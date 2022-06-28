Безответственность пешехода – прокол системы

Самыми злостными нарушителями правил дорожного движения являются сами пешеходы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ходе недавних рейдов, проводившихся на пешеходных переходах, ГИБДД выяснила, что самыми злостными нарушителями правил дорожного движения являются сами пешеходы, которые не соблюдают ПДД на 494 раза чаще водителей. Всего было пресечено 1 583 нарушения ПДД, допущенных пешеходами. За то же время водители совершили 1 089 нарушений.

Почему сегодня пешеходы не соблюдают ПДД и как с этим бороться? На эти вопросы ответил главный редактор журнала «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Максим Кадаков:

— Здесь нет никаких открытий. В последнее время нарушение правил дорожного движения – настоящий бич. Пешеходы уверовали в свою безнаказанность и абсолютную правоту. В советское время был другой подход: автомобиль преподносился, как источник повышенной опасности и пешеход должен был его всячески, в общем-то, избегать. То есть пешеходы должны были пропускать автомобили, а автомобили уступали рельсовому транспорту.

Но когда лет 20 назад пошла активная европеизация подхода к безопасности (в общем-то, правильная: человек не должен чувствовать себя в опасности, а транспорт не должен быть опасным уступая пешеходам), в которой участвовали и пешеходы, и водители, которые тоже ходят пешком, и ГИБДД, мы упустили одну важную вещь. Гайки закручивались только в отношении водителей, но при этом ничего не делалось в отношении пешеходов.

Если в 1960-70 года можно было легко оштрафовать пешехода (это было нормально) и велосипедистов (велосипеды еще и номерные знаки имели), то сейчас на новом витке борьбы за безопасность водители стали, на мой взгляд, гораздо внимательнее, аккуратнее, предупредительнее к пешеходам, а пешеходы, наоборот, стали наглее и начали вести себя так, словно проезжая часть (независимо переход это или нет) является их территорией. То есть они начали вести себя в опасном месте совершенно безалаберно, причем, порой, демонстративно.

При этом в правилах дорожного движения четко сказано, что пешеход может выходить на проезжую часть только убедившись в безопасности перехода – его должны пропустить, но он обязан убедиться в безопасности.

То есть имеется явный перегиб. Это неуважение и даже дискриминация в какой-то степени водителей. Это плохо и приводит к печальным результатам.

Нужно использовать рычаги, которые есть – как минимум наказывать пешеходов за переход дороги в неположенном месте. Но делать это некому, так как у нас не хватает инспекторов ДПС даже чтобы разобраться с транспортом. У пешеходов нет номерных знаков, на колясках и велосипедах – тоже. Как их останавливать и штрафовать?

Пешеход должен знать, что он тоже участник движения, он тоже должен знать элементарные правила дорожного движения и он тоже отвечает за то, что он делает на дороге. И их нужно штрафовать. И надежда здесь только на Face-ID. Когда-то на пешеходных переходах будут стоять камера, которая сможет штрафовать пешехода, идентифицируя его. Других вариантов, я боюсь, мы сейчас не изобретем. И пешеход потом будет объяснять свое поведение, чтобы избежать штрафа, писать про стертую разметку или отсутствие знаков. Вот когда пешеходы на себе почувствуют все давление репрессивной машины, которое сейчас чувствуют водители, вот тогда, наверное, что-то изменится.