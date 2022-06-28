Сбежавшая в Париж из-за серьезной болезни Рената Литвинова сделала заявление: "Судьба догоняет в десять раз быстрее"

Рената Литвинова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рената Литвинова после побега во Францию активизировалась в соцсетях. Актриса вот уже четыре месяца обитает в Европе. Она ведет блог, где делится философскими размышлениями, личными переживаниями и говорит о сокровенном. На этот раз измученная болезнь знаменитость заявила о предательстве.

Рената Литвинова рассказала о сложном пути, который ей пришлось пройти. "Моя жизнь - трактат о быстрой жизни. То, что случилось за мои 50 - не случалось и за 100 лет по плотности крушений, отмен, инквизиции, признаний, крахов, обнулений, воровства всех мастей (от материального и до бесконечности)", - обратилась к публике звезда.

После чего заявила о том, что жизнь преподала ей болезненный урок. Она пережила немало "предательств, огромного вранья величиной с мир". "Что урок мне тоже… Судьба догоняет в десять раз быстрее. Готовимся к новым. И, кстати, про вранье. Огромная тема, не правда ли? Внесла бы ее в смертные грехи", - написала актриса.

Напомним, Рената переехала в Париж, где у нее есть квартира, в феврале. Судя по всему, возвращаться на родину она пока не намерена. 55-летняя актриса ранее показывала фото из больницы, где лежала под капельницами. Изможденная актриса была одета в больничную одноразовую сорочку. О причинах обращения к врачам она не сообщала.

Она рассказывала лишь, какие настроения царят в ее окружении: "Все на измене, никто никому не звонит, все всех подозревают, время дистанций, ожиданий и предательств - все равно не просчитаете наперед".

Некоторое время назад о серьезной болезни актрисы проговорился ее коллега по театру Павел Табаков. "Рената Литвинова по состоянию здоровья отлучилась в Париж. Пока госпиталь, где она находится, запретил ей летать", - заявлял наследник Олега Табакова.