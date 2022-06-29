В Крыму рухнули цены на продукты. Почему фермеры терпят убытки, но не везут фрукты и овощи в центральную Россию

При ближайшем рассмотрении «крымская» клубника с московского прилавка оказывается... турецкой! Или греческой, или азербайджанской. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москва, минувшие выходные. Яркие, сочные ягодки по 350 рублей за кило под кричащей табличкой: «Клубника Крым!» Попробуй, пальчики оближешь! Пробую, облизываю. Вкуснятина. Встаю в очередь, которая тянется вдоль ящиков с ягодами. От скуки разглядываю наклейку на ящиках: «Страна происхождения: Турецкая Республика». Ничего против не имею: Турция - так Турция, главное, что вкусно. Но осадочек остался: кто-то меня только что обманул. И кстати: а действительно, крымская-то где? Конец июня на дворе, самое время!

Тем временем в Крыму у фермеров - чуть ли не траур. Некуда в этом сезоне девать выращенные ягоды, фрукты и овощи. Цены на крымских рынках рухнули, а часть продукции вообще сгниет...

У читателя из Москвы и других городов центральной и северной частей России от таких новостей волосы дыбом. Как это - сгниют?! Почему нельзя привезти в регионы, где эту продукцию просто расхватают, а турецкую да греческую клубнику доморощенные маркетологи выдают за крымскую? «КП» попыталась найти ответы на эти вопросы.

ВЗГЛЯД ИЗ КРЫМА: КОМУ КЛУБНИКУ ЗА 120 РУБЛЕЙ?

Российский юг - дело тонкое. Тут все растет, цветет и пахнет, но цены (особенно в сезон) - как в Москве. Ибо турист - птица не гордая, что ни дай - все склюет. Например, прошлым летом на рынках Крыма клубнику невозможно было найти по цене ниже 250 рублей за кило. В этом году (москвичи, не падайте в обморок) 120 рублей - обычная цена. То же самое с черешней, помидорами и т. д. - все подешевело в разы (подробнее см. «Что почем»).

Объясняется это счастье просто.

Во-первых, по известным причинам аэропорт Симферополя сейчас закрыт, туристов на полуострове мало. Предложение явно превышает спрос.

Во-вторых (и это главное), сейчас каждый день на полуостров привозят десятки тонн продукции из Херсона и Мелитополя. Раньше они торговали по всей Украине и даже в Европе, но сейчас такой возможности нет.

Но почему у «приезжих» так дешево? Идем на рынок, к первоисточникам.

Как рассказал херсонец Олег, расположившийся с ягодами на рынке, по понятным причинам на Украине спрос на богатый урожай овощей и фруктов низкий. Поэтому все, кто может, едут торговать в Крым.

- Я не специально демпингую, - оправдывается Олег. - Просто беру среднерыночную цену в Херсоне и перевожу с гривен на рубли. Вот получается такая цифра, как у меня на ценнике.

Крымская продукция дороже украинской не только из-за того, что местные избалованы туристами. Есть и чисто экономические причины. Как объясняет председатель правления ассоциации «Союз фермеров, кооперативов, ЛПХ и субъектов сельского зеленого туризма Крыма» Юрий Комов, на Херсонщине земли более плодородные, плюс бесплатная днепровская вода. А в Крыму до недавнего времени с водой были проблемы - что, конечно же, сказывается на себестоимости урожая.

С 2014 года поставки с украинской территории в Крым были перекрыты, поэтому возвращение соседей - тем более с таким дешевым товаром - многие крымчане приняли на ура. Тем более что в памяти осталось: херсонские и мелитопольские фрукты - это всегда вкусно и дешево. Но местные поставщики и продавцы негодуют.

- Это сильно нам мешает, ведь мы тоже вынуждены снижать цены. Такими темпами мы скоро в минус уйдем, - жалуется местный предприниматель Ахмет.

Так в чем проблема - везите товар в Центральную Россию, с руками оторвут! Но оказалось, не все так просто...

Что почем Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВЗГЛЯД ИЗ ПОДМОСКОВЬЯ: А ГДЕ?!

...В этом году в нашем дачном товариществе в 40 км от Москвы - полна коробочка. Многие вместо южных курортов проводят отпуск за городом. Не решились, особенно с детьми, тащиться на перекладных в тот же Крым. Эх, сюда бы горы «лишних» крымских фруктов да клубники! Свой-то урожай пока только зреет, первая половина июня прохладной выдалась.

На ближайшем фруктово-овощном мини-рынке продавцы разводят руками: есть клубника азербайджанская (350 руб./кило) и молдавская (450 руб.). Помидоры - азербайджанские. В самой Москве, как уже сказано, «крымская» клубника - только в надписях на прилавках, а на самом деле все те же: Азербайджан, Турция, Греция.

Отправляюсь по торговым сетям. Здесь на полках с фруктами представлены почти все дружественные нам южные страны. Узбекистан, Армения, Азербайджан, Турция, Египет, Израиль... Зелень и огурцы с помидорами - в основном российские, из тепличных хозяйств, в том числе подмосковных. Что не может не радовать. Но даров Крыма не видать.

- Что-нибудь крымское? - задумалась кассирша. - Так вино же! Вон на той полке!

ВЗГЛЯД ЭКСПЕРТА: НЕ ДОЖДЕТЕСЬ!

- Можно воспользоваться случаем и съездить в Крым, пока там так все дешево, - невесело шутит председатель правления ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов. - А если серьезно... Помните, пару лет назад так же писали про горы редиски и клубники, которая гнила в Краснодарском крае из-за переизбытка продукции. Периодически такие истории случаются. Почему? Нет посредников, которые бы занимались продукцией мелких производителей.

Мелкий фермер в разгар летних работ сам в Москву или куда-то еще далеко торговать своей продукцией не поедет. Все рабочие руки на счету, в хозяйстве нужны. Да и клубника или абрикосы - товар нежный. За 200 - 300 км на своей машине довезти можно, а за тысячу с лишним, как от Симферополя до Москвы, - больше испортится, чем удастся продать.

Более-менее крупному бизнесу же такая «мелочь» неинтересна.

- Когда рассказывают, что где-то гниет тонна клубники, это для обычного обывателя кошмарно много. А для торговой точки типа «Пятерочки» такой объем - на пару дней торговли, - объясняет Андрей Карпов. - К тому же надо понимать еще вот что. Покупатель уже привык видеть продукцию перебранной, отсортированной, упакованной. Например, чтобы клубника была в лоточках, которые можно взять и без проблем унести.

И правда, за ягодами со своими корзинками нынче даже на рынок никто не ходит.

- Этим как раз и должны заниматься посредники-поставщики. А также продвижением продукции. Сам мелкий фермер продвижением, как правило, заниматься тоже не может - не до того. А куда он наугад поедет со своей редиской? - утверждает Карпов. - Но тому крупному посредническому бизнесу, который есть сейчас, неинтересны «разовые истории», как нынче в Крыму, где вдруг появилась куча дешевой продукции. Ему интересны постоянные масштабные поставки, без «вдруг». Для таких же случаев, как нынче на полуострове, нужны посредники другого рода, более мобильные. Как в царской России были купцы.

На московских рынках турецкую клубнику выдают за крымскую. Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Раньше роль этих «купцов» у нас в какой-то мере играли разного рода «серые» перекупщики. Да, в народе их не без оснований называли «торговой мафией», но свою посредническую роль они как-то выполняли. С «обелением» экономики с такими схемами стали возникать проблемы. А легальной замены не появилось.

- Есть еще одна причина, по которой особо нет желающих связываться с гниющими где-то фермерскими фруктами-овощами, - раскрывает торговое закулисье Андрей Карпов. - Когда на эти фермерские помидоры по 50 рублей оформляются все необходимые в нашей стране документы и сертификаты и оплата идет не наличкой, а официально по безналу (с перспективой заплатить налоги), они сразу превращаются в помидоры за 200 рублей. Тут какой момент с тем же Крымом. Там много производителей, которые торгуют в основном на рынке - как излишками продукции, произведенной для личных целей на своем приусадебном участке. Это упрощенный формат торговли, с минимумом формальностей и затрат. И никто особо не проверяет, выращивалась ли клубника и черешня реально для себя или для продажи (это сложно проверить). Но когда речь идет о том, чтобы эта продукция продвигалась куда-то дальше местного рынка - это уже «коммерция»: нужен совсем другой набор документов, надо заплатить налоги, как с предприятия.

Вот и получается, что дешевле клубнику сгноить, чем продать на законных «коммерческих» условиях.

СПРАВКА «КП»

Откуда дополнительные затраты

Гражданин, который торгует на рынке излишками выращенного для своей семьи урожая, предпринимателем по нашим законам не считается. Поэтому налогов с проданного не платит. Главное условие - речь должна идти именно об излишках: то есть большую часть выращенного съедает семья крестьянина.

Если же большая часть продукции того же личного подсобного хозяйства выращивается именно на продажу, то это уже предпринимательская деятельность. Надо регистрироваться хотя бы в качестве самозанятого и платить налоги: 4% при продаже своих ягод-овощей гражданам и 6% - при поставках организациям. Либо открывать ИП и платить единый сельхозналог - как правило, 6% с дохода, уменьшенного на расходы (могут быть региональные вариации).

Кроме того, у предпринимателя - в отличие от просто гражданина, торгующего на рынке своей клубникой, - появляются и другие платные обязанности. Например, сертифицировать свою продукцию. Ну и, конечно, транспортные расходы никто не отменял. И если крымский или херсонский фермер поедет в Москву, компенсировать их придется покупателю.

Грань между «излишками» и «выращиванием на продажу» очень скользкая. Кто будет считать, сколько клубники или черешни съела семья человека или его родственники, а сколько реально продано? На практике обычно претензии возникают, когда крестьянин пытается что-то продать организации. Например, торговой фирме. Это уже точно предпринимательская деятельность. И клубники по цене как за «излишки личной продукции» тут точно не будет.