Эксперты назвали ошибки, которые допускают россияне, делая домашние тесты на коронавирус

В сезон отпусков спрос на тесты для самодиагностики значительно увеличивается. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В сезон отпусков спрос на тесты для самодиагностики значительно увеличивается. Ничего удивительного – многие санатории, отели, авиаперевозчики требуют подтвержденного теста.

Между тем, глава Pathology Technology Australia (PTA) профессор Дин Уайтинг обеспокоен тем, что тесты часто показывают ошибочный результат. И это скрывает истинные масштабы заболеваемости.

Для примера он рассказал о самых частых ошибках тех, кто делает тест самостоятельно.

ОШИБКА ПЕРВАЯ: СЛИШКОМ РАНО ИЛИ СЛИШКОМ ПОЗДНО

Домашние наборы наиболее точны в течение инкубационного периода, поэтому проведение теста слишком рано после заражения или слишком поздно может показать ошибочный результат.

Инкубационный период – это время от момента внедрения возбудителя в организм и до появления первых клинических симптомов COVID-19.

Проще говоря, со второго по четырнадцатый день.

Но проблема в том, что человек не может знать, когда именно он заразился (если заразился вообще). Поэтому профессор Уайтинг советует провести тест сразу при появлении подозрительных симптомов, а на следующий день сделать повторное тестирование. Чтобы быть уверенным в точности показателей.

ОШИБКА ВТОРАЯ: «ОТВЛЕКАЮЩИЕ МОМЕНТЫ»

Есть повседневные действия, которые мы делаем по привычке и даже не обращаем на них внимания. А между тем, они могут значительно исказить результаты ваших анализов.

Вы удивитесь, но к ним может относиться даже такая рутина, как, например, прием пищи или питье.

Доктор Уайтинг рекомендует воздержаться от завтрака или обеда в течение как минимум 30 минут перед проведением домашнего теста.

Жевание резинки и чистка зубов, кстати, также могут помешать правильной диагностике. Равно как и курение. Помните про правило «30-ти минут до»!

ОШИБКА ТРЕТЬЯ: ТЕСТИРОВАНИЕ СРАЗУ ПОСЛЕ КОНТАКТА С ИНФИЦИРОВАННЫМ

Вы общались с человеком, а потом выяснилось, что он COVID-положительный? Не неситесь сломя голову делать тест, подождите 48 часов (помните про инкубационный период?).

И еще один немаловажный момент: тест действителен только в день его проведения. И чем больше времени прошло с момента тестирования, тем меньше можно полагаться на его показатели.

ОШИБКА ЧЕТВЕРТАЯ: ПОЛНОСТЬЮ ПОЛАГАТЬСЯ НА РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТА

Доктор Уайтинг обеспокоен тем, что отрицательные тесты на антигены интерпретируются как свободные от COVID. На самом деле, отрицательный результат не является диагнозом и не дает абсолютной уверенности в безопасности. Это просто означает, что риск заразить кого-либо в ближайшее время незначителен. Но он не равен нулю!

Поэтому лучше всего по-прежнему соблюдать социальное дистанцирование, санитарно-гигиенические меры, ношение маски и регулярное проветривание помещения.

Положительный результат домашнего теста также не является диагнозом. Он лишь показывает, что человек с некоторой долей вероятности инфицирован и заразен. Для точной уверенности нужно как можно быстрее сделать ПЦР-тест, чтобы подтвердить (или опровергнуть) результат.

А МЕЖДУ ТЕМ

В США самый большой в истории отзыв товара - из продажи изымают миллионы экспресс-тесты на COVID-19. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предъявила счёт австралийской кампании-производителю домашних тестов. А рядовые американцы подают на неё коллективный иск. Причина - тесты слишком часто показывают ложный результат.

FDA заявило, что такой отзыв произошёл не только из-за огромной массы забракованных тестов, но также из-за последствий, которые последовали за ложными результатами тестирования. В частности, люди получали лечение, в котором не нуждались, или, наоборот, при негативных результатах больные продолжали посещать работу, школу и другие публичные места, там самым подвергая остальных опасности.