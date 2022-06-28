Скандалы в детских лагерях: колоссальный спрос и рухнувшее качество

В детских лагерях едва первая смена закончилась. И уже начались скандалы. Фото: Евгения ГУСЕВА

В детских лагерях едва первая смена закончилась. И уже начались скандалы. Массовое отравление под Самарой: шесть детей попали в больницу, прокуратура проводит проверку, лагерь пока не работает. В Архангельской области отравились 23 ребенка. И таких историй не две и не три, их десятки.

Тем не менее – аншлаг. Спрос на путевки вдвое превысил прошлогодний. Людей соблазнил кешбек, и его принялись так рьяно использовать, что программу пришлось свернуть раньше, и она закрылась уже 15 июня. Все путевки просто раскупили.

Со спросом все понятно. А что с предложением? Не срабатывает ли циничная логика: кешбек делает свое дело, люди и так едут, о качестве можно забыть? Проверим. Открываем один из родительских чатов, читаем отзывы.

Это просто хардкор

- Путевка в лагерь стоит 54 тысячи. Бытовые условия: комната на 8 человек, кровати впритирку друг к другу и одна тумбочка на пару человек. В стоимость путевки входит, что ваш ребенок будет накормлен, уложен спать и предоставлен самому себе. Дети все свободное от питания и спанья время "просто гуляют" (причем без присмотра вожатых). Позиция администрации лагеря: у нас дети строем не ходят, у нас свобода для детей. Свобода для детей выражается в том, что вожатые с ними не играют, в кружки не попасть, кружководы детям просто говорят, что "мест нет".

Наверное, это единичный случай? Или врут в отзывах, как часто случается? Кинули клич, нашли реальный людей, чьи дети только что вернулись с отдыха.

- Путевка стоила 42 тысячи. Проживание нормальное, но питание никакое, порой даже отвратительное-подгоревшее, пересоленное или недосоленное. Еще были проблемы с водой - всему корпусу нужно было помыться за 1 час, а их там куча. В итоге ложатся спать немытые. Вожатые матерятся, оскорбляют детей, - рассказывает Анна Рахманина.

Конечно, все зависит от конкретного ребенка и его предпочтений. Кому-то интересная программа и мероприятия важнее бытовых условий.

- Многим в лагере понравилось. Но мы с подругой уехали уже на 3 день домой. Нас поселили 10 девочек в одной комнате. Это просто хардкор. Душ открывали через раз, на водные/гигиенические процедуры приходилось бегать в другие корпуса. Бани/души вообще ужасны, без шторок. Мы люди брезгливые, поэтому не смогли такое перенести. А другим все нравилось. Они приехали оторваться, отдохнуть от родительского контроля, - рассказывает школьница Алеся Захарова, недавно вернувшаяся из лагеря.

Не все лагеря такие

Конечно, не везде картина столь плачевна.

- У меня ездили два ребенка: девочки 15 и 9 лет. Проживание в целом нормальное, по 4 человека в комнате. Душ на этаже. Питание тоже неплохое, без излишеств, но выбор есть. Проблемы были только со связью. Разрешали звонить не больше 5-10 минут в день, хотя заявлено было по 30 минут 2 раза в день. И некоторые вожатые грубоватые, - говорит Ирина Юркина.

Пожалуй, это и есть описание типичного лагеря. Какие-то хуже, какие-то лучше лучше. Но за лучшие условия придется и больше платить: 60 000 - 80 000 тысяч за смену, а то и дороже.

Тогда отзыв будет примерно таким:

- Отличные вожатые, без конца всяческие занятия, конкурсы и прочая анимация, так что скучать не пришлось. Ребёнок приехал воодушевленный, хочет еще. Отдельно стоит отметить занятия английским: ненавязчиво, но интересно, понравился преподаватель, было весело и нескучно, в отличие от школы. В конце подарили футболку и наградили грамотой, - пишет в чате один из родителей.

Стоил этот рай 70 тысяч за 10 дней.

Получится ли поучиться?

У москвичей и жителей крупных городов своя фишка: лагеря должны быть обучающими. Языковые особенно в почете. А лагеря заманивают: насыщенная программа, с детьми работает носитель языка. Звучит красиво, но цены в таких лагерях выше обычных, и растут быстрее вслед за спросом. И даже часто заявленный носитель языка тут как тут. Только результата, как правило, нет.

- Лагерь был заявлен как английский. Но английского фактически не было. Буквы ребенок раскрашивал первую смену. На второй смене удалось стребовать перевода в среднюю группу. Получше, но на "английский лагерь" не тянет никак, - пишет родитель.

- Позиционируют себя как языковой лагерь, но языка как такого нет. Повысить свой уровень языка там нереально. Преподают студенты. Профанация, - вторит другой.

Единичные примеры приличных лагерей все-таки есть. И тогда это хороший способ не забыть язык за лето. И слова, и грамматика без практики забываются очень быстро. Дома ребёнка за учебники не усадишь, а в лагере он волей-неволей позанимается, а если будет интересная программа - ещё и получит удовольствие. Не стоит ждать, что он потом свободно заговорит, но хотя бы не забудет школьную программу.

Что ж, вывод неутешителен. В целом индустрия оказалась не готова к высокому спросу. Часто сработали обычные для российских бизнесменов модели поведения: чем больше клиентов, тем хуже их можно обслуживать. Чтобы побольше заработать («а куда они денутся»). К сожалению, богатство выбора мнимое. Реальной конкуренции между лагерями нет и, в условиях массированных госпрограмм поддержки, быть не может. Остается посоветовать родителям читать отзывы: скорее всего, они правдивы. На них и ориентироваться, а не на красивые сайты и написанные нанятыми райтерами завлекательные рассказы о лагере.

КСТАТИ

Что делать, если ребенка в лагере обижают

Мы спросили адвоката Леонида Ольшанского, что делать родителям, если в лагере от воспитателей или сверстников пострадал ребенок.

- Нужно понять, кому подчиняется лагерь. Он может подчиняться заводу, фабрике, местному органу власти, наконец, быть частным. Если лагерь в городе, он подчиняется департаменту образования. Жалуемся сначала директору лагеря, а потом директору вышестоящей инстанции.

Если налицо признаки преступления: украли часы, дорогую пару обуви, деньги - то заявление подается прокурору по месту нахождения лагеря.

Что делать, если лагерь обещает бассейн, кучу кружков, а на деле все этого нет? В первую очередь, это надо зафиксировать - составить акт. Например, “Мы приехали навестить детей в лагерь, а здесь нет заявленного бассейна, горки, карусели и т.д.” Затем надо написать претензию директору лагеря, просить вернуть деньги. Он может сказать в ответ: “Я здесь причем? я с вами договор не заключал”. Надо смотреть, с кем заключен договор. Может, какой-нибудь ООО “Ромашка”, а, может, школа, которая создала этот лагерь. Туда надо подать досудебную претензию. Если ее не удовлетворят, то идти в районный суд. Но из районного суда вас могут послать в Москву, где договор заключали. Не страшно. Немного пошпыняют, но суд в конце концов припишет деньги частично вернуть.