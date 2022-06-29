Из-за протестов зоозащитников «Форт Боярд» покинули тигры

Живых хищников в программе заменят компьютерные 3D-модели

Стало известно, что в шоу «Форт Боярд», выходящем на французском телевидении с июля 1990 года, больше не будут участвовать тигры. По крайней мере, живые: их заменят нарисованные животные. Причина - недовольство зоозащитников, считающих, что зверям не место в телеигре. В компании Adventure Line Productions, занимающейся производством «Форта», исчезновение тигров объяснили «эволюцией мировосприятия»: то, что казалось уместным тридцать лет назад, неуместно сейчас.

В 2020 году Кали, тигр, верой и правдой прослуживший на площадке 15 лет, ушел на пенсию, и замену ему решили не искать. Сейчас на заслуженный отдых проводили двух оставшихся хищников, Кашмира и Тоску. И все.

«Сначала мы собирались использовать архивные кадры с тиграми», - объясняет один из продюсеров шоу Гийом Рамэн, - «но подумали, что это будет выглядеть странно: ведь публика будет знать, что тигров в форте уже нет. В конце концов мы решили оставить статуи тигров в сокровищнице. И анимировать их, чтобы они выглядели как гаргульи в «Соборе Парижской богоматери» или существа из «Фантастических тварей». Рамэн обещает, что 3D-тигры будут смотреть на пробегающих мимо них игроков и плотоядно облизываться. Укротительница Фелиндра в шоу останется (но ее единственной функцией отныне будет поворачивать голову статуи тигра, чтобы из сокровищницы посыпались монеты).

Дизайн тигров уже продемонстрировали в рекламных роликах - и во французских социальных сетях он вызвал сплошное улюлюканье.

Дизайн тигров уже продемонстрировали в рекламных роликах - и во французских социальных сетях он вызвал сплошное улюлюканье. Пользователи соревнуются в остроумии: «Серьезно, в 1995 году анимация в «Истории игрушек» была сделана в 1000 раз лучше, чем вот это!», «Что, реально над этим работали четыре месяца? Даже статуя тигра, похоже, в бешенстве от того, во что превратили этих животных!», «С таким же успехом могли засунуть в сокровищницу котят!». Но, как бы ни возмущались зрители, решение продюсеров обсуждению не подлежит.