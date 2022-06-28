Здоровый образ жизни - это ловушка адептов или реальный жизненный план?

Автор книги «Темная сторона ЗОЖ» Мария Попова

Автор книги «Темная сторона ЗОЖ» Мария Попова рассказала, как не сойти с ума в поисках истины и понять, что же такое настоящий ЗОЖ

В ПОИСКАХ СВЯЩЕННОГО ГРААЛЯ

- Увидев название книги и еще не прочитав аннотации, я подумала, что нам наконец-то раскроют правду: брокколи вовсе не полезна, спорт вреден, а воду не обязательно пить! Но ведь это явно не так... О чем на самом деле книга?

- Моя книга о здравом смысле, которого, к сожалению, часто не хватает. В мире слишком много противоречий и заблуждений, которые портят жизнь людей и могут реально привести к расстройству пищевого поведения у чувствительных людей. То говорят, что жиры вредны и рекомендуют отказаться от сливочного масла, то внезапно оказывается, что есть их нужно как можно больше и каждый день! То восхваляют сыроедение, то вдруг прославляют мясную диету. В общем, в поисках священного Грааля приверженцы ЗОЖ мечутся из стороны в сторону, испытывая свои волю и терпение. И нещадно истощая ресурсы организма.

Так что моя книга в первую очередь о здравом смысле и золотой середине, а не идеальный рецепт от всего и для всего.

- Каждый год появляется масса новых исследований о пользе продуктов питания, физических нагрузок и так далее. В лучшем случае они не противоречат друг другу, но все же могут сильно отличаться. Какое, на ваш взгляд, самое смешное ЗОЖ-противоречие в таких исследованиях?

- Самое смешное в таких «исследованиях британских ученых» - бесконечное противоречие пользы и вреда одного и того же продукта. Та же морковка может оказаться в списках главных борцов со старением. А через неделю попасть в черный список, потому что его ускоряет... В общем, все зависит от угла зрения и правильности подачи в СМИ. И да - священного Грааля ЗОЖ не существует. Извините, если расстроила...

НО ЕСТЬ В НЕМ И ХОРОШЕЕ

- Самое опасное заблуждение приверженцев ЗОЖ, на ваш взгляд? И самое полезное?

- Главное заблуждение (возможно, не самое опасное, но очень распространенное), на мой взгляд, - демонизация и отказ от каких-то продуктов питания без веских на то врачебных показаний. Например, выключение из рациона продуктов с глютеном. В моей жизни тоже был период, когда я отказалась от большого количества вполне безобидных продуктов, что привело у меня к проблемам со здоровьем и я потом долго восстанавливалась. Так что это заблуждение может привести к расстройству пищевого поведения.

Из плюсов я бы назвала внимание к деталям здорового образа жизни. Человек, который хотя бы задумался о правильном питании и начал его придерживаться, потом начинает обращать внимание и на свою активность, соблюдение режима сна. И главное - следит за этим. Такие люди, как правило, задумываются о профилактике возможных заболеваний - проходят чекапы, диспансеризации. Я бы сказала, что привычка следовать полезному - это очень хорошее «заблуждение».

- А как же кофе? И алкоголь? Вечное противостояние ученых - то можно, то нельзя... Разрешите сомнения - сколько можно в день?

- Миф о вреде кофе уже давно развенчан, есть масса исследований о его несомненной пользе. ВОЗ его разрешает даже беременным. Конечно, он полезен, если употреблять не более 2 - 3 чашек кофе в день. И чашки - это не пол-литровые бадьи, а стандартные 200-граммовые небольшие кружки. А вот что касается алкоголя, то нет ни одной международной организации, которая бы говорила о его однозначной пользе. Но также нет и четких исследований, которые бы доказывали однозначный вред порции алкоголя (а это 120 мл вина или 30 мл водки, 330 мл пива), если употреблять эту порцию не чаще чем раз в два-три дня.

НЕ ИДЕАЛИЗИРУЙТЕ ЗОЖ, НО ПОПРОБУЙТЕ НАЧАТЬ МЕНЯТЬ ЖИЗНЬ

- Надо ли прививать ЗОЖ детям? Не берем крайний вариант, когда родители едят чипсы, а ребенку подсовывают брокколи. Но когда у вполне здравомыслящих родителей рождается долгожданный малыш, о чем в первую очередь они должны задуматься?

- В этой области, надо признать, я опытный боец, сама наделала немало ошибок. И могу однозначно сказать только одно: не надо перекладывать на ребенка свои фобии, расстройства пищевого поведения, если они у вас есть. Я считаю, что главная задача каждого родителя, когда рождается ребенок, в первую очередь искоренить страхи у себя, чтобы не наградить ими ребенка. И расставить правильные приоритеты в своей голове.

Да, безусловно, задача родителей вырастить ребенка с пониманием, что такое хорошо и что такое плохо: бегать, играть на свежем воздухе - хорошо, а сидеть на диване с гаджетом целыми днями - плохо. Макароны и сладости все время - плохо. Разнообразное питание с кучей фруктов и овощей - хорошо. И да, в этом заключается задача родителей - сформировать у детей более-менее правильные паттерны поведения.

- Дайте один самый главный совет начинающим зожникам. Речь о тех, кто искренне, по-настоящему решил отказаться от вредных привычек и начать следить за здоровьем. Как не наступить на грабли интернет-советов и не испортить здоровье?

- Главный совет от меня: не надо идеализировать ЗОЖ. Если у вас в голове нарисована картинка «правильного» образа жизни - много спорта, никакого сладкого, только органические продукты и вот это вот все, то знайте, что это утопия. На пути к этой идеальной картинке будет слишком много разочарований, которые будут откидывать вас назад и вызывать чувство вины. Главное, что нужно сделать: здраво оценить свое настоящее и подумать, что бы вы хотели изменить в нем к лучшему в будущем. Если вы целый день сидите в офисе, практически не двигаясь, а вечером вас ждут двое детей с уроками, то ни о каких мгновенных серьезных переменах не стоит и мечтать. Начните с малого: делайте больше шагов даже в офисном здании - спускайтесь, поднимайтесь по лестнице, во время обеденного перерыва немного прогуляйтесь на свежем воздухе (хотя бы 5 - 10 минут - это уже большой плюс). Старайтесь хотя бы раз в 30 - 40 минут вставать с рабочего места, сделать пару перекатов с пятки на носок, потянуться, чтобы размять мышцы. Ну и главное - постарайтесь стабилизировать время засыпания. Идеально - укладываться в 23 часа. Ну в 24, но не в час или два. Главное - ввести эти небольшие изменения в ваше расписание на каждый день. Сделать их хорошей привычкой. Потом за ними потянутся и другие.