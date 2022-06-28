Герои спецоперации «Z»: прапорщик Колесников пленил часть диверсионной группы врага

«Комсомолка» продолжает знакомить читателей с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Комсомолка» продолжает знакомить читателей с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимость и напористость в Минобороны России ставят в пример молодым военнослужащим.

«Кто напуган — наполовину побит», - говорил легендарный генералиссимус Александр Суворов. А бойцам великий полководец советовал: «Не бойся смерти, тогда наверное победишь. Двум смертям не бывать, а одной не миновать».

УНИЧТОЖИЛ ДВУХ СНАЙПЕРОВ ВРАГА

Рядовой Антон Казаков

Рядовой Антон Казаков. Фото: Минобороны РФ

«Перед подразделением российских военнослужащих, в состав которого входил рядовой Антон Казаков, была поставлена задача - форсировать водную преграду и, закрепившись на противоположном берегу, обеспечить безопасное наведение понтонной переправы. Противник всеми возможными силами оказал ожесточенное сопротивление, ведя массированный огонь с противоположного берега реки. В ходе завязавшегося боя с украинскими националистами Антон лично обнаружил и прицельным огнем из крупнокалиберного пулемета уничтожил 2 укрепленные снайперские позиции противника. Лишившись поддержки снайперов, националисты не смогли удержать занимаемый рубеж. Прикрывая форсирование российскими военнослужащими водной преграды, Антон уничтожил большое количество живой силы противника пулеметным огнем. Смелые и решительные действия рядового Антона Казакова позволили подразделениям батальонно-тактической группы выдавить противника с занимаемых позиций и обеспечить оперативное наведение переправы для дальнейшего развития стремительного наступления».

ВЫЯВИЛ ЗАСАДУ УКРАИНСКИХ НАЦИОНАЛИСТОВ

Рядовой Чуйкин Сергей

Рядовой Чуйкин Сергей. Фото: Минобороны РФ

«Группа военнослужащих, в состав которой входил рядовой Сергей Чуйкин выполняла задачи по обеспечению безопасности передвижения российских войск. Продвигаясь по маршруту следования колонны, рядовой Сергей Чуйкин обнаружил большую группу из числа украинских националистов, вооруженных гранатометами и стрелковым оружием. Несмотря на численное превосходство противника, российские военнослужащие приняли решение дать бой врагу. Противник открыл огонь по позициям российских военнослужащих из автоматов и крупнокалиберных пулеметов. Подвергаясь обстрелу, Сергей лично вел огонь из автомата и подавил огневую точку с крупнокалиберным пулеметом, а также, поразив боезапас боевиков, спровоцировал взрыв, который уничтожил большую часть группы. Оставшиеся в живых националисты, лишенные боезапаса, сбежали с поля боя.

Благодаря смелым и решительным действиям рядового Чуйкина готовящаяся боевиками засада была сорвана».

ПЛЕНИЛ ЧАСТЬ ДИВЕРСИОННОЙ ГРУППЫ ПРОТИВНИКА

Прапорщик Евгений Колесников

Прапорщик Евгений Колесников Фото: Минобороны РФ

«Прапорщик Евгений Колесников, действуя в головной походной заставе, обнаружил на одном из ответвлений дороги группу украинских националистов, готовивших нападение на российскую колонну. Мгновенно оценив ситуацию, Евгений принял единственное верное решение – атаковать противника. Спешившись, российские военнослужащие скрытно подобрались к группе боевиков на дальность ведения огня. Евгений первым выстрелом из РПГ поразил боевую машину националистов, чем внес панику в ряды радикалов. Продолжая бой с боевиками, Евгений вместе с подчиненными прицельным огнем из стрелкового оружия уничтожили часть живой силы диверсантов. Понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, оставшиеся в живых националисты сложили оружие, сдались в плен и были доставлены российскими военнослужащими в заданный район, где в ходе допросов выдали ценные сведения о действующих в окрестностях диверсионно-разведывательных группах. Благодаря смелости и решительности прапорщика Колесникова, колонна без потерь прибыла в заданный район».