«Если ты не вернешься, я убью твоих родителей»: Бандит отомстил сбежавшей невесте, расстреляв ее отца и мать

Александр Емельянов по прозвищу Шульц – бандит, садист и хладнокровный убийца, который все еще надеется в скором времени выйти на свободу.

Последний раз Александра и Надежду Кеменовых видели живыми, когда они выходили из дома на окраине подмосковной Балашихи. Сели в машину, но едва успели тронуться, как их подрезала темная иномарка, заблокировав дорогу. Из нее выскочил крепкий молодой человек. В руках - пистолет. Очевидцы прекрасно видели и слышали, как амбал несколько раз выстрелил в сидящих в салоне людей. Затем перетащил водителя (люди видели: мужчина был еще жив!) на заднее пассажирское сидение и сам уселся за руль. Через мгновение кто-то второй завел машину киллера, освободив проезд. И две тачки унеслись по дороге в сторону области.

Человека с пистолетом отчетливо видели свидетели. Позже они опознали его. Но кто бы мог подумать, что расследование двойного убийства из-за бешенной, патологической «любви» растянется на долгих 13 (!) лет?!

Все это было в октябре 2008 года. А сейчас ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области передает в суд уголовное дело одного из участников той кровавой расправы. Долгие годы мужчина был в бегах и только теперь рассказал, что на самом деле случилось с Кеменовыми.

Будучи юной и неопытной, Лена не рассмотрела в брутальном ухажере потенциального маньяка, а когда поняла, что ошиблась, было поздно.

СОЛИДНЫЙ УХАЖЕР

В 2002 году Лене Кеменовой было 20 лет. Она училась в физкультурном институте на тренера по гимнастике. С парнями девушка из скромной семьи тогда толком и не встречалась. И вот появился ухажер. Серьезный. Солидный. Сильный.

Александр Емельянов представился предпринимателем, торгующим подержанными машинами. И через несколько месяцев торжественно вручил невесте ключи от почти новой «Мазды». Очень хотел понравиться родителям Елены. Называл их папа и мама. Сохранился один из снимков начала 2000-х - семейный поход на молебен в храм. На нем влюбленная Елена - красивая блондинка в платочке - смотрит на своего Сашу с глазами, полными щенячьего восторга. Обычные девчачьи грезы: наконец-то он, самый, единственный…

Елена и Александр сняли квартиру, стали жить вместе. Но не женились. Следующие шесть лет жили гражданским браком. Емельянов ночевал дома не всегда - знакомым объяснял, что приходиться жить в таком графике из-за бизнеса. «А чего вы не поженитесь-то?» - спрашивали у Елены подружки. «А нам и так хорошо вместе…», - отмахивалась Кеменова.

ДЕМОН ЗА ЗАКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ

О том, что на самом деле творилось за стенами их квартиры, Елена буквально шепотом признавалась только паре самых близких подруг. Даже родителям не говорила. За эти годы она узнала, что ее любовник никакой не бизнесмен, а главарь банды автоугонщиков, которого все городские урки знают по кличке Шульц. Что на самом деле у него есть законная жена и ребенок - это там у него дом, а она, Елена, так, для развлечений. Хоть и называет ее «любимой женщиной». Но самое страшное не в этом. Когда закрывается дверь квартиры, Емельянов становится настоящим демоном.

«Любимую женщину» Шульц бил за малейшее неповиновение. Позволила себе встретиться в кафе с подружкой. Не ответила на звонок. Поцарапала машину.

Когда ударил в первый раз, для Елены это было шоком. Но Емельянов тут же кинулся в ноги, объясняя свой поступок дикой любовью. Мол, не хочу тебя ни с кем делить. Ты моя! Люблю! Но потом это начало повторяться снова и снова. Обещал: если ты кому-нибудь скажешь или пойдешь в полицию - тебе и твоим родителям конец! И она молчала. Шесть долгих лет.

емья Кеменовых незадолго до страшной трагедии – появления в жизни Лены чудовища по имени Саша.

«Я ПРОСТРЕЛИЛ ЕЙ НОГИ. И ВСЕ ИЗ-ЗА ТЕБЯ!»

Несколько раз пыталась уйти, но он приезжал и забирал ее назад. Однажды, во время очередного такого побега, позвонил с номера подружки: «Зря ты мне не поверила. Я прострелил ей ноги. И все из-за тебя». Ошарашенная Елена примчалась, куда ей было сказано. Подруга, слава богу, была цела и невредима - Шульц «просто» взял ее в заложницы, несколько часов продержав в машине.

Однажды отец и мать (Елена им уже все рассказала) спрятали ее у родни в Ярославской области. Искал. Звонил. Угрожал. «Дайте номер Лены. Иначе я вам такую бойню устрою!»

- Писали заявления в милицию и прокуратуру - нулевая реакция. Как об стенку горохом, - рассказывали после знакомые семьи.

Тем временем Емельянов продолжал преследовать родных своей бывшей. Сестру Елены (девушки - близняшки) чуть не сбил на мотоцикле, пытался увести с собой - хорошо, что прохожие вступились. Брату отца, Александра Кеменова, неустановленные молодчики спалили дачу.

А на день рождения «любимой девушки» Александр Емельянов готовил особый сюрприз. В день ее 27-летия Шульц с несколькими подельниками вскрыли квартиру Кеменовых и спрятались, ожидая, когда отец и мать Елены придут с работы домой. Отец вернулся раньше. Его избили до потери сознания и связали. Прибежавшего на крики соседа тоже скрутили. Мать, Надежда Кеменова, зная о преследованиях неслучившегося зятя, перед приходом домой позвонила мужу. А когда тот не поднял трубку, поняла, что дело нечисто. В квартиру поднималась, позвав на помощь нескольких соседей - один мужик на всякий случай газовый пистолет прихватил. Это всех и спасло. Появление вооруженной подмоги бандиты не ожидали, не стали ввязываться в перестрелку (хотя боевой ТТ у Шульца был - он его часто показывал), сбежали. Один участник нападения, правда, в суете рванул не вниз по лестнице, а наверх. На последнем этаже жильцы дома удерживали его до приезда милиции.

«ОНИ ХОТЯ БЫ ЖИВЫ?!»

Александра Емельянова объявили в розыск. Но искали как-то странно. Он продолжал названивать родителям Елены, угрожал. Но милиция его найти не могла. Позже Кеменовым шепнули: законной женой Шульца оказалась сестра высокопоставленного местного чиновника… Перепуганные Александр и Надежда оказались на осадном положении. Выходить из дома перестали - повсюду мерещились боевики «зятя». Но спасать Кеменовых никто не спешил.

Спустя полгода Емельянов нашелся сам. (К слову, за время «розыска» он дальше Москвы никуда не уехал). Несколько дней караулил с подельником Кеменовых в машине у подъезда. А когда они вышли, заблокировал дорогу и открыл стрельбу… Очевидцы опознали в стрелке Шульца. Задержали его лишь через несколько месяцев. На квартире у очередной любовницы. На вопросы «Куда ты увез Кеменовых? Они хотя бы живы?» Емельянов только молча ухмылялся.

В 2009 году Александр Емельянов получил четыре года колонии - за то нападение на квартиру Кеменовых. (На суде он тайком от судьи показывал Елене характерных жест невидимым ножом по горлу). При том, что подельнику Шульца, которого поймали на месте, отмерили шесть. Но пока автоугонщик сидел, следствие продолжалось. Сам факт убийства, хоть тел так и не нашли, удалось доказать. В 2015-м Шульцу увеличили срок до 24 лет тюрьмы. Свою вину он продолжал отрицать.

Поначалу Шульц вел себя, как истинный жених, старался нравится отцу Лены и даже ходил с ними в церковь.

РАЗВЯЗКА

Казалось, что это дело так и расплывется многоточием… И никто никогда не узнает, что же все-таки точно случилось тогда, в октябре 2008 года.

Но летом 2021-го в Подмосковье удалось задержать того второго участника расстрела Александра и Надежды Кеменовых. Кстати, в нападении на квартиру, которое произошло за полгода до убийства, он тоже участвовал.

- Владимир Романов все это время скрывался в Калининградской области. Вернулся в столичный регион, когда решил, что та «любовная история» давно уже забыта, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах. - После задержания Романов отпираться не стал. Рассказал, что машину с трупами (супруги скончались уже в дороге) они отогнали в лес недалеко от города Пушкино. Там и закопали. Показал примерное место. Криминалисты действительно нашли там скелеты двух человек, мужчины и женщины. Экспертиза подтвердила, что останки принадлежат супругам Кеменовым.

Почти 14 лет спустя…

Кстати, еще до первого суда над Емельяновым областной главк ГУ МВД провел служебную проверку и выявил сотрудников, которые подозрительно медленно искали подозреваемого после первого нападения и месяцами перебрасывали заявления Кеменовых из отдела в отдел. Обошлось выговорами и предупреждениями. Никого из органов увольнять не стали.

ОФИЦИАЛЬНО

«Следственными органами Следственного комитета России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего Владимира Романова - соучастника Александра Емельянова, осужденного за похищение и убийство супружеской пары в октябре 2008 года в городе Балашихе, - рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий. - Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями «незаконное лишение человека свободы группой лиц по предварительному сговору», «незаконное проникновение в жилище», «убийство двух лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору», «неправомерное завладение автомобилем».

Владимиру Романову грозит вплоть до пожизненного заключения.