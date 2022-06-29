Последние новости о ситуации вокруг Украины на 29 июня 2022 года: Зеленского угрозами заставили выступить против РФ, а в Польше ждут Россию у собственных границ

В помещениях завода «Азот» еще могут находится более тысячи мирных жителей. Фото: REUTERS

Чего опасаются в Польше, глядя на Украину

Энтони Токарз, обозреватель American Conservative, сделал вывод, что в Польше многие опасаются успехов России на Донбассе. В Варшаве всерьез тревожится по поводу вероятного перехода всей территории Украины под контроль Москвы. Такой вывод сделан по итогам общения с местными жителями, иностранными волонтерами и украинскими беженцами. Все они переживали из-за отсутствия у ЕС единой политики. Панове волновались, что после ослабления общественного интереса к конфликту «большая часть Украины, если не вся, попадет в руки безжалостной России». И все в голос сомневались в возможности ЕС принять действенные меры на фоне продвижения российской армии. Сомневаться не надо — прятаться надо.

Британский министр маскирует усталость от незалежной

Элизабет Трасс, глава МИДа Британии, взывает к братьям (а также сестрам и нейтралам) по разуму на Западе с просьбой никак и нигде не показывать признаков усталости от темы Украины на фоне нарастающего кризиса. Трасс напомнила, что Старый Свет обещал поддерживать незалеженую до упора. И давать задний ход не по-джентльменски. По словам Трасс, реальной поддержкой Киева станет увеличение контингента северо-атлантического альянса в Восточной Европе. А также подготовка ко «всем возможным непредвиденным обстоятельствам». Лучшая подготовка – это освоение политической географии и фитнесса. Чтобы не называть при визите в Москву Воронеж украинской территорией и попадать в люк натовского танка в Прибалтике с первой попытки, - ведь ни то, ни другое британскому министру не удавалось в этом году.

Мадрид воротит от Киева

Маргарита Роблес, глава минобороны Испании, сообщила, что прогнозы развития ситуации вокруг Украины не внушают большого оптимизма. По мнению испанского министра, украинский конфликт находится на стадии «огромного истощения» и «большого застоя». Роблес так и заявила: «Прогнозы на развитие ситуации не оптимистичны». По ее словам, на саммите НАТО в Мадриде 28-30 июня украинские власти «запросят больше помощи». Оптимизма нет, а помощь есть – это странно, но это же принципы европейской цивилизации.

В Вашингтоне не верят в возврат Украиной утраченных территорий

Представители Белого дома теряют уверенность в том, что незалежная способна вернуть под свой контроль территории, потерянные в ходе российской спецоперации. Советники президента США, по данным CNN, дискутируют о том, стоит ли их шефу наконец то дать понять украинскому коллеге, что тот все прошлепал? И ему пора изменить свое определение украинской «победы»? И внести поправку на возможность необратимого сокращения территории страны? Причем даже с учетом поставок вооружений со стороны США и их союзников. А что тут сомневаться — конечно, стоит: и дать понять, и проститься с иллюзиями, и заправить керосином последний борт на юго-запад.

Украинские националисты подрывали страну и с востока

ФСБ опубликовало документы о деятельности бежавших из Украины националистов в 1930-х годах в оккупированной японцами Маньчжурии. Там они вели подрывную деятельность и пропаганду против советской власти. Радикалы вынашивали планы реванша. Их деятельность контролировала японская разведка. В Маньчжурии появилась «Украинская национальная колония» (УНК). Ее задачей стала активная борьба против СССР. Она выпускала журнал «Дальний Восток». Советские спецслужбы арестовали активистов УНК. Их отправили в лагеря. Позже им было отказано в реабилитации - как лицам, совершившим государственные преступления по политическим мотивам. Но дело нацистов из Галичины, как видим, живет.

Зеленский хотел мира, но испугался нацистов?

Ноам Хомский, американский историк и лингвист, в журнале Nation заявил, что Зеленскому поступали прямые угрозы со стороны украинских радикалов из-за его «намерений приступить к выполнению Минских соглашений». А Вашингтон тогда шестому президенту Украины не помог никак. По данным Хомского, сначала Зеленский выступал за мирное урегулирование в Донбассе, и за то, что республикам «предоставить определенную автономию». Но в адрес Зеленского от праворадикальных формирований поступили угрозы убить его. Белый дом об этом узнал сразу, но никак не отреагировал. Ситуация усугубилась с приходом к власти Байдена уточнил специалист. Так вот почему этот небритый хлопец, вип-экскурсовод по Крещатику в майке цвета хаки стал таким воинственным.

Учебный год в приграничных с Украиной районах начнется вовремя

В России не обсуждается перенос начала учебного года в приграничных с Украиной районах. Об этом заявил глава Министерства просвещения Сергей Кравцов. «Так вопрос не обсуждается», — сказал министр. И правильно — зачем переносить 1 сентября?

Почему мирные жители остаются на «Азоте»?

Родион Мирошник, посол ЛНР в России, заявил, что за минувшие сутки из убежищ химзавода «Азот» в городе Северодонецке вышло около 150 человек. А за два предыдущих дня - около 500 человек. По данным Мирошника, в помещениях «Азота» могло находиться более тысячи мирных жителей. Почему они не спешат выходить из убежищ «Азота»? Примерно половина из тех, кто мог выйти из бункеров и отправиться в пункт временного размещения в Старобельске, предпочли не покидать город - они решили дождаться восстановления подачи электроэнергии и воды, чтобы перебраться в свои квартиры. Хорошо там, где нас нет.

Куда пойдет зерно с Херсонщины

Игорь Григорьев, глава департамента сельского хозяйства Военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области, сообщил, что фермеры этого южного региона поставят часть урожая 2022 года в Россию - для получения оборотных средств. Григорьев заявил: «Какую-то часть урожая сразу отправят в Россию. Аграриям ведь надо сеять озимые уже в сентябре. Для этого нужны оборотные средства. Часть урожая придется продавать, чтобы получить финансы на семена, удобрения, горюче-смазочные материалы». По данным Григорьева, область пока не поставляла пшеницу ни в какие другие страны, кроме России. Отсюда в регионы РФ поставляются овощи, фрукты, зерновые. В регионе с 20 июня началась полномасштабная уборка озимых зерновых культур. Херсон помнит: зима близко.

Боец президентского полка пленен под Лисичанском

Находящийся в плену у сил ЛНР боец украинского президентского полка Сергей Бондаренко заявил о бегстве украинских военных под Лисичанском и предательстве со стороны 57-ой бригады. По словам пленного, он и другие военные въехали в поселок Мирная Долина на гражданских машинах. Сразу начался жесткий обстрел. Все вещи в машинах, в том числе боекомплекты, были уничтожены. «Все в панике... Наши где-то потерялись. Начали бомбить, водитель потерялся… Наши с позиций бегут и кричат, что быстро уходим», — отметил он. Боец украинского президентского полка рассказал, что его группа не смогла отступить из-за обстрела со всех направлений. Он считает, что они попали в сложную ситуацию, а после в плен, по вине военнослужащих 57-ой бригады, которые привезли их в район, где идет наступление сил противника, а сами пытались уйти под их прикрытием. Так и сказал: «Я думаю, они нами прикрылись, а сами ушли». Вот удивил так удивил...