить сознательного уничтожения и рейдерского захвата уникального международного культурного проекта, взять под личный контроль проверки по фактам: необоснованности отказов в возбуждении уголовного дела по факту попытки рейдерского захвата, незаконности возбуждения уголовных дел в отношении генерального директора АО «МБИК» Бабаева».

Обращение к главе СКР Бастрыкину. Фото: предоставлено героем публикации.

«ВМЕСТО КРЕДИТА МИКРОКРЕДИТЫ»

Эльшан Бабаев долгое время не давал интервью по ситуации с гостиницей. После обращения к Александру Бастрыкину владелец согласился сделать исключение для «КП» и рассказать свою версию того, что все эти годы происходило вокруг Официальной гостиницы Государственного Эрмитажа.

- Какая сумма кредитов вам была нужна для строительства гостиницы?

- Вместе с финансовыми аналитиками мы все просчитали: нам требовалось около 24-26 миллионов долларов с учетом курса на 2009 год (22-23 рубля за доллар). В нашей финансовой модели была заложена окупаемость проекта в течение 12-15 лет. Работа предстояла колоссально тяжелая, но нет ничего невозможного. Международный банк Азербайджана выразил желание помочь нам в осуществлении наших планов. Представители банка предоставили лучшие условия, какие могло предложить их российское дочернее предприятие («МБА-Москва»). И срок кредитования 15 лет, и сумма 26 миллионов долларов их тогда полностью устраивали.

- А что вышло на практике?

- Хотя представители банка обещали нам, что будет заключен долгосрочный кредитный договор, подписан он не был. Для предоставления большой суммы банку необходимо было предварительно создать резервы в ЦБ, а чтобы проект не простаивал, нам предложили короткие кредиты на 6 месяцев: первый на 400 тысяч, следующий уже на 1,5 миллиона долларов. И так далее, один за другим - в итоге десятки кредитов.

- Вы брали небольшие долгосрочные кредиты все это время?

- Я неоднократно обращался к банку с предложением изменить схему, ведь сам процесс подобного кредитования не может быть выгодным для реализации проекта. Одним кредитом приходилось закрывать проценты предыдущих.

- Из-за этого у вас начались трудности?

- В итоге банк признался, что возникают проблемы с внутренним движением денежных средств. Их внутренние проблемы привели к удорожанию проекта. Представьте себе, рядовую тогда ситуацию: я приобретаю дорогостоящее оборудование стоимостью 2,5 миллиона, я должен оплатить 60 процентов стоимости для получения существенной скидки. Заключается договор с поставщиком. Поставщик ожидает предоплаты. А мы, ожидая от банка 1,6 миллиона, получаем всего 200 тысяч. Мне дают ровно столько, сколько нужно, чтобы закрыть старый кредит. Выходит, мы подписываем договоры с поставщиками и сами же их нарушаем из-за отсутствия финансирования.

- А как в итоге тут оказался сам банк из Азербайджана?

- Как выяснилось в 2010-2011 годах, российская структура не обладает должным количеством денежных средств. Банк обратился за помощью к материнской структуре - в Азербайджан. Однако меня предупредили, что в этой ситуации необходимо будет выпустить векселя - по ним финансирование продолжится уже на постоянной основе. Мне пообещали, что при участии материнской структуры будет заключен долгосрочный договор с учетом всех предыдущих взаимоотношений с российской структурой. Тем временем строительство гостиницы шло полным ходом, и промедление грозило не просто срывом сроков, оно могло привести к закрытию всего проекта. В тот момент нам было предоставлено не более трети от суммы, что фигурирует в финансовой модели. И вот, чтобы выиграть время, мы согласились на выпуск векселей по всем их стандартам. После открытия финансирования по векселям, денежные средства приходили уже от материнской структуры. Тем не менее частью векселей были закрыты кредитные договоры. В итоге к началу 2013 году наш проект был реализован от силы на 60 процентов.

«ЧТО ЭТО, ЕСЛИ НЕ РЕЙДЕРСТВО?»

- И в 2013 году вы все равно решили открыться?

- С учетом готовности инфраструктуры было принято решение о частичном открытии. Я понял, что если мы не начнем работать сейчас, гостиница никогда не сможет открыться в полном объеме. В 2014 году мы начали закрывать кредиты за счет заработанных денег и в течение года перечислили по договорам около 4,5 миллиона долларов. В следующем году - чуть меньше 4 миллионов (остальные средства были направлены на ввод в эксплуатацию оставшихся частей комплекса).

Тем временем в банке Азербайджана прошли обыски, были проведены крупные кадровые перестановки - многих сотрудников распустили. К 2016 году мы познакомились с новыми руководителями, которые, к моему огромному удивлению, заявили: «Возвращайте все деньги или отдавайте акции своей компании!» За прошедшие с тех пор годы в безуспешных спорах и попытках наладить сотрудничество мы дошли до судебных разбирательств.

- Почему вы решили обратиться напрямую к президенту Азербайджана?

- Возмутительная, тупиковая ситуация, возникшая в 2017 году, вынудила нас обратиться к вышестоящим органам (копия обращения опубликована на сайте. - Прим. ред.). Только этот шаг заставил представителей банка меня услышать. Урегулировав все спорные моменты, мы заключили мировое соглашение. Его основная задача - предоставить нам возможность добросовестно обслуживать все кредиты. Соответственно предусматривалось снятие со счетов компании всех ограничений, которые возникли из-за небольших просрочек. В дальнейшем мы были готовы привлечь другой банк, в этот раз российский, для рефинансирования кредита.

Обращение Эльшана Бабаева к президенту Азербайджана. Фото: предоставлено героем публикации.

- Сколько вы были должны на тот момент?

- Вместе с процентами мы вышли на итоговую сумму 42 миллиона долларов.

И, казалось бы, все моменты урегулированы юридически. Банк отчитался, что договоренности достигнуты. Ситуация исчерпана. Однако счета компании так и остались заблокированными. Прекрасно понимая, что слова бессильны, мы сразу же стали направлять официальные претензии. Обратились к судебным приставам, чтобы согласно условиям мирового соглашения арест со счетов был снят. Но приставы объяснили нам, что это банк должен обратиться к ним, иначе они ничего не могут сделать даже при наличии подписанного соглашения. Наши денежные средства тогда находились на счетах в дочерней структуре банка. Мы направляем поручения - они остаются неисполненными. И тут официальный ответ из банка: «Мы не можем перечислить деньги, потому что счет заблокирован приставами». А ведь это сам банк блокирует счета через приставов! Понимая всю абсурдность положения, я обратился в посольство Азербайджана в Москве: «Скажите мне, что это, если не рейдерство?». И посольство помогло разобраться с этой круговертью - счета разблокировали, с декабря 2018 года платежи стали проходить без помех.

«СОХРАНИМ УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»

- Какие суммы вы платили?

- Каждый месяц не менее 300 тысяч долларов. Курс был нестабильным, поэтому суммы немного варьировались. Оплаты проходили без каких-либо проблем до сентября 2019 года. А затем вновь поручение отправлено, а денежные средства не списываются со счета. И вновь мы начинаем писать претензии, а в ответ - тишина. Дочерняя структура должна направить денежные средства материнской компании, этого не происходит, и мы опять сталкиваемся с просрочкой. В декабре 2019 года все счета опять полностью заблокированы. Опять суды. Снова приходится обращаться в посольство Азербайджана. Сотрудники посольства организуют нам встречу с представителями банка. И на этой встрече прямо при после звучит вопрос: «Кому принадлежат ваши акции?». Посол был возмущен. Я предложил заключить договор на 7 или 5 лет с графиком платежей. Мне пообещали ответить в течение 10 дней, но ответа не последовало. Это было в конце 2019 года, перед пандемией.

- Вам разблокировали счета?

- Все счета оставались заблокированными вплоть до 2021 года, все наши просьбы и требования, отсылки к соглашениям и договорам были проигнорированы. И только в 2021 году мы получили ответ: «Ваше предложение не принято. В случае передачи ста процентов акций наша организация готова оказать содействие в приостановке судебного и уголовного преследования как вашей компании, так и лично вас». Они просто хотели забрать все. Я не принял эти условия, и ровно через месяц на меня были заведены уголовные дела как на злостного неплательщика. А еще через месяц в гостиницу ворвались вооруженные люди в обмундировании, собрали всех сотрудников и прямо при гостях отеля провели обыски.

По сути, после того, как я отказался передать компанию представителям банка, их основной целью стало уничтожение нашего проекта. После блокировок счетов начались информационные атаки: мы прочли много лживых новостей как в российских, так и в зарубежных источниках. Кредиторы постарались сделать все, чтобы у нас возникли задолженности по заработной плате и налогам, чтобы образовались долги перед поставщиками и организациями, отвечающими за техническое обслуживание гостиницы. Репутация отеля оказалась запятнанной. Все это морально давило на персонал, благодаря работе которого и создается искусство гостеприимства…

Так выглядит теперь «Официальная гостиница Эрмитаж». Фото: предоставлено героем публикации.

- И ваш отель выставили на торги?

- Да, за две копейки. Приставы оценили отель в два-три раза дешевле его истинной стоимости. К счастью, мы через суд оспорили эту оценку и отель с торгов сняли. Сейчас мы судимся, пытаемся получить отсрочку. Я даже не знаю, какова теперь сумма долга. Тем не менее мы надеемся заключить договор на 7 или 5 лет, закрыть кредит, провести рефинансирование через другой банк. Мое обращение в СКР - последняя попытка выйти на конструктивный диалог, ибо наши оппоненты перешли все границы. В нашем отеле гостеприимство возведено на уровень искусства, с момента открытия мы существуем, работаем в тесной взаимосвязи с одним из лучших музеев России и всего мира. Нами создан уникальный проект в рамках импортозамещения. И мы просим не допустить уничтожения и «рейдерского захвата» уникального культурного проекта - «Официальной гостиницы Государственного Эрмитажа».