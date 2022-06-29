Юрий Шатунов - однолюб, романтик и «внебрачный сын» Элвиса Пресли: Как трудный подросток стал секс-символом и кумиром миллионов

Своей единственной любовью Юрий называл жену Светлану. Она родила ему сына Дэнниса и дочь Эстеллу. Фото: Личный архив

Мало кто помнит, что родился Юра не Шатуновым: его фамилия по паспорту была Шатько. Будущий артист появился на свет в Кумертау Башкирской АССР. Детство было нерадостным: родной отец семью бросил (судачили, чуть ли не попадал в тюрьму), отчим сильно пил и устраивал дома скандалы с криками, невольным свидетелем которых был Юра. Из-за постоянных ссор он не раз убегал из дома.

- Мама умерла, когда мне было восемь лет. Меня определили в местный детдом, потом перевели в оренбургскую школу-интернат, - вспоминал Юра. - Я был трудным подростком: пил, курил, клей «Момент» нюхал и неразведенный спирт употреблял.

В оренбургской школе-интернате № 2 музыкальный руководитель, вчерашний дембель Сергей Кузнецов, создал небольшую группу поющих ребят. И Юра втянулся. В 1986 году они вместе сделали свои первые записи. Выступали на дискотеках в оренбургском Доме культуры. Руководство интерната возмущалось: мол, «рано еще мальчику Юре петь песни про любовь».

- Я тогда работал директором группы «Мираж», - рассказывал в интервью «КП» продюсер группы Андрей Разин. - Ехал в поезде в одном купе с оренбуржцем, направлявшимся на службу. Он рассказал, как на дискотеку парня из детдома приводили, пел душевно. Дал послушать его песни на магнитофоне. Я поехал в Кумертау искать бабушку Юры. Нашел, предложил петь.

Мальчик из детдома

Тогда Разин вынашивал идею создать вокальную группу целиком из бывших детдомовцев. Добился разрешения в Министерстве культуры СССР. Уговорил Юру и других ребят переехать в Москву - в школу-интернат № 24. На момент первой записи нетленных «Белых роз» Шатунову было всего 13 лет. Во всех советских чартах 1989 года песня занимала лидирующую позицию. Поклонники знали наизусть и другие хиты в исполнении Шатунова - «Детство», «Розовый вечер», «Седая ночь», «Ну что же ты».

Создатели сделали ставку на жанр европопа и на трагичность истории: мальчик из детдома, сирота, поет о чистой, неразделенной любви. Образ попал в яблочко. Для раскрутки менеджеры не гнушались приукрашивать правду - например, сделали вброс, что Шатунов может быть внебрачным сыном Элвиса Пресли. Об этом в те годы писала газета «СПИД-Инфо». Юра Шатунов слегка копировал имидж Элвиса Пресли, так что некоторые поверили в эту байку.

Мама Юры умерла, когда ему было 8 лет. Фото: © shatunov.com

Изначально создавали группу, рассчитанную на подростков 12 - 15 лет. Но сладкие песенки «маевцев» как бальзам на душу легли и на более взрослую аудиторию. Пластинки группы раскупались как горячие пирожки. Юра Шатунов быстро превратился в секс-символ 80-х.

Вчерашние детдомовцы работали без перерывов и отпусков в течение трех лет, записав более 20 альбомов. Давали по 8 концертов в день. Изматывающий график сказывался на самочувствии Шатунова. Порой он едва не падал в обморок от усталости.

Несмотря на статус суперзвезды, в жизни Юра отличался зажатостью, даже робостью. И по мере роста популярности оставался скромным парнем. С девочками-фанатками встречаться отказывался, в приключения не попадал. Вспоминал, как перепугался, когда к нему заявилась девушка с родными-бандитами и те затеяли разборку. Девица заявила семье, что она беременна от певца. Потом сама же и расплакалась, сознавшись, что таким образом хотела привлечь к себе внимание звезды.

Покушение

В 1993 году Шатунов пережил покушение.

«Юра и его друг, наш солист Миша Сухомлинов, вышли из подъезда дома. Миша ночевал у Юры в квартире, которую ему выделил тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков, - рассказывал «КП» Андрей Разин. - Раздался выстрел. Убийца целился в Юру, но в сантиметре пуля пролетела мимо и попала в голову Михаилу. Юра друга в подъезд затянул - не испугался, не убежал. Спасти Мишу не удалось, рана оказалась смертельной. Нападавший с места преступления скрылся. Стрелявшим оказался фанат группы. До этого он несколько раз пытался пройти кастинги в «Ласковый май», мечтал о такой же славе, как у Юры. Его не брали. Свихнулся на этой почве. Писал мне письма с угрозами, что убьет Юру. Эти угрозы я не воспринимал всерьез... После убийства Миши я получил записку, в которой человек писал, мол, я все равно отомщу: «Шатунов умрет на глазах у всех людей». И я понял, что этот фанат будет стрелять в Юру на выступлении. Я забрал у Юры Шатунова паспорт, закрыл его в доме в Сочи. Концертная деятельность «Ласкового мая» была остановлена на десять лет».

Сам Шатунов вспоминал, что он никого не боялся, был фаталистом. А ушел из группы по собственному желанию, устав эксплуатировать один и тот же образ несчастного детдомовца, поющего одно и то же. Ему хотелось профессионально заниматься музыкой и вырваться из привычного, надоевшего амплуа.

Жену встретил в немецком кафе

В 1991 году Шатунов уехал в Германию, благо гонорары от напряженных гастролей за несколько лет работы в «Ласковом мае» он не растранжирил. Обосновался в пригороде Мюнхена. Там учился на звукорежиссера. Писал свои песни, музыку к сериалам.

«У Юры шикарная аппаратура, своя студия качественная. Один из последних клипов, который он снимал, стоит 450 тысяч долларов. Новый клип - за 200 тысяч долларов», - рассказывал Разин.

Шатунов говорил, что не хотел бы взять в жены поклонницу. И когда в немецком кафе приметил миловидную девушку и разговорился с ней, понял, что она вообще не знает ни о нем, ни про «Ласковый май». Это ему понравилось. Светлана училась на юриста.

Когда Шатунов записал свои знаменитые «Белые розы», ему было всего 13 лет. Фото: Роберт НЕТЛНИЕВ/Фотохроника ТАСС

Очень скоро они стали жить вместе. В 2006 году гражданская жена родила певцу сына Дэнниса. Спустя 4 месяца, 12 января 2007-го, влюбленные сыграли пышную свадьбу. Церемония состоялась в Германии, во Франкфурте-на-Майне. Шатунов отмечал, что мечтает о дочке. И когда она появилась на свет в одной из элитных немецких клиник, сам перерезал пуповину и сразу взял на руки новорожденную девочку. Малышку назвали Эстеллой. Она родилась 13 марта 2013 года.

Несмотря на тяжелое прошлое, Шатунов оказался примерным семьянином, заботливым мужем и отцом. Он называл себя однолюбом. Говорил: «Единственная женщина, которую я боготворю, - это моя жена». По его признаниям, вместо вечера в компании друзей он всегда выбирал семью. Когда понял, что из-за работы стал меньше видеться с детьми, решил на время сделать паузу в творчестве, отменил гастроли. Тогда ползли слухи, что у него проблемы со здоровьем и алкоголем, но эти домыслы Шатунов отрицал. Хотя подтверждал, что здоровье иногда дает сбои. Говорил: «Ну, как у всех».

На протяжении многих лет Юра помогал детдому в Башкирии, перечисляя туда свои гонорары. Но никогда особо это не афишировал.

ПОСЛЕДНИЕ ГАСТРОЛИ

«У меня спазм…»

В 2022 году Шатунов дал 36 концертов, еще 19 были запланированы на осень. Последний тур у него проходил по Подмосковью. Ранее уже случалось, что концерты приходилось отменять, артист попадал в больницу. Давно болело сердце, но он не показывал вида. Только отшучивался. «Болячки, возраст… Хочу еще раз извиниться за перенос концерта в Подольске. Вирусы никто не отменял», - говорил Шатунов со сцены.

А недавно признался на концерте в Калуге: «Надо передохнуть. Старость не радость. Я вот недавно операцию на глаза сделал, теперь вдаль вижу хорошо, а вблизи ни фига». Извинился, что не всегда может разобрать почерк в записках из зала.

Вечером 22 июня певец почувствовал себя плохо, начал резко задыхаться, говорил, не хватает кислорода. Последние его слова были: «У меня спазм». Артиста отвезли в больницу, медики полтора часа боролись за его жизнь, но спасти его не удалось.