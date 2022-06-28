Вспомнить все: Россия впервые примет фестиваль «Витязь Фест - Дух славян»

Сегодня представители России и Сербии встретились в Музее военной формы РВИО за круглым столом.

Сегодня представители России и Сербии встретились в Музее военной формы РВИО за круглым столом. Пока приглашенные эксперты говорили о том, что в 2022 году перед угрозой неонацизма единство славянского мира приобрело особенное значение, сербская сторона выступила с предложением проведения в 2023 году в России православного фестиваля «Витязь Фест - Дух славян».

Заместитель Председателя РВИО Николай Овсиенко предложил задействовать в фестивале Представительство Российского военно-исторического общества в Луганской Народной Республике. А в будущем, когда позволит обстановка, возможно, эстафету фестиваля примут и организаторы в ЛНР - в память об истории времен Славяносербии.

Оказывается, при императрице Елизавете Петровне на берегах Северского Донца была учреждена Славяносербия – область, где сербы могли свободно селиться, сохранять свои традиции и быть наряду с казачеством авангардом Российской Империи.

- Сейчас на этих землях идут тяжелые бои, чтобы Новороссия и Славяносербия (современные населенные пункты ЛНР: Артёмовск, Лисичанск, Славяносербск, река Северский Донец) были свободны от нацизма, и историческая правда восторжествовала. Сегодня, когда Россия снова встала на защиту славянских народов, поддержка со стороны Сербии для нас особенно важна, - отметил Овсиенко.

Эксперты согласились, что Фестиваль послужит сохранению памяти об общих истоках и исторической связи двух народов, а также увековечению памяти о ратных подвигах наших воинов на Куликовом и Косовом полях.

«Конечно, событие это неслучайно, и оно связано с величайшими историческими событиями, о которых мы будем сегодня вспоминать. Хотелось бы наметить традицию совместного празднования, совместного воспоминания тех событий, которые являются очень значимыми и важными для нашего народа», - сказал иеромонах Клавдиан.

Гости делились своими знаниями о Куликовской и Косовской сражениях, называя их «двумя судьбоносными битвами за одно небо». Также во время конференции поднималась тема об исторической связи двух государств, когда братские народы приходили друг другу на помощь.

Николай Овсиенко также упомянул другой исторически значимый период, когда Россия оказала помощь Сербии: «Своей доблестью русские воины спасали Францию и Сербию, Италию и Румынию, английские войска на Ближнем Востоке. О массовом героизме русских воинов свидетельствуют награждения Георгиевским крестом, который давался за исключительное мужество и героизм, проявленные во время боевых действий», - подразумевая помощь России Сербии в Первую мировую войну.

В свою очередь Зоран Душанов Мрдженович, президент Королевского ордена Витязей, выказал свою радость о том, что находится между людьми из братской России: «Мы учредили наш орден с принцем Михаилом и Георгием (прим. брат принца) и делаем нашу работы через культуру. Чтобы люди помнили откуда они, куда им нужно идти и с кем им собраться. Мы все видим, что сегодня время пришло говорить истину и делать истину. Культура и творчества – это самые лучшие дороги. Фестиваль – это большая возможность говорить о наших ценностях. Я чувствую себя здесь как дома и, надеюсь, что вы будете видеть во мне брата.»

СПРАВКА «КП»

28 июня – важная дата в календаре для жителей Сербии. Ежегодно в этот день сербы отмечают национальный праздник «Видован» (Видов день), посвящённый битве в 1389 году (по Юлианскому календарю сражение произошло 15 июня). В XIV Османская империя стремительно наносила поражения одной европейской армии за другой. Мурад, занявший место правителя после смерти своего отца, продолжил укреплять мощь военной силы турецко-османского ига. В этом ему способствовали постоянные междоусобицы среди христианского народа. Желание расширить свою власть привело Мурада на территорию Сербии, где в те времена правил Лазарь Хребелянович – храмостроитель и основатель монастырей. В течение 8 лет мусульмане сжимали кольцо вокруг Сербии, и в 1389 году противники скрестили свои сабли на Косовом Поле. Султан был убит в самом начале битвы, но численность его армии всё ещё в несколько раз превосходила сербов. Итогом этого кровопролития стали поражение Сербии и смерть князя Лазаря Хребеляновича, которого позднее причислили к лику святых.