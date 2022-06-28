«Мы действительно позитивно смотрим в будущее»: с какими проектами глава Республики Коми Владимир Уйба приехал на ПМЭФ?

Глава Республики Коми Владимир Уйба

На площадке Петербургского международного экономического форума глава Республики Коми Владимир Уйба посетил открытую студию медиагруппы «Комсомольская правда», где рассказал о перспективах развития региона.

Окно возможностей

- Владимир Викторович, что вы и республика Коми ожидаете от форума?

- Форум для Республики – это окно возможностей. Мы всегда очень активно готовимся. В этот раз запланировали много соглашений, часть из них уже подписали вчера, был достаточно «урожайный» день. Соглашения подписали с регионами - Татарстаном, Дагестаном... Причем каждый документ имеет для нас очень важное значение. С Татарстаном мы договорились, что воспользуемся их опытом по организации работы управленческой команды, строительству и созданию новых жилых комплексов, инфраструктуры. С Дагестаном договорились о совместном проекте по строительству детского лагеря отдыха на имеющейся площадке с использованием наших быстровозводимых конструкций из дерева.

Мы стараемся развивать бизнес – это наш двигатель. С нашими двумя региональными крупными предприятиями по деревообработке. Общая сумма более 5 миллиардов на два участника, но самое главное, новые рабочие места, новые объемы, новые налоговые поступления от этих предприятий. И внешние у нас хорошие подписанты – это ООО «Системная концессия» и АО «Телеком хаус». С «Системными концессиями» судьбоносный проект. В аварийном состоянии находится известный Краснозатонский мост. Они готовы будут построить новый мост. Плюс дорогу, что для республики очень важно, общая сумма более 8 миллиардов рублей. И у нас есть социальный объект, долгострой, который очень ждут – это бальнеологический курорт, своя уникальная вода с уникальными лечебными свойствами. Практически построенный курорт, но мы его не можем ввести в эксплуатацию, потому что много недочетов было допущено при его строительстве. Очень важный проект для республики и для России в целом.

Общую сумму мы сейчас подсчитаем, она будет точно больше 20 миллиардов рублей. Кроме подписанных соглашений, это контакты, которые закладываются как мостик уже на следующий год.

Здесь колорадский жук вымерзает

- Как санкции отразились на экономической устойчивости региона? Разработаны ли региональные меры поддержки предприятий ведущих отраслей экономики? И получается ли решить вопросы продовольственной безопасности?

- Очень важные вопросы. Мы начали применять контрмеры профилактики. Первое – это сбой логистических цепочек. Он очень важен для нас, потому что наш регион – это регион-поставщик: пиломатериалы, газ, нефть, бумага, которая производится. Мы сразу, понимая, что логистика повалится, поэтому создали логистический центр. Работает в круглосуточном режиме. Все проблемные вопросы, которые у того или иного предприятия по логистике возникнут в перспективе, тут же поступают в логистический центр. Мы их отрабатываем совместно с Минтрансом, с Минпромом России. Сегодня имеем хороший результат - мы не допустили ни одного логистического сбоя.

Вторая история – нехватка оборотных средств. Разработали четыре пакета региональных мер поддержки. Есть и федеральная помощь в части оборота, в том числе, по выплате грантов на уплату процентов. Мы у себя разработали программу «Промышленный оборот». И привлекли собственные региональные средства, чтобы обеспечить «обороткой» наши предприятия.

АПК. У нас достаточно большой объем агропромышленного комплекса в республике, несмотря на то, что она находится на Севере. Регион располагает уникальными площадями под картофель, поскольку у нас нет колорадского жука, он вымерзает. Мы ничем не травим картофель, он у нас экологически чистый. При этом картофель хорошо вызревает. Но в целом – это и корма, потому что у нас большое дойное стадо. По сравнению с 2021 годом на 40% увеличили объем средств, которые направлены на АПК. Общий объем – миллиард четыреста. И только за это время, когда у нас появилось явное понимание, что могут быть проблемы, мы добавили 276 миллионов именно в АПК, на посевную, чтобы у сельхозпроизводителя не было проблем. Мы полностью приняли по антикризисным мерам на себя процент по лизингу новой техники. Сегодня приобретение лизинга – этот первый платеж. Он идет за наш счет, то есть, агропромышленники имеют возможность новую технику закупить и начать проводить посевные и уборочные работы. Меры поддержки беспрецедентные - это уже позиция аграриев. Они сообщили, что без потерь провели посевную. Объемы посевных площадей, особенно по картофелю и кормам, не уменьшились. Это дает хорошие надежды на хороший урожай.

Железная дорога к северному морскому пути

- Какие сейчас задачи ставит перед собой ваша команда по развитию экономики, по импортозамещению и по повышению качества жизни граждан?

- Мы в прошлом году смогли донести до президента России вопрос о том, что региону требуется коренное, мощное ускорение. Таким драйвером стала программа социально-экономического развития республики. Причем, это прямое поручение президента. Нам нужно было в сжатые сроки подготовить программу, что мы сделали сегодня. Документ согласован практически со всеми федеральными органами исполнительной власти. Программа очень емкая – это более сорока мероприятий, все они направлены на улучшение качества жизни людей. Суммарно более 207 миллиардов рублей. Кроме того, программа даст ежегодное поступление в бюджет дополнительных налоговых преференций более 2 миллиардов рублей. И как любые средства, которые привлекаются, они точно несут за собой инфраструктуру по рабочим местам. Более 7 тысяч дополнительных рабочих мест эта программа даст людям. Думаю, мы ее в ближайшие месяцы уже запустим.

А если говорить по развитию, мы, действительно позитивно смотрим в будущее. У нас несколько ключевых проектов. Один из главных – новая железнодорожная магистраль Сосногорск – Индига (глубоководный незамерзающий порт в Ненецком автономном округе). Львиная часть этой железной дороги пройдет по территории нашей республики – более 620 километров. Это инфраструктура вся, новые рабочие места. И самое главное – объем грузов. Сегодня важна логистика через Северный морской путь. Из Индиги можем везти в Индокитай и Азию уголь (у нас есть предприятие «Воркутауголь»), продукцию из дерева. Порт будет иметь 80 миллионов тонн грузооборота. Это огромная цифра. И тоже очень мощный драйвер для развития экономики республики.

- На каком этапе реализация проекта?

- В 2023 году закончится вся проектная разработка по магистрали. Строительство начинается в 2024 году, по плану продлится до 2027 года.

Для нас очень важна Арктика как площадка развития. Регион предоставляет огромные преференции для резидентов арктической зоны. На сегодня у нас не очень много резидентов - мы только в прошлом году начали эту работу. В регионе четыре территории сухопутной арктической зоны – это Воркута, Усинск, Инта и Усть-Цильма. Привлекаем инвесторов. Воркута и Инта – очень важные для нас города, потому что это моногорода. Это еще и диверсификация экономики, потому что там в основном занимались добычей угля. В Инте уголь закончился, в Воркуте у нас несметные богатства, есть еще одно месторождение Усинское, вообще не разработанное. Там колоссальные объемы. Сменился собственник предприятия, который нацелен на развитие нового Усинского месторождения.

Почти миллиард восемьсот имеем инвестиций по резидентам арктической зоны. Будем их максимально наращивать, в том числе, есть уникальные проекты – это проект ферросплавов. В Инте уже строится завод. Речь идет об импортозамещении, потому что до сегодняшнего момента 80% ферросплавов шли из-за рубежа.

Дельфийские игры

- Какие социальные задачи стоят в арктической зоне?

- Вся программа социально-экономического развития республики Коми направлена на решение социальных задач, в первую очередь, на арктические территории – Воркута и Инта. У нас есть очень застарелая болячка, ей более 20 лет, это Усинский водовод в Воркуте. Он изношен. Плюс, имеет диаметр, рассчитанный на город с населением в 250 тысяч человек, а сегодня в нем не более 70 тысяч. Нужно Усинский водовод менять на более меньший диаметр трубы. Это очень важная история. Точно так же, как консервация шахты и новый водозабор в Инте.

- В Арктику нужно привлекать не только деньги, но и людей. Молодежь, в первую очередь. На это нацелен проект первых арктических Дельфийских игр, которые планирует провести республика Коми. Каково это – быть в роли первооткрывателей? И где эти игры будут проходить?

- Для нас это очень важный проект. Приедет 500 участников. Подростки и молодые люди в возрасте от 10 до 25 лет. Наша задача не только провести Дельфийские игры, но и показать республику, рассказать о тех перспективах, которые в регионе открываются в ближайшие пять-семь лет. Заинтересовать ребят. Может быть, они вернулись как жители, как работники тех или иных предприятий. Кроме того, когда проходят такие большие проекты, это помогает развивать и туристическую историю. Ее тоже надо использовать. Игры будут проходить на двух площадках – в Сыктывкаре и Воркуте. Мы убедили организаторов, чтобы включить наш национальный вид – у нас есть гонка на охотничьих лыжах. Я сам уже два года хожу на этих лыжах. Это интересная история.

- Когда пройдут Дельфийские игры?

- 26 – 28 ноябрь этого года. Практически завтра.