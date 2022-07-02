Оторванный от земли дом и сорняки вместо роз: как аферисты наживаются на дачниках

Чаще всего мошенники зарабатывают на поддельных семенах и саженцах Фото: Мария ЛЕНЦ

Сколько бы СМИ ни писали о том, как устроен дачный лохотрон, сколько бы ни рассказывали о липовых семенах и фиктивных земельных сделках, народ каждый год наступает на одни и те же грабли.

Калмыцкие сорняки вместо синих роз

Чаще всего мошенники зарабатывают на поддельных семенах и саженцах. Рисуют красивые картинки, используя яркие цвета и фотошоп. Придумывают звучные названия. И даже изобретают новые сорта.

- Например, предлагают купить колоновидные вишни, - рассказал «КП» главный редактор газеты «Ваши 6 соток» Андрей Туманов. - А их как таковых не существует в природе. Колоновидными бывают только яблони. Но пенсионеры, не разобравшись, покупают и кормят таким образом откровенных мошенников. Вообще многие из нас даже не подозревают, какой это крупный теневой рынок. Пабло Эскобар (колумбийский наркобарон. - Авт.) в гробу переворачивается. Потому что работать с семенами, возможно, даже выгоднее, чем с кокаином. К тому же за наркотик вас рано или поздно убьют или посадят, а за дачников вообще ничего не будет. Максимум - небольшой штраф.

Несколько лет назад на рынках страны появились волшебные семена из Хабаровска. Они стоили в десять раз дороже, чем обычные (резкое завышение цены - это известный ход аферистов, люди начинают думать, что перед ними товар запредельного качества, хотя на самом деле внутри пустышка). И на оборотной стороне упаковки было написано, что это не просто какая-то частная фирма работает, а целая группа НИИ овощеводства и семеноводства им. Эдельмана. Были указаны телефоны и адрес.

- Я начал разбираться, - говорит Туманов, - и очень скоро выяснил, что вместо «многолетней моркови», «синих роз» и «гибрида перца с помидором» в пакетиках лежали семена сорняков, собранных где-то в калмыцких степях. Все мои обращения пересылались в Хабаровск. А оттуда приходили отписки, мол, у нас нет такого НИИ, и улицы такой не существует, да и номера телефонов липовые. Мошенники тем временем спокойно работали, и не один год. Пока совсем не сгинули, так и оставшись безнаказанными. Похожая история была в Питере, где вместо «голубики блюкроп» какие-то умельцы втюхивали «паслен черный». Но и там не то что уголовное дело не возбудили, но даже никого не оштрафовали.

В большинстве случаев обманутые пенсионеры не хотят связываться с полицией. Это тухлую колбасу, купленную в магазине, можно сразу отнести обратно. По свежим следам. А о том, что вам попались липовые семена, вы узнаете в лучшем случае через два-три месяца, когда уже и пакетик выкинули, и чек. Да и цена была незначительной. Рублей восемьдесят. Кому охота тратить время ради такой суммы? Именно этим жулики и пользуются.

СОВЕТ: Отправляясь в магазин за семенами, тщательно изучите те культуры, которые собираетесь купить. Как они выглядят и правильно называются. Какие фирмы их выпускают (почитайте о них отзывы). Ну и посоветуйтесь с опытными дачниками, которые в этом деле наверняка уже собаку съели. Хотя жертвой мошенников может стать даже профессиональный агроном.

Садовод Андрей Туманов. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Была дача твоей, да сплыла

Как еще можно попасть на деньги, причем гораздо более крупные? Купить, например, брошенный участок у председателя СНТ (садоводческое некоммерческое товарищество).

- Предположим, один из дачников не появляется на своей земле уже пять лет, - рассказывает Андрей Туманов. - Взносы платить перестал. Участок его зарос и не окашивается (а за это пожарные могут оштрафовать). И председатель СНТ решает его продать. Причем за полцены. Находит покупателя. Тот на седьмом небе от счастья. Привозит на дачу супругу с детьми. Сажает огурцы. Принимает солнечные ванны. И вдруг отворяется калитка, и на участке появляется настоящий хозяин. Глаза навыкате, пальцы веером. Любой суд изучит документы и встанет на его сторону. И велит псевдовладельцу освободить территорию. Он, конечно, побежит к председателю СНТ и потребует назад свои деньги. Но не факт, что тот их вернет.

В целом процедура изъятия заброшенного участка существует, но она сложная и муторная. Местная администрация должна обратиться в суд, найти собственника (что не всегда представляется возможным), доказать, что дача брошена. И так далее. Легче ее переоформить и кому-нибудь толкнуть. В каких-то случаях настоящий хозяин не вернется, и в результате мошеннической схемы никто не пострадает. А в каких-то новому владельцу придется выкатываться, как Жене Лукашину, да еще потом трясти деньги с председателя СНТ.

СОВЕТ: Лучше покупать дачу у настоящего собственника, показав перед сделкой документы юристам и запросив у продавца справку об отсутствии долгов по взносам.

Дом - отдельно, земля - отдельно

Другая ситуация. Вы читаете газету с объявлениями и вдруг находите симпатичную дачу по весьма доступной цене. Приезжаете на место. И видите просторный участок, фруктовые деревья, газон с детской площадкой. И домик. Как на заграничной открытке. Недолго думая, едете оформлять. Оплачиваете всю сумму. И в ближайший выходной вместе с друзьями приезжаете на дачу с целым ведром шашлыка. А никакого домика на участке нет. Вы бегом в контору, но там объясняют, что земля и строение единым комплексом не рассматриваются. Нужно отдельно оформлять участок и отдельно - дом.

- В вашем случае, - говорят, - оформлена только земля. А домик был демонстрационным. Мы его разобрали и увезли на другую дачу.

- По бумагам все законно, - комментирует Андрей Туманов, - а на деле мошенничество. Кстати, у многих людей домик на даче не зарегистрирован. И после продажи участка бывший владелец может запросто перевезти его в другое место. Или даже не домик, а какую-нибудь бытовку. Стоит она тысяч двести рублей. Треть, а то и половина от всей стоимости дачи.

СОВЕТ: Чтобы не остаться только с землей, перед покупкой уточните, стоит ли дачная постройка на кадастровом учете, есть ли у нее технический план и оформлено ли право собственности.

Чаще всего мошенники зарабатывают на поддельных семенах и саженцах Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Не ведитесь на рекламу и красивую упаковку!

- Дачные воротилы очень любят пускать пыль в глаза, - продолжает Андрей Туманов. - Например, подходишь к прилавку и видишь два мешка с удобрениями. Один - яркий, с портретом какого-нибудь артиста, который рекомендует именно эту минеральную соль. Еще ниже приведен целый список волшебных свойств. Но при этом состав не указан. И цена 360 рублей. А второй - скромный, без всяких рекламных рекомендаций и громких брендов. Но зато цена не 360, а 160 рублей. И на упаковке четко указан состав, который вам и нужен. Начинающий дачник обязательно купит подороже. А опытный выберет второй вариант. Хотя внутри мешков, скорее всего, одно и то же удобрение. Если не сказать больше - в дешевом мешке минеральная соль может оказаться качественнее, чем в дорогом.

По словам Туманова, честные производители на дачном рынке также присутствуют, но им очень сложно удержаться на плаву. Народ все больше льнет к фотошопленным пакетикам, к громким названиям, а проще говоря, к откровенным фальшивкам.

СОВЕТ: Помните, что высокая цена не гарантирует качество. Верить человеку, как говорила Мордюкова, можно только в самом крайнем случае. В нашей ситуации не человеку, а продавцу. Перед походом в магазин нужно тщательно подготовиться. И изучить вопрос хотя бы в интернете. Только комментарии дачников нужно читать не на сайтах садоводческих фирм (они их там сами лабают, не приходя в сознание), а на свободных форумах и в соцсетях.

НА ЗАКУСКУ

В коробке лисички не растут

- Апофеоз абсурда и вранья - это коробочки со спорами грибов, - утверждает Андрей Туманов. - Надо только земельку поливать каждый день, у вас подосиновик и вырастет. Или подберезовик. Любой миколог, увидев такой товар на витрине, начинает биться в истерике и предается гомерическому хохоту. Та же история с земляникой. Якобы нужно бросить в почву семечку и так же, как грибы, поливать. После чего вырастет куст и созреют ягоды. Люди верят этому бреду и покупают!

СОВЕТ: Ходите по грибы и по ягоды в лес. Только не забудьте, что одежда, особенно на ногах, должна быть закрытой. Ну и средство от комаров тоже желательно прихватить.