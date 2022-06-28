Покусанная бульдогом Любовь Успенская написала жалобу: «Обсмеяли и назвали преступницей!»

У знаменитой артистки продолжается война с соседями Фото: Борис КУДРЯВОВ

Скандал вокруг Любови Успенской до сих пор не утихает. Напомним: Любовь спокойно прогуливалась около своего особняка с собакой и дочерью пока на певицу не напал соседский бульдог. Пёс покусал не только собаку артистки, но и прихватил за ногу и саму Успенскую. По словам певицы, травмы зафиксированы врачами. Однако об этой неприятной истории королева шансона долго молчала.

И какого было изумление артистки, когда в СМИ появились интервью ее соседки, хозяйки бульдога, которая обвинила Любовь в нападении на собаку…

Представлять интересы соседки артистки вызвался Александр Добровинский. Многих удивил этот факт, поскольку Добровинский был лишён адвокатского статуса.

- Когда человек называет себя адвокатом, остается руководителем адвокатского бюро после прекращения ему статуса адвоката, называет себя на официальном сайте «управляющим партнером», что для этого человека закон? - возмущается в беседе с kp.ru адвокат Елена Сенина. - Вот насколько сейчас Добровинский адвокат, настолько и Любовь Успенская преступница.

По словам Елены Сениной, в отношении Александра Добровинского поданы заявления в Адвокатскую палату, Минюст и УФАС.

Придумать такое просто немыслимо. Покусать человека, выпустить собак разгуливать в общественных местах, обсмеять, обругать, оболгать Любовь, а потом еще и свалить на нее все грехи…

По словам Елены Сениной, в отношении Александра Добровинского поданы заявления в Адвокатскую палату, Минюст и УФАС.