Минобороны: Киев собрался применить отравляющие вещества в санатории «Приморский» под Одессой

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-лейтенант Михаил Мизинцев Фото: Минобороны РФ

Национальный центр управления обороной России получил информацию о подготовке очередных страшных провокаций на Донбассе.

Так, по данным руководителя Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаила Мизинцева спецслужбами киевского режима осуществляется подготовка двух провокаций для обвинения Вооруженных Сил России.

Первая в населенном пункте Курортный Одесской области: российских военнослужащих хотят обвинить в применении химического оружия против мирного населения.

«Для этого в санаторий министерства охраны здоровья Украины «Приморский» 18 июня 2022 г. прибыли представители СБУ, которые прорабатывали с руководством учреждения вопросы приема, размещения и оказания медицинской помощи пострадавшим от поражения химическими (отравляющими) веществами», - сообщил на брифинге журналистам Мизинцев.

Вторая провокация готовится в жилых кварталах поселка Высокополье (Херсонская область). В ближайшее время боевики украинских националистических батальонов планируют из Кривого Рога нанести ракетные удары по жилому кварталу и районной больнице Высокополье (улице Освободителей), что находится под контролем Вооруженных сил России.

- Этими провокациями украинские неонацисты рассчитывают спровоцировать ответный огонь, после чего обвинить Вооруженные Силы России в неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры и уничтожении украинского мирного населения, - пояснил Мизинцев.

Генерал-полковник также поделился информацией, что при проведении провокации по указанию киевских властей будут задействованы беспилотные летательные аппараты для подготовки фейковых видеоматериалов о якобы «убийствах мирных жителей города русскими», которые будут широко распространены западными информационными агентствами.

Несмотря на неоднократные заявления Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию, эти и другие подобные факты до настоящего времени остаются без внимания Всемирной организации здравоохранения и мировой общественности.

Киевский режим продолжает переоборудовать объекты медицинской инфраструктуры в военных целях:

- «В Бахмуте Донецкой Народной Республики в кожвендиспансере и клинике «Медцентр» (ул. Мариупольская) украинскими националистами оборудованы огневые позиции и снайперские точки, подходы к учреждениям заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено»

- «В Чернигове в здании областного туберкулезного диспансера (проспект Мира) размещен штаб территориальной обороны, склады вооружения и боеприпасов, при этом всех больных, независимо от их состояния здоровья, цинично выгнали из лечебного учреждения».

- «В Северске Донецкой Народной Республике в зданиях городской больницы (ул. Суворова) националистами оборудованы огневые позиции, на прилегающей территории размещена бронетехника, крупнокалиберная артиллерия и РСЗО, а в помещениях под предлогом обеспечения безопасности удерживаются жители близлежащих домов".

- Еще раз призываем страны мирового сообщества, Организацию Объединенных Наций, Всемирную организацию здравоохранения, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации оказать влияние на официальный Киев и принять действенные меры по недопущению использования вооруженными формированиями Украины объектов медицинской инфраструктуры в военных целях, - предупредил Мизинцев.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- «За прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 17 474 человека, в том числе 2 978 детей, а всего с начала специальной военной операции – 2 170 552 человека, из которых 343 336 – дети».

- «Государственную границу Российской Федерации пересекло 334 985 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе за сутки – 4 322».

- «В субъектах Российской Федерации штатно функционирует более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа и оперативно оказывается помощь в решении различных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, оказанием помощи в трудоустройстве, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий».

- «Начиная с 2 марта 2022 г. Российской Федерацией на Украину уже доставлено 37 427,1 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1 226 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки четыре – в Донецкой Народной Республике и Херсонской области, в ходе которых мирному населению передана 331 тонна гуманитарной помощи».