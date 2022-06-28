Michelin уходит окончательно: Какие производители автошин еще остаются в России

Производитель шин Michelin решил уйти с российского рынка Фото: Shutterstock

Как и многие западные компании, в марте производитель шин Michelin приостановил работу в России. Как и многие западные компании, французы надеялись, что вся эта ситуация быстро закончится и можно будет работать как прежде. Как и многие западные компании, надеялись они зря. Перспективы окончания спецоперации непонятны, санкции все суровее, работать иностранному бизнесу - даже самому лояльному - в России все тяжелее. Непонятно, как привозить комплектующие из-за рубежа, как выводить прибыль из российских банков...

И 28 июня компания Michelin официально объявила: до конца года российский бизнес компании будет продан. «Из-за проблем с поставками возобновить производство теххнически невозможно», - пишет компания на своем сайте. Покупателей уже нашли: по планам, это будут руководители российского филиала.

Российский бизнес давал глобальной компании Michelin 2% общей выручки. В России на Michelin работала 1000 человек, из них 750 – на заводе в подмосковном Давыдове. Это предприятие выпускало 1,5 - 2 млн шин в год - 1% мирового производства покрышек. О дальнейшей судьбе работников компания пока не рассказывает, но уверяет, что для них будут созданы «максимально благоприятные условия».

В России работало шесть крупных международных компаний-производителей шин. Помимо Michelin, вчера объявила об уходе из России финская компания Nokian Tyres. Bridgestone и Yokohama полностью прекратили выпуск, а Pirelli и Continental пока еще продолжают производство, но сильно его снизили. Российские бренды Kama Tyres, Cordiant, «Уралшина», «Омскшина» и другие продолжают работу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Компания Michelin продаст российский бизнес

Французская компания передаст бизнес в управление местному руководству (подробнее)