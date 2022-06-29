«Финансовые возможности растут»: Тамара Глоба рассчитала будущее и назвала опасные дни июля

Тамара Глоба рассчитала самые опасные дни июля и сообщила, что делать в этот месяц Фото: СОЦСЕТИ

В сезон отпусков у многих появляется время на изучение гороскоп. Для многих стало привычкой изучать гороскоп на месяц, а потом – сверять сбылись или нет предсказания. Чаще всего в социальных сетях хвалят астрологические прогнозы Тамары Глобы. Астролог записала новый большой гороскоп на июль. Приводим самые интересные фрагменты ее расчетов.

- Июль – это месяц Рака. Это знак, который хранит чистые семена людей, растений, животных и всех сущностей. Это знак рождения, зарождения. Как правило, июль – сезон дождей. Во многих странах (начиная с Древнего Египта), когда звезда Сириус восходила перед Солнцем и сияла на мгновение перед тем, как взойдет Солнце – начинался сезон дождей. Этот период называли «песьи дни» - шел дождь и приносил жизнь всему сущему на земле. Период этого июля будет и жаркий, и влажный. Есть опасности наводнений в первой декаде; и опасности землетрясений в конце июля. В начале июля – беречь урожай от наводнений. А также в конце месяца беречь от пожаров.

- В начале месяца будьте особенно внимательны в толпе.

- Это время требует контроля и внимания в дорогах. Дни повышенной аварийности: ночь с 30 июня на 1 июля; 2, 7, 8 (первая половина дня), 9, 12, 14, 21, 25, с 27 на 28 и 30 июля.

- Июль удачен для обучения, поступления в институты, выбора учебного заведения. Неправильный выбор в учебе возможен – в конце первой декады июля, середине третьей декады июля.

- Июль принесет сюрпризы в финансовых вопросах. В начале июля и второй декаде июля – удача во вкладах; в конце месяца есть опасность обмана, срывов крупных финансовых договоренностей, в том числе и между странами.

- Также это период заговоров: когда подспудные события, формирующие в конце июня и в июле – проявятся в конце месяца.

- Период опасный для общества, связанный со скрытой преступностью.

- В июле (особенно во второй и третьей декаде) проявляются все негативные вещи: все тайное становятся явным – если в каких-то государствах падают финансовые возможности, то в других странах эти возможности будут расти.

- Будьте очень внимательны. Особенно будьте очень внимательны к тому что сеете, и что жнете не только в своей жизни – и на земле. Это очень важный период для вопросов, которые вы закладываете в свое будущее, а также финансовых дел.

- Вторая и третья декада июля удачны для вопросов недвижимости и строительства.