Пьера Нарцисса сгубили алкоголь и недуг Юли Началовой

Певец развелся с женой Валерией Калачевой, но продолжал заботиться о дочке Каролине-Кристель. Фото: Личный архив

Песня «Шоколадный заяц» стала одним из главных хитов телепроекта «Фабрика звезд». Спевший ее в 2003 году Пьер Нарцисс моментально превратился в звезду. Этот нехитрый мотив оказался его главным источником заработка на долгие годы. В последнее время «шоколадного зайца» не так часто звали на светские мероприятия. Да и концертов поубавилось, приходилось довольствоваться редкими клубными сетами. Яркий исполнитель с экзотической внешностью постепенно ушел в тень, СМИ вспоминали о нем все реже. И вдруг - неожиданная новость: Пьер Нарцисс умер в 45 лет после операции на почках.

«Избивал до полусмерти»

О смерти артиста в соцсетях сообщила его дочь Каролина-Кристель Калачева. 14-летняя девочка поблагодарила отца за все, что он для нее сделал.

«Папа - это пример для меня. Мне очень жалко, что его рядом со мной не будет… Но я надеюсь, что у него все будет хорошо и в раю, и в последующих жизнях. Я отпускаю его с чистой совестью, с чистым сердцем, с чистой душой. Я спокойна за него», - написала Каролина-Кристель.

В последние годы Пьер Нарцисс нередко мелькал в скандальной хронике. То, перебрав с алкоголем, подерется с кем-то в клубе, то с женой устроит разборки. Мать его дочери Валерия Калачева не раз жаловалась журналистам: у Нарцисса большие проблемы со спиртным. Валерия рассказывала, что, напившись, горячий камерунец избивал ее до полусмерти. Поэтому она и подала на развод.

После расставания отношения бывших супругов наладились. Они остались друзьями, музыкант часто благодарил в соцсетях экс-жену за красавицу дочь. Валерия тоже проявила снисхождение к бывшему, ведь Пьер большую часть своих нехитрых заработков отдавал на воспитание дочери.

Подагра и астма

Глядя на этого спортивного и энергичного мужчину, сложно поверить, что он может сгореть в 45 лет, не пережив операции на почках. Но, как выяснилось, у Пьера давно были проблемы со здоровьем, о которых он умалчивал.

- В соцсетях называют разные причины смерти Пьера Нарцисса, от чего он на самом деле умер? - поинтересовались мы у концертного директора музыканта Сергея Дворцова, который последние два года был руководителем его коллектива.

Пьер Нарцисс с директором, с Сергеем Дворцовым Фото: Личный Архив

- У Пьера, как и у покойной Юлии Началовой, была подагра. Но он отмахивался от этой болячки, порой мог загасить боль алкоголем. Я ему не раз говорил, что спиртное и лекарства, которые он принимал, несовместимы. Но он не слушал. Он был громкий, властный мужик. Погубила его подагра, на фоне которой у него развилась астма. Об астме я узнал только недавно на модном показе в Немчиновке. Он был в таком плохом состоянии, что даже не мог встать с кресла.

«Мне плохо, у меня приступ астмы, я болею, одышка, встать не могу!» - сказал он мне.

Не знаю, как он собрался, но через полчаса встал и отработал показ - продефилировал с Аней Калашниковой по подиуму. Несмотря на то что ему было плохо, он на людях был бодрячком. Ему очень нужны были деньги, надо было обеспечивать дочь...

О болячках он никогда мне не говорил. Он был закрытым человеком. По врачам ходить не любил, занимался самолечением.

- Говорят, он страдал от безденежья, его в последние годы мало приглашали…

- Да, работы у него было мало, но я старался ему помогать, приглашал куда мог. Мероприятия все равно какие-то были... Последние полгода у него были проблемы с финансами. Ему не хватало заработков, поэтому даже за мероприятия, где он был гостем, он просил гонорар, хотя бы какие-то небольшие деньги.

Пьер переживал, что не сможет достойно поддерживать дочь. Каролинка была смыслом его жизни. Он называл ее «моя принцесса». Как же он ее любил, я такую отцовскую любовь редко встречал.

С виду артист был крепким, он не раз участвовал в футбольных и хоккейных матчах. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

«Поклонниц было много, но любовь так и не встретил»

- Несмотря на развод с его супругой Лерой, Пьер не встретил новую спутницу. Да, поклонниц было много, но он никого не выделял, жил один, - продолжает директор музыканта Сергей Дворцов.

- Он когда-нибудь говорил о смерти?

- Он был оптимистом, шутил все время про смерть. Мол, все там будем, чего бояться. Он был взрывоопасный, эмоциональный, но очень добрый. И когда ему стало плохо, на фоне подагры стали отказывать почки, уже будучи в больнице, он сохранял оптимизм. Накануне операции он прислал мне голосовое сообщение, мол, все у него хорошо, скоро выпишут. Но потом пошли осложения на внутренние органы, и врачи экстренно прооперировали его. К сожалению, операцию он не перенес.

Близкие решили, что прах Пьера перевезут на его родину в Камерун, где похоронена вся его семья. Это было его желание - найти последний покой рядом с могилой отца. Вдова артиста собирает деньги на его похороны.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Мужчины не доживают до 50, потому что боятся врачей

О смерти Пьера Нарцисса стало известно 22 июня. А буквально на следующий день, 23 июня, не стало звезды «Ласкового мая» Юрия Шатунова.

- Юре Шатунову и Пьеру Нарциссу не было и 50 лет. К сожалению, молодые мужчины ушли из жизни, потому как избегали врачей, были невнимательны к своему здоровью, - считает врач общей практики Светлана Багавиева. - У Пьера Нарцисса было хроническое заболевание - подагра. Сложная болезнь, которой зачастую не придают большого значения. Это вялотекущее заболевание, которое то беспокоит, то уходит в ремиссию. Но даже в период, когда ничего не тревожит, это заболевание требует лечения и регулярного контроля. Со слов близких людей, Пьер толком не лечился, а только снимал острую боль. Болезнь прогрессировала и давала осложнения на жизненно важные органы. Почечная недостаточность, которая наступила у него в последние дни жизни, - очень опасное состояние, так как почки очищают кровь от всех вредных веществ, которые поступают в организм извне. Если почки не справляются со своей функцией, наступает интоксикация организма. Ее можно снизить с помощью гемодиализа, что и было проведено у Пьера. Возможно, было уже слишком поздно. Его ввели в медикаментозную кому, но организм не справился.

Наш эксперт, врач Светлана Багавиева. Фото: Личный архив

Плюс у певца была астма. Период с мая по июль очень сложный для астматиков, так как идет активное цветение растений, часто случаются обострения. Но астма не вызывает почечную недостаточность. Скорее всего, это было сопутствующим заболеванием, но не причиной смерти.

У 48-летнего Юры Шатунова случился обширный инфаркт миокарда. При таком состоянии важна незамедлительная помощь врачей, там счет идет на минуты.

Как известно, у Юрия был сложный период в жизни, много переживаний и стрессов. Как правило, в таком состоянии страдает сердечно-сосудистая система. Это происходит все не одним днем, накапливается постепенно. Возможно, были и ранее какие-то предпосылки: стеснение в груди, затрудненное дыхание, повышенное артериальное давление, недомогания, сосудистая недостаточность… Часто люди, особенно молодые мужчины, не придают значения этим ощущениям, а ведь они являются важными сигналами. При сердечно-сосудистой патологии необходимо принимать лекарства, исключить алкоголь и никотин. При появлении первых симптомов недомогания нужно срочно обращаться к врачам.