Виталий Милонов: Я езжу на "ладе веста", а закрепленный за мной в Думе "форд" проржавел

Депутат Госдумы Виталий Милонов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Зампред комитета Госдумы Виталий Милонов предложил не брать автоналог с тех, кто купит отечественную легковую машину — в течении ближайших нескольких лет. И таким образом поддержать и родной автопром, и своих автолюбителей.

Kp.ru попросил народного депутата прокомментировать свою инициативу.

- Виталий Валентинович, ваша инициатива вызвала бурю откликов?

- Возражения против своей инициативы я ожидал. Западное автомобильное лобби у нас есть. И тех, кто нам возражает, надо предметно изучить.

- Зачем их изучать, они же не новый штамм вируса?

- Надо понять тех, кто мешает вывести уровень продаж отечественных авто с неприлично низкого порога на нормальный. Чтобы оценить — кто именно и почему заинтересован в том, чтобы наш автопром жил, или наоброт приказал долго жить.

- Полагаете, тут все не так просто?

- Надо, чтобы автозаводчане в России продолжали ходить на работу, выпускать машины и получать зарплату. Но главный конкурент нашему автопрому - это бэушные западные марки. А также относительно дешевые машины из Азии. И машины, которые поступают после переварки.

- Так может, и пусть они будут на рынке — покупатель сам разберется?

- Любой нормальный россиянин понимает, что поддержка российского автопрома очень важна именно в этот момент. Ни в одной стране мира машины не делаются на 100% из деталей, произведенных в этой стране. Даже японский автопром часть заказов размещает в юго-восточной азии. Иначе их мировые топ-компании обанкротятся.

- В России господдержка автопрома должна быть на самом высоком уровне?

- Конечно. Если мы будим субсидировать наш автопром через помощь людям — потенциальным покупателям нашей автопродукции, - мы так поможем сразу в двух направлениях.

- В каких?

- Во первых — автозаводы получат прибыль. Во вторых — наши люди купят наши новые автомобили. То есть это деньги, которые работают два раза.

- Вы почувствовали резкое противодействие вашей инициативе сразу?

- Есть пул автоэкспертов, которые заинтересованы в том, чтобы поддержка отечественному автопрому не оказывалась. Возможно, есть смысл напрямую обратиться к производителям в тех конкретных странах, которые по долгосрочным контрактам поставляли машино-комплекты на российские заводы. Чтобы они возобновили поставки. Мы сейчас должны максимально помочь нашим авто-производителям.

- Но кто же пойдет против санкций Америки и Европы?

- Да, любые международные связи сейчас нарушаются влегкую. Но у нас, я полагаю, все-таки есть короткий промежуток времени, чтобы аккуратно и безболезненно запустить наши автопредприятия.

- Вы на чем передвигаетесь сами?

- Сам я езжу на "Ладе Веста". Я ее купил, воспользовавшись льготной программой поддержки. В семье есть еще китайский автомобиль. А в Госдуме за мною закреплен старый "форд", но он, мне кажется, давно проржавел.