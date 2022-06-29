Светлана Лобода переписала дом в Подмосковье на охранника

Прикрывавший спину Светланы Лободы охранник Абдулаев неожиданно стал домохозяином. Фото: СОЦСЕТИ

После начала спецоперации России на Украине Светлана Лобода, сделавшая сногсшибательную карьеру и заработавшая миллионы на российских просторах, выразила поддержку незалежной. В соцсетях певицы стали появляться различные обращения и фейки, порочащие действия Российской армии.

Спустя несколько месяцев простоя без работы артистка попыталась возобновить выступления на российских корпоративах, кинув клич потенциальным заказчикам: мол, гонорар у нее прежний - около 100 тысяч евро.

Но по понятным причинам работы у певицы сейчас нет. Семья Лободы (родители, сестра и две дочери), как и сама 39-летняя артистка, живет на две страны - Кипр и ОАЭ.

- Два года назад сбылась моя мечта. Я купила домик в Европе, у моря. Каждое утро, просыпаясь, мы с детками говорим спасибо, потому что мы дышим морским воздухом, вокруг нас - пальмы и приятные люди, которые не все узнают артиста. Там меня никто не знает, кроме соседей - они русские. У меня дома в разных странах: это и Россия, и Европа. И еще Дубай - там тоже есть квартира, - рассказывала певица.

За время звездной карьеры Лобода обзавелась в том числе домом в окрестностях подмосковного Красногорска стоимостью около 70 миллионов рублей. Точнее, эту недвижимость артистка купила не сама - это подарок одного из влиятельных российских бизнесменов. Дом певицы находится по соседству с особняком Стаса Михайлова. В этом поселке есть таунхаус и у Ани Лорак.

Помимо этого, у Лободы есть трехкомнатная квартира в Москве, которая ей досталась в наследство от бабушки.

Подмосковный дом певицы построен в английском колониальном стиле. Фото: СОЦСЕТИ

Однако, как сообщает телеграм-канал second_oldest, в данный момент за певицей не числится никакой российской недвижимости. Чтобы спасти свои миллионы и опасаясь ареста недвижимости, Светлана выбрала доверителем своего охранника Гаджимурата Абдулаева. Как выяснилось, именно Абдулаев еще в марте организовал транспортировку автомобилей певицы в Белоруссию.

Кроме того, именно на своего бодигарда Лобода переписала свой загородный дом. На кого переписана квартира в Москве, пока неизвестно.

Юридическое оформление документов удалось осуществить дистанционно, решение о таком способе защиты имущества было принято, когда поп-дива уже покинула РФ. Тем не менее продавать переоформленное имущество певица не торопится.

Похоже, окончательно разрывать свои связи с Россией артистка не намерена. Аренда склада в Москве, где хранится аппаратура и все необходимое для концертной деятельности, продлена.

Странно другое. Несмотря на наличие в Дубае квартиры, певица там сначала жила в люксовом доме на побережье, а сейчас из-за режима вынужденной экономии переехала в отель. Артистка также распустила свой коллектив, объяснив, что не в состоянии выплачивать им прежнее жалованье.

Однако в личной жизни у певицы все прекрасно. Рядом по-прежнему 50-летний украинский миллиардер Артур Гранц, который, как удалось разузнать «КП», накануне спецоперации развелся с женой. Но и у Гранца, видимо, не все так радужно в бизнесе, если его звездная возлюбленная не может сейчас позволить себе прежний уровень жизни.