«Фото не для слабонервных»: Наташа Королева показала, как болезнь изуродовала ее обнаженное тело

Наташа Королева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Наташа Королева в последнее время часто делится с поклонниками секретами красоты и здоровья. Но в этот раз артистка сообщила своим подписчикам в соцсетях ужасную новость: ее сразил приступ хронической болезни. Певица опубликовала в микроблоге полуобнаженное фото и рассказала, что уже 26 лет страдает от крапивницы.

Это аллергическое заболевание, из-за которого кожа периодически покрывается зудящимися красными пятнами. Наталья рассказала, что является аллергиком, и у нее время от времени наступают рецидивы дерматоза.

- А сейчас, внимание, будет очень страшная фотография. Фото не для слабонервных! Вот так можно проснуться и офигеть от того, что происходит на твоем теле, - пожаловалась Королева.

Певица опубликовала в микроблоге полуобнаженное фото и рассказала, что уже 26 лет страдает от крапивницы. Фото: соцсети.

Наташа продемонстрировала обнаженные грудь и живот, густо усеянные красными пятнами. По словам артистки, периодически она просыпается и внезапно обнаруживает, что вся покрыта сыпью.

К слову, тем же самым заболеванием страдает коллега Королевой по шоу-бизнесу – экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова. Ей приходится делать уколы специального препарата, иначе возникает угроза отека Квинке (отек слизистых оболочек, когда горло внезапно опухает, и человек может задохнуться).

Недавно Наташа Королева прошла курс лечения в одном из санаториев Ставрополья. В финале оздоровительного марафона артистка сообщила, что ей удалось избавиться от трех лишних килограммов. Певица гордится обновленной фигурой, которую она теперь то и дело показывает в соцсетях. Королева сделала селфи, сфотографировав свое отражение в зеркале. На фото Наташа стоит, обхватив руками свою пышную грудь.

- Мне 49, и я собой довольна! – сообщила звезда.

Певица гордится обновленной фигурой, которую она теперь то и дело показывает в соцсетях.

Королева призналась, что не ставила перед собой задачи сильно похудеть, и назвала свой реальный вес.

- Я не худая. И такой задачи перед собой не ставлю. Для меня главное — хорошо себя чувствовать и быть в тонусе! Мой вес - 62 килограмма!- сообщила поклонникам звезда.