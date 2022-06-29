Антонио Бандерас: Мы с Пенелопой Крус любим друг друга

Бандерас играет в фильме знаменитого актера Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В новом фильме Бандерас снялся вместе с Пенелопой Крус. Пенелопа играет модного режиссера-феминистку, а Бандерас - знаменитого актера, приглашенного ею на главную роль.

- Многие думают, что я практически самого себя играю в этом фильме, но это не так, - говорит Бандерас. - Да, мой персонаж живет в Лос-Анджелесе и снимается в Голливуде, так что на поверхностном уровне действительно есть общие черты, но на самом деле я совсем не такой. Я не использую других людей для своих целей, я гораздо более ранимый человек, просто хорошо умею это скрывать. Каждый раз, когда звучит команда «Мотор!» или в театре поднимается занавес, ко мне возвращается тревога.

- Хотите сказать, что вам несвойствен актерский эгоизм?

- Эгоизм может иметь место, но после работы, а между словами «Мотор!» и «Снято!» нужно заниматься совсем другим - своим персонажем, историей, которую мы рассказываем. А интерес к красной дорожке и осознание какой-то своей особенности могут возникнуть на пять минут, но уже после. Вообще-то все это исчезает по щелчку пальцев, как в мультфильме Диснея, когда на следующее утро тебя просят выписаться из гостиничного номера.

Режиссер попросил вколоть героин

- Как вы познакомились с Пенелопой?

- В Нью-Йорке. Я снимался в фильме «Филадельфия», два дня работал - неделю отдыхал, снимал квартиру в Нью-Йорке. Ей было 18 лет, она встречалась с испанской рок-звездой, жившим в Нью-Йорке. С тех пор мы и дружим. Она приезжала в Лос-Анджелес, где я тогда уже жил, и двери моего дома всегда были открыты для заезжих испанцев. Она и моя тогдашняя жена Мелани Гриффит сразу поладили, и она заезжала к нам время от времени. Но самое удивительное, что «Главная роль» - это по факту первый фильм, в котором мы снялись вместе. В «Боли и славе» она играет мать моего героя, и у нас практически нет совместных сцен, а в другом фильме Педро Альмодовара «Я очень возбужден» мы появляемся вместе только в коротком камео. Так что по-настоящему мы до сих пор не работали вместе - и это после стольких лет знакомства!

- Как все прошло?

- Великолепно! Мы ведь любим и уважаем друг друга! И как артисты, и как друзья.

- В «Главной роли» Пенелопа играет экстравагантную режиссершу. Вам приходилось с такими сталкиваться?

- Не спрашивайте! Один режиссер просил меня, например, вколоть себе героин, чтобы понять, что чувствует при этом героиновый наркоман. Конечно, я отказался. Нет, это был не Педро Альмодовар. Он бы никогда такого не попросил! Но чего только не добивались от меня другие режиссеры!

- Вам когда-нибудь хотелось уйти со съемочной площадки?

- Уйти нет, но иногда я чувствовал себя очень незащищенным. Иногда боялся чего-то - с режиссерами, которые были ко мне очень требовательны. И если ты не очень хорошо их знаешь, то не в состоянии понять, чего они от тебя хотят. Потому что они ничего не объясняют, лишь говорят: то, что ты делаешь, их не устраивает. Так чего надо-то? Не говорят. Собственно, это все показано в нашем фильме.

- Ваш персонаж уничтожает свои награды.

- Я бы никогда так не поступил! Я храню их все в одном месте и время от времени на них поглядываю - с мыслью о том, что получить их было очень непросто!

В картине «Главная роль» Бандерас играет известного актера, а Пенелопа Крус - взбалмошную режиссершу Фото: кадр из фильма

«Главное - семья, дочь, профессия и друзья»

- Если бы вы могли поговорить с молодым, еще лишенным актерской славы Антонио, что бы вы ему сказали?

- Я бы ничего не говорил. По одной простой причине - я в полном порядке, я очень доволен тем, как сложилась моя жизнь. Не могу сказать, что она была легкой, как игра кастаньетами, но по факту у меня все отлично! Все, что случалось, должно было случиться. В том числе неприятности. Потому что после них наступали приятности. Даже инфаркт я считаю наградой, причем одной из главных в своей жизни (Бандерас перенес его в 2017 году. - Ред.). Потому что через этот кристалл я увидел то, что было по-настоящему важно. То, насчет чего я переживал, отпало само собой. Осталось главное - семья, дочь, профессия и друзья. Политика ушла в небытие вместе с тем, что было не важно. И со мной вдруг стали происходить какие-то позитивные вещи. Вдруг позвонил режиссер Рон Ховард, предложил роль Пикассо, потом Альмодовар, потом Стивен Содерберг, потом «Главная роль»!

- Когда вы впервые поняли, что хотите заниматься актерской профессией?

- Когда отец и мать взяли меня с собой на спектакль заезжего театра из Мадрида. Мне понравились тогда все актеры! Я был в восторге от того, что они, как дети, верили в то, что играли. Но был момент, когда во время спектакля мне стало как-то не по себе, и я не сразу понял, в чем дело. Потом понял, что не хочу сидеть в зрительном зале, а хочу быть на сцене вместе с актерами! Но как мне туда попасть? Мой отец - полицейский, мама - учительница, как мне попасть на сцену? Для меня это был непреодолимый барьер, но я как-то его перепрыгнул!

Я был тогда очень молод - в 13 лет начал ходить в драматическую школу у себя в Малаге. Конечно, я восхищался главными кинозвездами своего детства - Марлоном Брандо, Джеймсом Дином, потом Робертом Де Ниро. И мне повезло поработать с некоторыми из этих героев - Читой Ривера, Джейсоном Робардсом, Энтони Хопкинсом, Мерил Стрип. Да, мне очень повезло в жизни!

В российских кинотеатрах фильм выходит с 30 июня.

Личное дело

Антонио БАНДЕРАС родился 10 августа 1960 года в Малаге. Отец - полицейский, мама - учительница. Хотел стать профессиональным футболистом, но мечту пришлось оставить после того, как в 14 лет сломал ногу. В 19 лет перебрался в Мадрид и стал членом Национального театра Испании, где его и приметил Педро Альмодовар, в фильмах которого Бандерас прославился на весь мир, подготовив себе почву для переезда в Голливуд. В 1996 году женился на американской актрисе Мелани Гриффит. В том же году родилась их дочь Стелла Бандерас. Пара распалась в 2015 году. Сегодняшняя партнерша актера - инвестиционный банкир из Голландии Николь Кемпел. В 2020 году за роль в фильме «Боль и слава» был номинирован на «Оскар».

5 лучших фильмов Бандераса:

«Десперадо» (1995)

«Эвита» (1996)

«Маска Зорро» (1998)

«Шрек 2» (2004)

«Боль и слава» (2020)