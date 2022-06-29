«Чувствовала себя создателем документального блокбастера»: Волонтеров учат снимать зрелищные видео о своей работе

Первое место в конкурсе заняла работа Благотворительного фонда "НИКА" из Екатеринбурга Фото: кадр из фильма

Узнавать о добрых поступках и добровольческой деятельности всегда интереснее, когда видишь все своими глазами. Не у многих есть возможность принять непосредственное участие в волонтерстве, поэтому настоящим спасением становятся видеоролики.

Единственная проблема - нужно уметь снимать и монтировать. Помочь в этом некоммерческим организациям вызвался портал "Открытые НКО", который запустил лайфхак-лекторий. В рамках проекта волонтеров учат искать героев, придумывать сюжеты, писать сценарии, снимать, монтировать и продвигать готовые ролики.

Обучение завершил уже второй поток слушателей. По итогам курса из числа созданных ими видео были выбраны лучшие.

Первое место в конкурсе заняла работа Благотворительного фонда "НИКА" из Екатеринбурга, который уже много лет помогает малоимущим, бездомным, бывшим заключенным, зависимым и другим нуждающимся.

С помощью ролика волонтеры решили рассказать о проекте "Дом помощи". В видео вошли разные истории из жизни реальных людей. Каждая из них несет в себе важный посыл - всегда есть возможность вернуться к полноценной жизни, попросив о помощи неравнодушных.

- Для меня лекторий – это возможность соприкоснуться с миром видеопроизводства, масштаб и высокий профессионализм преподавателей захватывал дыхание. Я рада, что авторы не ограничивали наше восприятие, а глубоко погружали в процесс. Я чувствовала себя создателем документального блокбастера, - прокомментировала итоги курса специалист фонда Ольга Ахмалтдинова.

Второе место конкурса занял ролик Региональной общественной организации помощи детям с РАС "Контакт". В центре сюжета - проект "Идем вместе" о пользе скандинавской ходьбы.

Третье место досталось петербургскому фонду "Пища жизни". Команда подготовила видео о работе своих волонтеров в Кронштадте, где они каждую неделю раздают еду всем нуждающимся.

На четвертом месте - ролик Екатерины Бахановой, председателя правления региональной общественной организации "Зоозащитники Бурятии". Ее команда посвятила работу приюту для животных "Кот и пёс", где обитают свыше 350 подопечных.

Замыкает пятерку лучших видеосюжет о Всероссийском первомайском автопробеге профсоюзов "За мир, труд, май" и "За мир без нацизма".

Проект "Открытые НКО" реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.