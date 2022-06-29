Жена ошарашила известием о пропавшем после смерти Пьере Нарциссе Фото: Мила СТРИЖ

Со дня смерти Пьера Нарцисса прошло семь дней, но певец, скончавшийся от острой почечной недостаточности в 45 лет, по сей день не похоронен. Более того, родственники в который раз переносят церемонию прощания. Дело в том, что африканская родня звезды закатила скандал и буквально вцепилась в тело покойника. Ставший звездой в России исполнитель хита "Шоколадный заяц" был гражданином Камеруна, потому всеми ритуальными делами заведует посольство этой страны.

Жена и дочь Пьера Нарцисса не находят себе места от горя. Валерия Калачева и ее 16-летняя дочь Каролина-Кристель Калачева первыми узнали о смерти близкого человека. Они позвонили в Камерун на родину артиста, где живут его мать и сестра. Узнав страшное, родительнице звезды стало плохо с сердцем, медики с трудом ее откачали. Убитая горем женщина кричала и рыдала так, что слышала все округа. С сестрой певца и вовсе случилась многочасовая истерика.

Родные "шоколадного зайца" не могут взять себя в руки по сей день. А ведь впереди - тяжелые похороны. В Москве должно пройти прощание с исполнителем, после чего его тело перевезут на Родину. Родные пожелали, чтобы он упокоился в семейном склепе рядом с отцом и дядями. "Я как мать понимаю, что мама Нарцисса хочет полить его своими слезами, с любовью рядом с папой в склепе похоронить", - говорила Валерия.

Гражданская панихида прощания с ушедшим в мир иной певцом изначально должна была состояться 25 июня. Однако к удивлению собравшихся в зале Центральной клинической больницы №1 Управления делами президента РФ людей церемония оказалась сорвана. Дверь в помещение попросту не открыли. Скорбящие были в шоке.

Как потом выяснилось, проблемы с прощанием артиста возникли из-за семейного конфликта. Посольство отказалось выдавать тело покойного на церемонию прощания его жене. В итоге мероприятие перенесли на 29 июня. Но теперь обнародована другая дата - 30 июня.

Публика гадает, где находится пропавшее тело кумира. Калачева поспешила всех успокоить - усопший артист остается в морге из-за проволочек с бумагами в камерунском посольстве. Виновниками случившегося являются родственники покойного, всерьез опасающиеся, что похороны пройдут в России. Сестра и мать буквально вцепились в труп близкого человека.

"Они не дают завтра тело на прощание опять… Война с матерью и сестрой. Это кошмар! Прощание будет в крайний срок, когда им удобно, - это четверг. И сразу он на самолет", - поведала уставшая от конфликтов жена артиста.

Меж тем троюродная сестра Пьера дала разъяснения относительно сложившейся ситуации. "Да, Пьер жил в России, но родился в Камеруне - там его корни, истоки... Логично, что погребение произойдет там. Конечно, здесь его семья, русская жена, но они могут полететь на его на похороны. Сейчас мы всей диаспорой собираем деньги на цинковый гроб. Это недешевое удовольствие", - объяснила звезда мюзиклов Виктория Пьер-Мари.

Сразу после смерти артиста сообщалось о том, что Калачева собирает средства в размере 700 тысяч рублей для транспортировки тела. Но, как выяснилось, нужную сумму она собрать не смогла.

"Пьер официально разведен со своей супругой, и она по документам не является первым лицом для захоронения тела. И доченька его несовершеннолетняя - тоже, иначе бы имела такое право. Поэтому первыми лицами для захоронения являются его мама и папа. Они - граждане Камеруна, как и сам Пьер Нарцисс. По законам Камеруна мы имеем только одно гражданство, поэтому все полномочия на захоронение имеет только Республика Камерун. В связи с этим прощание пройдет в посольстве Камеруна, после чего тело Пьера отправится на Родину", - внесла ясность Пьер-Мари.