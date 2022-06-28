НАТО объявит Россию «главной угрозой»

В Мадриде стартовал трехдневный саммит Североатлантического альянса Фото: REUTERS

В испанскую столицу съехались главы государств и правительств 30 стран-членов блока. Еще до начала работы этот натовский «военный совет» был объявлен историческим, поскольку на нем предполагается пересмотреть концепцию, которой альянс придерживался в XXI веке.

Впервые Россия будет названа «главной прямой угрозой» НАТО. В связи с этим планируется радикально увеличить силы быстрого реагирования в Европе - с нынешних сорока тысяч до трехсот. Большинство из них будут размещены вблизи российских границ - в странах Прибалтики, Польше и Румынии. Причем рассматривается вопрос о том, чтобы эти формирования находились там на постоянной основе. Если такой подход получит поддержку, то это станет прямым нарушением Основополагающего акта Россия-НАТО, подписанного в 1997 году. После чего этот документ, двадцать пять лет регулировавший отношения РФ с альянсом, можно будет сдавать в музей.

Много внимания на саммите собираются уделить Украине. Помогать ей Запад намерен «столько, сколько потребуется». Первостепенной задачей ставится перевооружить украинскую армию по натовским стандартам.

Еще в стратегической доктрине блока, скорее всего, будет упомянут Китай в качестве «системного вызова». На этом настаивают США, хотя многие европейцы полагают, что развешивание подобных ярлыков лишь еще теснее сблизят Москву и Пекин, и совладать со столь огромным геополитическим противником будет весьма проблематично.

- Они любят играть в слова, но от этого суть не изменяется, - заметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. - Давным-давно, до всякого созыва саммита НАТО, Россия была объявлена врагом в тех или иных выражениях. Причем если послушать заявления западных политиков, она объявлена врагом просто потому что не хочет соглашаться с неолиберальным миропорядком, который США, подчинив себе весь западный мир без исключения, навязывают всем остальным.