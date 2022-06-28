Эксперты назвали ошибки, которые допускают россияне, делая домашние тесты на коронавирус

В сезон отпусков спрос на тесты для самодиагностики значительно увеличивается.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В сезон отпусков спрос на тесты для самодиагностики значительно увеличивается. Ничего удивительного – многие санатории, отели, авиаперевозчики требуют подтвержденного теста.
Между тем, глава Pathology Technology Australia (PTA) профессор Дин Уайтинг обеспокоен тем, что тесты часто показывают ошибочный результат. И это скрывает истинные масштабы заболеваемости.
Для примера он рассказал о самых частых ошибках тех, кто делает тест самостоятельно.
Домашние наборы наиболее точны в течение инкубационного периода, поэтому проведение теста слишком рано после заражения или слишком поздно может показать ошибочный результат.
Инкубационный период – это время от момента внедрения возбудителя в организм и до появления первых клинических симптомов COVID-19.
Проще говоря, со второго по четырнадцатый день.
Но проблема в том, что человек не может знать, когда именно он заразился (если заразился вообще). Поэтому профессор Уайтинг советует провести тест сразу при появлении подозрительных симптомов, а на следующий день сделать повторное тестирование. Чтобы быть уверенным в точности показателей.
Есть повседневные действия, которые мы делаем по привычке и даже не обращаем на них внимания. А между тем, они могут значительно исказить результаты ваших анализов.
Вы удивитесь, но к ним может относиться даже такая рутина, как, например, прием пищи или питье.
Доктор Уайтинг рекомендует воздержаться от завтрака или обеда в течение как минимум 30 минут перед проведением домашнего теста.
Жевание резинки и чистка зубов, кстати, также могут помешать правильной диагностике. Равно как и курение. Помните про правило «30-ти минут до»!
Вы общались с человеком, а потом выяснилось, что он COVID-положительный? Не неситесь сломя голову делать тест, подождите 48 часов (помните про инкубационный период?).
И еще один немаловажный момент: тест действителен только в день его проведения. И чем больше времени прошло с момента тестирования, тем меньше можно полагаться на его показатели.
Доктор Уайтинг обеспокоен тем, что отрицательные тесты на антигены интерпретируются как свободные от COVID. На самом деле, отрицательный результат не является диагнозом и не дает абсолютной уверенности в безопасности. Это просто означает, что риск заразить кого-либо в ближайшее время незначителен. Но он не равен нулю!
Поэтому лучше всего по-прежнему соблюдать социальное дистанцирование, санитарно-гигиенические меры, ношение маски и регулярное проветривание помещения.
Положительный результат домашнего теста также не является диагнозом. Он лишь показывает, что человек с некоторой долей вероятности инфицирован и заразен. Для точной уверенности нужно как можно быстрее сделать ПЦР-тест, чтобы подтвердить (или опровергнуть) результат.
В США самый большой в истории отзыв товара - из продажи изымают миллионы экспресс-тесты на COVID-19. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предъявила счёт австралийской кампании-производителю домашних тестов. А рядовые американцы подают на неё коллективный иск. Причина - тесты слишком часто показывают ложный результат.
FDA заявило, что такой отзыв произошёл не только из-за огромной массы забракованных тестов, но также из-за последствий, которые последовали за ложными результатами тестирования. В частности, люди получали лечение, в котором не нуждались, или, наоборот, при негативных результатах больные продолжали посещать работу, школу и другие публичные места, там самым подвергая остальных опасности.