Роскачество рассказало, когда можно использовать скрытые камеры и другие следящие устройства

Пользоваться "шпионскими" гаджетами могут только правоохранительные органы и иные силовые, охранные структуры с соответствующими полномочиями. Фото: Shutterstock

Ели вы не знали, что ваши гаджеты за вами «подсматривают» и «подслушивают», то знаете — это так. Удивлялись, наверное, как это так получается, что реклама в телефоне под вас подстраивается? А это ваш смартфон шпионит, собирает статистику для показа рекламы. Если что — с этим можно бороться: «шпионские» функции можно отключить через меню «Настройки» для каждого приложения отдельно.

Но есть и реальный шпионские штучки: скрытые камеры, видеоглазок, подслушивающие устройства или «жучок» для определения геолокации. Их легко можно заказать в интернете. При этом они попадают под статью Уголовного Кодекса (138.1 УК РФ «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»). Между прочим - до 4 лет лишения свободы.

И незнание закона не освобождает от ответственности. Вот, например, подарили человеку шариковую ручку со встроенной видеокамерой. А он ей не пользуется и решил перепродать. Только позвонил ему не простой покупатель, а оперативник. И поди теперь докажи, что ты не верблюд...

- Деление на «законные» и «незаконные» гаджеты не касается обычных граждан, - поясняет Никита Куликов, кандидат юридических наук, генеральный директор АНО «ПравоРоботов». - То есть прослушка или видеофиксация могут производиться только с санкции надзорных органов. И единственные, кто может осуществлять подобную деятельность, — правоохранительные органы и иные силовые, охранные структуры с соответствующими полномочиями.

Собственно, именно поэтому, заказывая из-за границы товары двойного назначения или с подобной функциональностью, нужно быть готовым, что их могут, как минимум, задержать на таможне. В худшем случае – завести на покупателя уголовное дело, связанное с оборотом технических устройств с функцией слежения.

ВАЖНО

Что попадет под статью

Роскачество не рекомендует к покупке:

- детские игрушки со скрытой видеокамерой;

- закамуфлированные в предметы видеокамеры или непосредственно предназначенные для скрытой установки;

- закамуфлированные в или под другие предметы диктофоны;

- скрытые GPS-контроллеры;

- устройства, которым специально даны новые свойства, позволяющие получать информацию, составляющую личную или иную охраняемую законом тайну без ведома ее обладателя.

Запрет не распространяется на приборы с открыто расположенными элементами видео-, аудио- и фотофиксации, а также геолокации. То есть законны все смартфоны и планшеты; «умные» устройства; GPS-трекеры; радионяни; диктофоны; нескрытые видеокамеры.