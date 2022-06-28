На Шри-Ланке закончился бензин, следом ожидается прекращение электроснабжения

На этой неделе дело дошло до того, что во всей стране перестали продавать бензин всем, кроме экстренных служб Фото: REUTERS

Тропическое государство Шри-Ланка, популярное у российских туристов, стало первой страной мира, которую накрыл жестокий экономический кризис. В списке его причин — пандемия, антироссийские санкции, которые привели к резкому повышению энергетических цен, и авантюрная экономическая политика местных властей.

На этой неделе дело дошло до того, что во всей стране на две неделе перестали продавать бензин всем, кроме экстренных службы.

Как пишет «Си-эн-эн», руководство страны приняло решение выдавать топливо из резервов только медикам, общественному транспорту, доставщикам продуктов, правоохранителям. Остальные жители острова должны будут поставить свои машины и мопеды «на прикол».

Как рассказывают представители местного бизнеса, у многих из них запасов бензина осталось только на неделю, максимум – на 10 дней. Более того, чтобы сохранить имеющиеся резервы, власти приняли решение временно закрыть школы во всех городах, а работников призывают работать из дома.

По данным на 26 июня, на острове имелись запасы 9 тысяч тонн дизельного топлива и 6 тысяч тонн бензина, при том, что ежедневное потребление составляет 5 тысяч тонн дизеля и 3 тысячи тонн бензина.

- Никогда еще в своей истории Шри-Ланка не сталкивалась с таким серьезным экономическим кризисом, - заявил официальный представитель правительства Бандула Гуневардена.

Пока еще в стране есть топливо для снабжения электростанций, но уже давно ланкийцы живут с постоянными перебоями электроэнергии. Энергетики говорят о том, что мазут тоже подходит к концу, а власти надеются, что смогут отключать электричество «всего лишь» на 3-4 часа ежедневно.

Серьезность ситуации подтверждает и поведение самих ланкийцев, которые начали массово бежать из страны, из-за чего выросло число заявлений на получение загранпаспорта. Те же, кто не может получить заветный документ или не имеет возможности купить билет на самолет или нормальное судно, добирается до Индии буквально вплавь. В понедельник военно-морские силы Шри-Ланки арестовали 54 человек, которые на обычных лодках пытались добраться до соседнего государства. На прошлой неделе было задержано 35 таких «моряков».

Проблемы у Шри-Ланки начались еще в марте этого года. Тогда власти были вынуждены вводить экстренные меры, чтобы справиться с проблемами в обеспечении населения автомобильным топливом. Войска взяли под контроль все АЗС, принадлежащие местной госкомпании Ceylon Petroleum Corporation, чтобы не допустить хаоса на заправках, так как незадолго до этого тысячи мотоциклистов и просто взбешенных жителей начали блокировать дороги и протестовать против проблем с поставками бензина, а также керосина, на котором готовят еду значительная часть местных бедняков. Очереди за топливом стали настоящим бедствием для жителей острова, которые вынуждены часами страдать, пытаясь получить необходимое горючее.

В дополнении к этому конце 2021 года в правительстве констатировали истощение валютных запасов, вызванное падением числа приезжающих туристов из-за коронавирусных ограничений, а также сокращением денежных переводов от мигрантов из-за рубежа. За последние 2 года госрезервы сократились на 70% и на конец января составляли чуть больше 2,3 миллиарда долларов, при том, что внешний долг равен 35 миллиардам. В текущем году Шри-Ланке надо было погасить долгов на сумму около 4 миллиарда долларов, но денег в казне не было. В результате в апреле этого года страна объявила дефолт по внешним обязательствам, и министерство финансов заморозило выплаты по всем внешним долгам (включая все облигации) для того, чтобы правильно реструктурировать эти обязательства.