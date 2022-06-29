Черешня: для удовольствия, здоровья и похудения

Фото с сайта: здоровое-питание.рф

Вкус черешни любят взрослые и дети, но мало кто знает, что эта ягода полезна и тем, кто страдает от повышенного давления или хочет похудеть.

Роспотребнадзор рекомендует, как выбрать, обработать и употребить черешню, чтобы она принесла максимум пользы.

Больше черешни народу!

Статистика показывает, что потребление черешни и вишни в России ежегодно растет. Примерно 90% этих ягод созревает в частных хозяйствах, а это значит, что подавляющий объем черешни не поступает в продажу. Но и торговые сети стараются нарастить объемы: по прогнозам, в 2024 году россияне купят 237,7 тыс. тонн черешни и вишни, что на 19% больше, чем в 2019 году. И это радует, поскольку польза от употребления этой ягоды велика.

Польза в ягодах… и в стебельках

Описание полезных свойств черешни напоминает сказку о молодильных яблоках. Судите сами: черешня выводит лишнюю жидкость, запускает процессы жиросжигания, очищает кожу, улучшает память и даже сон! Съешьте несколько ягод перед сном – и заснуть станет легче.

Черешня обладает низкой калорийностью: всего 50-56 ккал на 100 г продукта. При этом в ней содержится меньше кислот, чем в ее ближайшей родственнице вишне. Поэтому черешню понемногу можно есть даже тем, кто страдает изжогой. В этой ягоде достаточно много витамина С – съев 100 г черешни, вы покроете 20% суточной потребности организма. А минеральный состав ягоды словно специально создан для укрепления пошатнувшегося за зиму иммунитета: в черешне есть и магний, и марганец, и железо, а также медь, калий и кальций. Медики особенно рекомендуют черешню тем, кому нужно улучшить качество крови и вылечить анемию.

Если вы заняты тяжелым физическим трудом или испытываете мышечные боли, медики советуют есть понемногу черешни – она снимает спазмы и улучшает кровообращение в мышцах. Уникальное сочетание биофлавоноидов делает ягоду настоящим природным противовоспалительным средством и способствует улучшению работы сердца. В заслуги этого дара природы можно записать укрепление иммунитета, препятствует развитию опухолевых процессов. Также черешня нормализует пищеварение, поскольку по содержанию клетчатки она превосходит абрикосы и персики.

Полезна не только сама ягода, но и ее плодоножки. Приготовьте из «хвостиков» черешни отвар. Он обладает сильным мочегонным действием, выводит из организма излишки вредной для суставов мочевины и солей мочевой кислоты (уратов). Его применяют как народное средство при лечении отеков, подагры, камней в мочевом пузыре, мочекислого диатеза и гипертонии. Возьмите 8 – 10 черешков черешни на одну чашку воды, заварите свежим кипятком. Дайте настояться и употребляйте как обычный чай.

Быстрое и эффективное дренирующее действие этого отвара порадует всех, кто хочет сбросить лишний вес. Он ускоряет обмен веществ и способствует быстрому жиросжиганию.

Черная, белая, розовая – какая же лучше?

Вкус черешни зависит от сорта и цвета ягод. Светлые сорта более нежные, в их вкусе часто ощущается небольшая кислинка, они достаточно водянисты и отлично освежают.

Темные ягоды черешни имеют более насыщенный и сладкий вкус. В них содержится максимальное количество витамина А и железа. Розовая черешня – рекордсменка по содержанию витамина С. Роспотребнадзор предупреждает: если вы аллергик, лучше выбирать белые сорта, потому что они более нейтральны и не вызывают реакций.

Осторожно, черешня

Ограничения по употреблению черешни немногочисленны. Мы перечислим их все, чтобы вам легче было сориентироваться можно ли вам есть эту ягоду.

Медики не советуют употреблять сладкие сорта при диабете. А темных сортов лучше избегать аллергикам. Черешню не стоит употреблять страдающим гастритом с повышенной кислотностью, особенно в период обострения.

Для здоровых людей ограничение по количеству черешни составляет 300 – 400 г за один прием: большая порция может стать причиной диареи. Кроме того, во избежание несварения желудка черешню не стоит употреблять сразу после еды.

Давая черешню детям в возрасте до трех лет, проследите, чтобы косточка из ягоды была удалена. Ничего страшного, если ребенок проглотит косточку – вреда организму это не причинит. Но попадание косточки в дыхательные пути представляет серьезную угрозу жизни малыша!

Где, когда и как покупать черешню

Покупать черешню лучше всего в магазинах или на официальных рынках, где осуществляется санитарный контроль. Стихийные лотки, придорожные фруктовые развалы и прочие места бесконтрольной продажи – не лучшее место для приобретения продукта, который вы будете предлагать своей семье.

Не стесняйтесь расспрашивать о месте происхождения черешни, которую вы покупаете, об условиях ее выращивания, и требовать у продавца документы, подтверждающие безопасность и качество продукта.

Лучший период для покупки черешни – с конца июня по середину июля, хотя из-за погодных условий в разных регионах эти сроки могут смещаться. Основное правило здесь такое: чем ближе к пику сезона, тем ягоды лучше. Ранняя черешня может разочаровать своей водянистостью, а в конце сезона часто встречаются перезрелые и даже подгнившие ягоды.

Чтобы выбрать хорошую черешню, внимательно присмотритесь к ней. Ягода должна быть чистая, гладкая и блестящая, без дефектов, с упругой и плотной мякотью. Обязательно наличие плодоножки (хвостика). У хорошей ягоды она будет зеленой, свежей и эластичной. Если плодоножки нет – это плохой знак. Через место ее прикрепления в ягоды проникают вредные бактерии и микробы. Если хвостики ломкие и потемневшие, значит, ягоды собраны давно и могут быть неприятны на вкус.

Избегайте покупки матовых, мягких ягод – эти признаки говорят, что черешня перезрела или даже начала портиться.

Мыть или не мыть?

Мыть черешню нужно обязательно, поскольку за время выращивания ягод на них накапливаются остатки сельскохозяйственной химии, пыль и грязь. Немытая черешня может стать причиной отравлений, ротавирусной инфекции, сальмонеллеза и паразитарных заболеваний, которые потребуют долгого и неприятного лечения. Никогда не пробуйте на рынке немытые ягоды черешни!

Чтобы качественно очистить черешню, нужно высыпать ее в дуршлаг и тщательно промыть сильной струей проточной воды, перемешивая рукой и убирая мусор. Использовать горячую воду или тем более кипяток нет смысла: холодная вода действует не хуже, к тому же она не повредит ягодам.

После мытья позвольте воде стечь, а затем хорошенько высушите ягоды.

Хранение черешни: держите яблоки подальше

Черешню можно хранить в холодильнике до десяти дней, если соблюдать несложные правила.

Лучше всего хранится темная черешня с черешками. Светлые и ранние сорта, а также ягоды без черешков лучше съедать сразу.

Для хранения лучше всего подходят бумажные пакеты или пластиковые контейнеры. Помните, что черешню, предназначенную на хранение, нельзя мыть. Также соблюдайте правило продуктового соседства: позаботьтесь, чтобы рядом с черешней не оказались фрукты, выделяющие этилен (бананы или яблоки), иначе ягоды быстро портятся.

Фото с сайта: здоровое-питание.рф

Источник: здоровое – питание.рф