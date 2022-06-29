В Италии ввели штраф для парикмахеров за двойное мытье головы

Бедные, бедные итальянки. Теперь им придется сначала мыть голову сразу перед выходом к цирюльнику, или получать обслуживание в усеченном виде Фото: EAST NEWS

У вице-канцлера ФРГ и одновременно министра экономики Германии Роберта Хабека, прославившегося не свершениями в подведомственной ему сфере деятельности на этом посту, а советами и рекомендациями населению по эконом-режиму при принятии душа и пользованиями местами общего пользования в условиях энергокризиса, появился сильнейший конкурент. Можно сказать, он обошел Хабека на повороте, как опытный гонщик мальчишку, впервые севшего за руль. Мэр небольшого итальянского городка Кастеназо, что неподалеку от Болоньи, решил бороться за воду и энергетические ресурсы не пряником, а кнутом. И с опорой на собственные ресурсы.

Ресурсов не так, чтобы было много в этом небольшом городке с населением в 13 тысяч человек. Но мэр Кастеназо Карло Губеллини изыскал внутренние резервы. И десять парикмахерских салонов в городке затрепетали. Распоряжением мэра для парикмахерских отныне установлен штраф в 500 евро в том случае, если они будут мыть головы клиентам при оказании своих услуг дважды.

Как будет осуществляться контроль за выполнением распоряжения мэра, пока неизвестно. То ли мэрия внедрит своих агентов под видом "контрольных" пользователе, то ли начнет проводить рейды, то ли вся надежда на сознательность самих клиентов. Но мэр намерен полностью взять это дело под свой контроль. Как ни крути, а выгода сплошная – либо воду сэкономят, либо местный бюджет пополнят. 500 евро – это все-таки 500 евро.

Бедные, бедные итальянки и туристки. Теперь им придется сначала мыть голову сразу перед выходом к цирюльнику, или получать обслуживание в усеченном виде. Перевыборы мэра он сам ставит под непосредственную угрозу, но упорно стоит на своем: принятые им меры должны экономить десятки тысяч литров воды ежедневно. А это, как он считает, в условиях нынешней засухи на Апеннинах, бесценно и перекрывает все издержки для его личного имиджа. Тем более, что проблема стоит и перед другими городами Италии, где ввели меры по нормированию водопотребления, а в Милане, например, отключили все общественные фонтаны. Решаются сразу две проблемы – экономия воды и электроэнергии, поскольку процесс обеспечивают электрические насосы. Так что, тем романтикам, тем, кто хочет сделать предложение своей будущей половине, под шелест фонтанов, в Италии делать нечего. Кризис.

Но кто знает, на что еще способен Хабек, который до того, как стал заниматься экономикой страны, писал книги для детей. Ох, уж эти мне сказочники, как говорил герой одного мультфильма. До добра точно не доведут. И у него есть еще другое личное преимущество. Он все, что предлагает, сначала опробует на себе, даже душ стал принимать реже и короче по времени. А мэр итальянского городка только дает распоряжения, а сам, наверное, не просто душ принимает, а в джакузи балуется.

С другой стороны, никто не мешает немцам перенять передовой итальянский опыт. И насчет фонтанов тоже. И запретить по страхом штрафа даже однократное мытье головы клиента. Просто какой-то анекдот про "разбазаривание семенного фонда".

Главное, чтобы от этого стало хуже Путину, и он прочувствовал, на что способны европейцы для достижения этой цели.