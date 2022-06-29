Видео боевой работы ударных вертолетов Ми-35 опубликовало Минобороны России

Полет выполняли на предельно малой высоте с использованием складок рельефа местности

Минобороны России публикует редкие кадры боевой работы экипажа Ми-35. Во время очередного боевого задания по уничтожению опорного пункта управления и бронированная техники подразделений ВСУ, летчики столкнулись с ответным огнем.

На кадрах видим ударную группу: экипажи двух вертолетов Ми-35. Они заходят над целью и бьют неуправляемыми ракетами. За ними в прикрытии - вертолет Ми-28. Если с земли бьют в ответ – он отрабатывает по местности и подавляет огонь средств ПВО противника.

В этот день командир поставил экипажам Ми-35 задачу: уничтожить площадную цель.

«Полет выполняли на предельно малой высоте с использованием складок рельефа местности. Вышли на цель. Так как цель площадная – работали кабрирование. Парой отработали. Цель, по данным пехоты, была уничтожена. Задача достигнута. Выполнили отворот на максимальной скорости на минимальной высоте. Во время отворота сработал бортовой комплекс обороны. Была атака сзади. И бортовой комплекс обороны успешно справился со своей задачей, отвел тепловыми ловушками ракету ПЗРК противника – никто не пострадал. Ушли, пришли, сели – отработали», - рассказал командир вертолета Ми-35 Николай.

Летчики отметили, что «заметить такую засаду с воздуха бывает крайне сложно, а отбить нападение - еще сложнее».

«Во время боевой работы в кабрирование летчики ведут Ми-35 со скоростью свыше 200 километров в час в 5-7-ми метрах от земли. Но перед самой лесополосой, где засели украинские националисты боевая машина резко задирает нос, набирая высоту, и наносить удар неуправляемыми авиаракетами по целям на большом удалении. Под каждым крылом Ми-35 несет по 20 таких ракет. Они стартуют мгновенно и летят по навесной траектории на несколько километров вдаль», - комментируют кадры в Минобороны России.

Для противника же этот маневр предельно внезапен: выныривая из-за деревьев, вертолеты словно появляются из ниоткуда. Но сразу после нанесения удара, всего на несколько секунд он становится уязвимым для противника.

«Ми-35 – одна из основных ударных сил армейской авиации, чьи ракеты должны подавить наступления, уничтожить очередной танк, БТР, минометный расчет, который пытается подобраться к российским позициям слишком близко. Пока одни экипажи армейской авиации Западного военного округа только возвращаются с боевого задания, другие уже готовятся к вылету», - отметили в военном ведомстве.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Минобороны РФ показало, как работает расчета современного комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Красуха-С4" Центрального военного округа в ходе специальной военной операции.

Специалисты радиоэлектронной борьбы демонстрируют сканирование воздушного пространства, обнаружение и классификацию воздушных объектов, а также провели подавление бортовой радиолокационной станции украинского разведывательного беспилотного летательного аппарата.

«Тактико-технические характеристики комплекса "Красуха-С4" позволяют обнаруживать все виды воздушных целей, в том числе движущихся на предельно малой высоте. Воздействуя на бортовую аппаратуру воздушного объекта, программно-аппаратные средства комплекса ослепляют его и вынуждают набирать высоту, становясь доступными для средств ПВО российской группировки войск», - прокомментировали в Минобороны России.

Напомним, что с начала проведения специальной военной операции в небе Донбасса выявлены и уничтожены 1382 беспилотных летательных аппаратов.