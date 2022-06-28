Чему бизнесмены учили друг друга на Петербургском форуме

Скажем, почему компания, которая производит удобрения, занимается развитием профильного образования? И даже активно делится соответствующим опытом с другими представителями бизнеса и власти. Почему совершенно не характерная деятельность привлекает пристальное внимание других участников представительного форума? Разбиралась «Комсомольская правда».

О своих образовательных инициативах на ПМЭФе активно рассказывала ФосАгро. Спикеры от компании участвовали сразу в нескольких тематических панельных сессиях.

Более того, на ПМЭФ-2022 ФосАгро подписала соглашение с Министерством науки и высшего образования РФ, в котором закрепляется намерение сообща работать над повышением качества образования с учетом потребностей химической промышленности и агропромышленного комплекса.

«Мы рады объединить усилия с Минобрнауки для повышения эффективности образовательной системы, – признался генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников. – Мы видим, как динамично меняется мир, как быстро на предприятиях внедряются новые технологии, как изменяются требования к специалистам. Чтобы компания могла обеспечить эффективность работы производств и выполнить свою миссию, необходимо готовить высококвалифицированных специалистов».

ФосАгро с 2013 года ведет корпоративный проект по развитию образовательной парадигмы «Школа – колледж/вуз – предприятие». Ученики «ФосАгро-школ», а в регионах присутствия компании их открыто уже шесть, изучают математику, информатику, физику и химию по углубленной программе. Впоследствии они имеют возможность продолжить обучение в ведущих технических университетах (у компании 24 вуза-партнера) и в подшефных ФосАгро колледжах, где реализована дуальная система - до 70% учебного процесса занимают практические занятия, в том числе на производстве ФосАгро.

«На протяжении уже более 20 лет при поддержке ФосАгро действует социальная программа «Детям России - Образование, Здоровье и Духовность», - рассказал на панельной сессии ПМЭФ «Перезагрузка «s»: как изменятся социальные программы в новых реалиях» первый заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков. - Мы также с особенным вниманием относимся к нашей образовательной программе «ФосАгро-школы», в рамках которой проходят обучение почти 6 тысяч человек. В ближайшее время образовательные инициативы ФосАгро будут только расширяться».

Кстати, в феврале комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре провел выездное заседание в Кировске, Мурманской области, где ознакомился с образовательными и профориентационными проектами ФосАгро. Профильный комитет Совета Федерации рекомендовал Правительству РФ учесть опыт ФосАгро в сфере подготовки квалифицированных инженерных и рабочих кадров по образовательной вертикали «Школа – колледж/вуз – предприятие».

К настоящему времени на предприятиях компании работают уже более 50 молодых специалистов и инженеров, окончивших специализированные классы ФосАгро и получивших высшее образование и востребованную в компании профессию.

О необходимости притока квалифицированных специалистов на производство и в АПК в ходе Петербургского международного экономического форума говорил еще один спикер от «ФосАгро» - директор по маркетингу и развитию Михаил Стеркин.

«Современные образовательные программы должны учитывать возможность построения индивидуальной траектории карьеры обучающегося, содействовать трудоустройству, повышая ценность выпускников для современного АПК. При этом очень важно сокращать дистанцию между вновь создаваемыми технологиями и содержанием лекций, - сказал Михаил Стеркин. - Именно с этой точки зрения мы подходили при разработке образовательной программы ФосАгро «От руды до еды». Наша ключевая задача – поделиться накопленным опытом, экспертизой и технологиями, применяемыми «здесь и сейчас».

Вышеупомянутая специальная образовательная программа ФосАгро нацелена на подготовку специалистов в сфере АПК. Она охватывает 21 аграрный вуз, до конца года их число достигнет 30, с ежегодным количеством слушателей до 15 тыс. человек. Лекции можно слушать в образовательных центрах ФосАгро, уже открытых в шести аграрных вузах России.

«ФосАгро создала систему профориентации и подготовки кадров, которая нацелена на воспитание инженеров, начиная со школьной скамьи, - сказал на ПМЭФе Михаил Рыбников. - Система подготовки кадров работает эффективно, и мы готовы делиться своим опытом».