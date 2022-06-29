Дарья Мороз в трусах и неузнаваемая Марина Зудина: в Сети появились кадры новых "Содержанок"

Дарья Мороз в новых "Содержанках" снова демонстрирует минимум одежды. Фото: онлайн-кинотеатр START.

Один из самых откровенных и обсуждаемых сериалов заходит на четвертый круг: на прошлой неделе в Санкт-Петербурге стартовали съемки новых "Содержанок". После трех сезонов в Москве продюсеры решили сменить картинку и перенести действие в другие декорации. Так что Дарья Мороз, которую жители Северной столицы заметили разгуливающей по городу во фраке и лаковых трусах, не просто так эпатировала публику - это образ для "Содержанок. Перезагрузка".

- Мы хотели взглянуть на полюбившихся персонажей с нового ракурса, - рассказала Мороз, которая является не только лицом сериала, но и креативным продюсером. - Моя героиня Лена Широкова даже выглядит по-новому, особенно в сравнении с третьим сезоном. Она отходит от образа бизнес-леди, шик и лоск теперь спрятан, она возвращается к себе, своей "настоящести" и, мне кажется, ей в этом комфортно.

Дарья Мороз. Фото: онлайн-кинотеатр START.

События в сериале разворачиваются спустя три года после окончания третьего сезона, а сценарий, как и всегда, полон эротики, драм и криминала. Представители московской элиты встречаются на вечеринке петербургского форума, когда в их жизни уже многое поменялось. Так, Катя (Александра Ревенко) стала женой Чистякова (Константин Лавроненко) и пробилась во власть, Карина (Сабина Ахмедова) вышла замуж за влиятельного бизнесмена, а Мила (Марина Зудина) наслаждается свободной жизнью. Кстати, в новом сезоне то ли гримеры так постарались, то ли косметологи поработали над внешностью 56-летней вдовы Олега Табакова, но узнать Зудину можно с трудом: она словно сбросила два десятка лет.

Марина Зудина. Фото: онлайн-кинотеатр START.

А вот эротических сцен у ее героини, скорее всего, не будет - актриса с самого начала решила не обнажаться.

- В первом сезоне я просто лежу под простынкой. В этом смысле удар взяли на себя другие актрисы, у меня история немного не про это. Вообще в чувственности меня интересует не физиология, а то, что ей предшествует, как возникает это притяжение – взгляды, слова. Во втором сезоне у меня побольше любовных сцен, но и они откровенные в меру, - делилась Зудина впечатлениями от прошлых съемок.

Александра Ревенко. Фото: онлайн-кинотеатр START.

КСТАТИ

Чем еще удивят новые "Содержанки"

В светской пищевой цепочке появятся новые звенья - авторы сериала добавили в сюжет новых персонажей. Например, в кадре появится актер Сергей Горошко ("Майор Гром: Чумной Доктор", "Этерна: Часть первая", "Заключение").

- Моего героя зовут Влад. Я бы назвал его "человеком-идеей", который пытается в одиночку что-то изменить в этом мире. Он тотально одинок и нелюдим, - признался Горошко.

Владимир Мишуков. Фото: онлайн-кинотеатр START.

Также актерский состав пополнят Наталья Рогожкина ("Бывшие", "Шторм", "Вертинский"), Иван Мулин ("Перевал Дятлова", "Казнь", "Черная весна") и даже зарубежные звезды: немецкий актер Стив Виндольф, хорватский певец Франо Ласич и сербский актер и режиссер Иван Евтович.

Съемки новых "Содержанок" будут продолжаться в Санкт-Петербурге до осени.