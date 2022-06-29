Тинькофф Путешествия начислит кэшбэк 5% на карты любых банков

Тинькофф Путешествия объявил о запуске программы кэшбэка за бронирование отелей для клиентов других банков. Фото: Shutterstock

Тинькофф Путешествия объявил о запуске программы кэшбэка за бронирование отелей для клиентов других банков. Выбрав жилье и оплатив его через онлайн-сервис, пользователи смогут вернуть 5% от суммы бронирования. Кэшбэк придет рублями на карту, с которой производилась оплата, даже если она выпущена не Тинькофф Банком.

Сервис помогает забронировать и оплатить отель или апартаменты не только в России, но и в других странах. Партнером Тинькофф Путешествий является сайт Ostrovok.ru, пользователям доступны более 1,7 миллионов вариантов жилья по всему миру. При бронировании все скидки и спецпредложения от Ostrovok.ru будут суммироваться с кэшбэком Тинькофф Путешествий.

Для владельцев карт Тинькофф в онлайн-трэвел-агентстве действует повышенный кэшбэк. Оплачивая отель картой банка, можно вернуть до 10% от суммы бронирования, до 7% начисляется за заказ билетов и до 5% - за покупку тура. Чтобы получить кэшбэк, нужно сделать заказ на сайте Тинькофф Путешествий или через приложение Тинькофф (зайдя в раздел «Сервисы» и выбрав «Путешествия»).

Онлайн-трэвел-агентство работает в экосистеме Тинькофф с 2019 года. Оно стало одним из первых общедоступных сервисов по бронированию билетов и отелей на российском банковском рынке. С его помощью можно купить авиабилеты как от агента, так и напрямую на сайтах авиакомпаний и других агентств. В процессе поиска путешественники могут сравнивать стоимость билетов на выбранную дату от разных авиакомпаний, а также задавать свои параметры – например, время вылета или прилета, количество пересадок, нормы багажа и многое другое.

Забронировать отели, туры и железнодорожные билеты с кэшбэком до 10%можно через партнеров Тинькофф Путешествий - Ostrovok.ru, Travelata и другие площадки. При этом пользователи с любой подпиской Tinkoff получают повышенный кэшбэк. Кроме того, с них не взимается сбор за возврат и обмен билетов, купленных напрямую через Тинькофф Путешествия. Еще один плюс - все необходимые для покупки данные подтягиваются автоматически.

Найти подходящий авиабилет поможет бот Тинькофф Путешествий. Для этого нужно создать подписку, и бот будет присылать выгодные варианты и ссылки на них в чат приложения или в Телеграм. А на интерактивной карте «Куда лететь?» можно узнать об условиях въезда в любую страну мира и открытых международных направлениях.