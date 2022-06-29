Виктория Абрамченко возглавит жюри премии «Экология – дело каждого»

Фото​: Пресс-центр Международной детско-юношеской Премии «Экология-дело каждого»

За три месяца почти 10 тысяч работ из 17 стран - Китая, Южной Кореи, Объединенных Арабских Эмират, Перу, Венесуэлы, Великобритании, Германии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Эстонии и др. Таков промежуточный итог II Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого», учрежденной Росприроднадзором. На сегодня это рекорд. Столь масштабный интерес к конкурсу объясняется двумя причинами.

- Во-первых, благодаря премии дети получили возможность обращать внимание взрослых на экологические проблемы своего поселка, города, региона, - отмечает Виктория Абрамченко. – Во-вторых, предлагать решения и воплощать собственные идеи в жизнь. Такая поддержка дарит ребятам уверенность в своих силах и заряжает желанием быть активными и ответственными людьми. Победит сильнейший, именно он и получит Гран-при.

Состав жюри премии 2022 года, несмотря на то, что он еще продолжается формироваться, весьма представителен: руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, российский ученый, ведущий телепрограммы «В мире животных» Николай Дроздов, знаменитый российский путешественник Федор Конюхов, народный художник РФ Никас Сафронов, заместитель генерального директора АНО «Центр «Арктические инициативы» Рустам Романенков. А во главе - вице-премьер Виктория Абрамченко.

- Участники премии вложили немало труда, чтобы показать, какое отношение к природе они хотят видеть, – сказала Светлана Радионова. - Теперь наша задача сделать так, чтобы их голоса были услышаны. Пусть взрослые, глядя в глаза ребенку, остановятся и сделают осознанный шаг в сторону экологии.

Напомним, в премии участвуют дети и подростки от 6 до 17 лет в 9 номинациях. Семь из них – индивидуальные и две – командные. В индивидуальном первенстве творческие работы принимаются в номинациях: «Экомир», «Экопроект», «Экоблогер», «Экорисунок», «Экофокус», «Экомультфильм», «ESG-поколение». Команды смогут побороться за победу в номинациях «Экосемья» и «Экошкола». Подать заявку для участия во втором сезоне проекта можно до 1 октября 2022 года на сайте премии. Итоги будут известны в ноябре после завершения работы жюри. В каждой номинации будут определены победители, занявшие I, II и III место и один обладатель Гран-при премии. Дополнительно будут определены дети, которые удостоятся специальных призов от жюри. Самые активные участники премии получат бесплатную путевку в выездной экологический лагерь ВДЦ «Орленок». Среди подарков – смартфоны, планшеты, ноутбуки, путёвки на Черное море.

СПРАВКА «КП»

Международная детско-юношеская премия «Экология – дело каждого» учреждена Федеральной службой по надзору в сфере природопользования 31 марта 2021 года для экологического просвещения, повышения экологической культуры и грамотности молодежи, выявления талантливых участников, развития общественной активности детско-юношеских волонтерских организаций, осуществления экологического просвещения детей и подростков. В первый год существования проекта поступило почти 10 тысяч заявок от детей и подростков из всех регионов России и 28 стран мира.