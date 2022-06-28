Детектив космического масштаба: почему все страны отрицают причастность к крушению ракеты на Луне

В марте на Луну рухнул неизвестный объект. Ни одна космическая держава не созналась, что это ее ракета. На днях межпланетная станция LRO наконец-то нашла место крушения. Но это только все запутало: вместо одного кратера – целых два. Фото: NASA

В марте на Луну рухнул неизвестный объект. Ни одна космическая держава не созналась, что это ее ракета. На днях межпланетная станция LRO наконец-то нашла место крушения. Но это только все запутало: вместо одного кратера – целых два. Мы собрали все, что известно об этой загадочной истории, которая чем дальше, тем больше смахивает на залихватский детектив. Космических масштабов.

Нет, это не астероид

Все началось еще 14 марта 2015 года. В этот день (точнее, в эту ночь) на небе появилась быстро летящая звезда. Ее обнаружила служба поиска опасных астероидов (Catalina Sky Survey), которая своими автоматическими телескопами должна обнаружить все, что больше 140 метров, на расстоянии от Луны и дальше. Хваленые радары военных слишком близоруки, чтобы видеть на таком расстоянии. Поэтому – только оптические телескопы. Видишь, как что-то летит среди обычных звезд – бей тревогу.

Астрономы решили, что перед ними заурядный астероид. И тут же занесли его в базу потенциально опасных объектов. Но через два дня один бразильский астроном написал в соцсетях, что на самом деле этот «астероид» вращается не вокруг Солнца. А вокруг Земли. Астроном Билл Грей, роль которого в этой истории стала ключевой, тут же согласился с мнением коллеги. И написал, что это, скорее всего, ракета, запустившая Обсерваторию глубокого космоса (DSCOVR) – этот аппарат вывели на орбиту незадолго до 14 марта. Выкладкам Грея сразу все поверили, и Служба поиска опасных астероидов потеряла к таинственному телу всякий интерес.

А зря. Никаких аргументов у Грея не было.

Странное хобби

Билл Грей вообще-то изучает очень далекие планеты, те, что за Плутоном, на окраине Солнечной системы. А искать всякие диковинки у Земли – его хобби. «Похоже, кроме меня, никто не занимается телами, летающими около Луны», говорит Грей.

Поскольку он поднял шум вокруг таинственной ракеты, ему пришлось объясниться, и рассказать общественности от и до, как все было. Так вот. Из воспоминаний Грея следует, что он не проверил выкладки бразильского астронома, будто ракета крутится вокруг Земли (по случайности, это был правильный вывод). И у него не было ни единого доказательства, что это Обсерватория глубокого космоса.

А затем случилось нечто важное.

«Мне позвонил Джон Джорджини из Лаборатории реактивного движения. Он спросил, как ракета, запустившая DSCOVR, могла так быстро оказаться у Луны. Они следили за ракетами, но они были далеко от Луны», пишет Грей. Ниже мы поймем, что он утаил важнейшую часть этой беседы.

Разговор Грея смутил. Грей принялся бормотать, мол, ракета отрабатывала остатки топлива, ею никто не управлял, сама запустила двигатели. Сама ускорилась. И к Луне улетела. Он даже провел расчеты. Да, вторая ступень ракеты, запустившей DSCOVR, теоретически могла улететь так далеко. Ее яркость должна быть примерно такой. Но все «примерно» да «примерно».

Но Джорджини настаивал: американцы ни причем. Найди других виновных.

Валят на китайцев

Но если не американцы, то кто? Кто осуществил тайную лунную миссию? Конечно, китайцы. Стали искать китайский след (в Холодную войну искали бы русский). Грей прямо пишет: он принялся просматривать все подряд китайские запуски, лишь бы что-нибудь найти. И «нашел».

Его выбор пал на лунный аппарат Chang’e 5-T1. Это был испытательный полет – китайцы отрабатывали запуск к Луне, ее облет, и возвращение на Землю. Китайцы всерьез собираются строить на Луне обитаемую станцию, и без лишнего шума пуляют туда высокотехнологичные спутники.

Станция стартовала 23 октября предыдущего, 2014, года. Но опять же – ее связь с таинственной ракетой шита белыми нитками. Сама-то станция вокруг Луны крутилась, но как туда попала ракета-носитель, которую, по идее, и наблюдали (а наблюдения все это время продолжались, таинственный объект постоянно видели в хорошие телескопы)? Грей пишет, что он так и не понял, каким образом так получилось. «С ракетами иногда происходят довольно странные вещи», жалко и неубедительно пишет он.

Но самое смешное: решающим аргументом стали … выводы студентов. Подросткам из Университета Аризоны поручили сделать красивый курсач. В их распоряжении был спектрограф: прибор, который видит разные длины волн. И они безапелляционно заявили: да, объект светится именно так, как китайские ракеты. А не так, как американские.

Для любого специалиста – просто бред какой-то. Да никак ракеты-носители не светятся. Они отражают солнечный свет. Конечно, этот отраженный свет зависит, например, от цвета ракеты, но это почти неуловимые детали. Тем не менее, все за эту версию ухватились, и сочли вопрос закрытым. Китайцы так китайцы.

«В некотором смысле все это остается «косвенными» уликами. Но я бы расценил это как довольно убедительное доказательство, такое, когда присяжные выйдут из зала суда и вернутся через несколько минут с обвинительным приговором», включает Грей литературщину, раз не хватает рациональных аргументов.

Дело запутывается

Шли годы – напишем мы литературно, в духе Грея. История понемногу забывалась. Но в начале этого года стало понятно, что объект упадет на Луну. И тут на сцене появляются китайцы. И это было феерично.

21 февраля МИД Китая заявляет, что таинственное тело – не ракета-носитель Chang’e 5-T1. Та благополучно упала на Землю сразу после запуска. У китайцев нет никаких версий, что это такое, но это – не они.

Эффект разорвавшейся бомбы, как пишут в скандальных статьях. Грей завертелся. Сначала он попытался разыграть карту, что китайцы «все не так поняли». Они же не одну эту лунную миссию запускали. Вот одна – точно упала в океан. А эта, которая 2014 года, покажите, куда упала?

Китайцы сочли ниже своего достоинства продолжать дискуссию. Но американская Эскадрилья управления космическим пространством заявила, что ракета-носитель в самом деле грохнулась в Тихий океан в октябре 2015-го. Потом военные пересмотрели список. И заявили, что не видели, падала ли китайская ракета. Тем не менее, слово произнесено. Грей опять выходит с публичным заявлением: я не верю военным, они дают битую информацию. Потом спохватывается: ой, военные молодцы. Просто у них те самые близорукие радары. Песчинку у Земли видят. Слона у Луны не видят.

Так или иначе, американцам было удобно свалить все на китайцев. А объект тем временем шел на Луну.

Два кратера означают, что ракет на самом деле было две. Рядом летящих. Ух! И что все это значит? Фото: NASA

Странные обломки

Итак, все замерли в ожидании. По расчетам, неизвестный объект должен был упасть на Луну 4 марта. И снова начались странности.

Западные СМИ в один голос сообщали, что падение случится на обратной стороне, и с Земли никто ничего не увидит. Тем временем подошли более-менее точные расчеты: оказалось, махина врежется в Луну на скорости больше 2 километров в секунду у кратера Герцшпрунг. Хм, теоретически с Земли его увидеть все-таки можно. На самом краю. Но на самом деле – скорее нет.

И тут неожиданно пришло сообщение, что падение все-таки видели любители в Новосибирской области. Или не видели? СМИ пишут – наблюдали. По любительским чатам, где обычно хвастаются своими достижениями – полный молчок. Если в самом деле что-то заметили, это вообще было оно или не оно?

На днях американская станция LRO (она крутится вокруг Луны) неожиданно представила фотографии места падения. И они шокируют. Вместо одного кратера – два. Рукотворные объекты и раньше падали на Луну. Кратер всегда был один.

Конечно, на сцене появляется король безумных объяснений Грей и говорит, что ракета была длинной. Она каким-то образом развалилась на две части. И вот – два кратера. Конечно, нет. На Луне нет атмосферы. Тела летят к ней абсолютно целыми – до самого столкновения. Не от чего было развалиться этой загадочной ракете. Два кратера означают, что ракет на самом деле было две. Рядом летящих. Ух! И что все это значит?

Теории заговора

Несмотря на то, что в западных СМИ происшествие уже окрестили «Великой лунной тайной», нет никаких сомнений – замнут. А ведь интересно, что там на самом деле-то случилось?

Посмотрим на поведение Билла Грея – в этом ключ. Он обнаруживает нечто, и первым делом пытается связать с известными объектами. Для американца «известный» - это американский. Но связать с теми запусками, о которых США сообщают официально, не получается.

Не стоит сомневаться, что именно Джорджини из полувоенной Лаборатории реактивного движения дает понять Грею, что он копает в опасном месте, и советует обвинить во всем китайцев. Это выглядит нелепо, но американцам принято верить (а китайцам нет). Отсюда вывод: американцы прекрасно знают, что это их ракета. Но почему держат в тайне?

Тут две версии. Одна нормальная, одна безумная.

Если оставаться на почве фактов, взгляд в первую очередь падает на суперсекретную военную программу США USSF. Про нее практически ничего не известно. В прессу просочились данные, что США уже запустили программу слежения за окололунными объектами. Вы же помните, что военные радары «близоруки»? Уже нет. Интересно, за окололунными объектами – какими? Видимо, своими. И китайскими. Но это означает, что американцы уже делают военную программу у Луны, и держат ее в тайне. Мы понятия не имеем, что она из себя представляет, и какое вооружение они уже туда успели забросить.

Вторая версия кажется абсурдной, но стремительно набирает популярность на Западе. Она гласит, что после официального прекращения пилотируемых полетов к Луне они на самом деле не прекратились. Американцы продолжали тайно посылать людей на Луну, а, чтобы это не вскрылось, ЦРУ распустило слух, будто никаких полетов вовсе не было. «Сняли в павильонах Голливуда», так сказать. Если покопаться, в самом деле – люди, распространявшие байки о «лунном заговоре», в самом деле люди непростые и с властями связаны.

Итак, на Луне якобы давно живут люди. Это военные. Что они там делают, никто не знает. И это проблема на миллиард долларов, потому что Луна висит, как несбиваемый истребитель, над каждым городом, каждой деревней на планете. И кто знает, не следят ли за нами с лунного диска сотни недружелюбных, алчных глаз.

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