Кто заплатил 103,5 миллиона за нобелевскую медаль Дмитрия Муратова

В открытом эфире украинского политшоу Муратов (справа) не откликнулся на воинственные призывы ведущего Евгения Киселева. Фото: YouTube

Самый загадочный благотворительный аукцион случился в США на прошлой неделе: выходец из «КП» Дмитрий Муратов, лауреат Нобелевской премии мира и главный редактор «Новой газеты», которую сам же и закрыл после начала специальной военной операции, выставил на торги торгового дома Heritage Auctions свою нобелевскую медаль.

Стартовая цена лота была 700 тыс. долларов, но почти мгновенно выросла до $16,6 млн. И тут некий анонимный покупатель взвинтил ставки до небес - $103,5 млн. На этом торги закончились. Если учесть, что размер Нобелевской премии мира 10 млн шведских крон (примерно 1,19 млн долларов), а цена ее медального символа не превышает 8 тысяч долларов, итоги аукциона откровенно ошеломляют: полученная сумма превысила номинал награды почти в 100 раз!

Мы, конечно же, аплодируем благородному поступку нобелиата, ведь все вырученные средства он собирается перечислить в Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Механизм объявлен такой: «Все деньги, которые мы сегодня получим, мы передаем ЮНИСЕФ, который пообещал, что эти деньги пойдут всем странам, где есть беженцы и дети беженцев с Украины: в Польше, России, Германии, Молдове, Словении (видимо, все-таки Словакии. - Ред.), Венгрии».

«Если мы соберем крупную сумму денег, то ЮНИСЕФ может часть денег распределить в пользу детей беженцев в Африке и Лаосе», - сказал Муратов.

Нобелевская медаль изготовлена из золота: сердечник - из 18-каратного, а покрытие - из 30-каратного. Фото: © Nobel Prize

И все же зададим вопросы, которых в этой истории, пожалуй, больше, чем ответов:

1. Кто это тот анонимный покупатель, который заплатил за нобелевскую медаль больше 100 миллионов и зачем ему это надо? В самом деле, если у тебя есть лишние деньги и ты хочешь помочь детям, зачем использовать аукционный механизм, а не направить деньги напрямую в ЮНИСЕФ?

Помочь детям - поступок, несомненно, красивый, но согласитесь, что некий элемент политического шоу в этом есть.

2. Есть и еще вопрос, проверяют ли в ЮНИСЕФ поступающие от частных лиц и коммерческих организаций донаты? А вдруг это средства, полученные от проституции, торговли людьми, оружием и наркотиками? Проданная через аукцион нобелевская медаль в этом смысле снимает если не все, то многие вопросы…

Тут, правда, прошел слух - мы-то, конечно, уверены, что это злонамеренная ложь, что отданные за медаль миллионы - это средства неких российских олигархов, которым власти на Западе пообещали: мол, вы заплатите, а в ответ с вас снимут часть санкций.

Разоблачить такие выдумки могло бы раскрытие реального имени покупателя, но вряд ли это когда-нибудь произойдет.

3. И еще, лично меня сильно смущает и то обстоятельство, что деньги от ЮНИСЕФ пойдут не напрямую детям-беженцам, а правительствам тех стран, где эти дети сейчас располагаются. По странному совпадению в большинстве это правительства, открыто поддерживающие украинскую сторону конфликта и поставляющие Киеву все больше современных тяжелых (и очень дорогих) вооружений. А вы точно уверены, что деньги от продажи нобелевской медали пойдут на приобретение молочных смесей и мягких игрушек, а не на закупку самоходок и ударных беспилотников?

Кстати, сразу после аукциона бывший российский либеральный телепублицист, а ныне активный киевский пропагандист Евгений Киселев в прямом эфире своего агитшоу попенял Дмитрию Муратову: зачем, дескать, ты деньги детям пообещал?! Лучше бы на закупку оружия для ВСУ потратил! Наша общая задача - военный разгром России. Я бы, добавил Киселев, если бы были свободные деньги, «Байрактар» купил. На что Муратов ответил: если хочешь - покупай!

Но не купят ли те самые «Байрактары» и «Джавелины», не спросив самого Муратова, на его аукционные деньги?

4. И как насчет детей Донбасса, которых бомбили и убивали 8 лет и сейчас полученным с Запада оружием вгоняют в подвально-каменный век в Донецке, Горловке, Макеевке, Стаханове и других городах и поселках ДНР и ЛНР? Получат ли они часть этих миллионов, вырученных на аукционе?